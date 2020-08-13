İspanya GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Güç ünitesi toplamda altı bölümden oluşuyor ve takımlar sezon boyunca bu parçalardan belli sayıda kullanabiliyor.

2020 sezonu boyunca, takımlar üç içten yanmalı motor, üç turbo, üç MGU-H üç MGU- ve iki enerji depolama ve iki kontrol elektroniği kullanabiliyor.

Güç ünitesi parça sınırlarını ilk kez aştıklarında pilotlar 10'ar sıra grid cezası alıyor. İkinci kez bunu aştıklarında ise 5'er sıra ceza alıyorlar.

Geride kalan hafta sonlarının ardından güç ünitesinde değişiklik yapmayan sadece altı sürücü var; Carlos Sainz, Lando Norris, Esteban Ocon, Daniil Kvyat, Romain Grosjean ve Kimi Raikkonen. Güç ünitesi sayıları:

Pilot Takım Motor ICE Turbo MG-H MGU-K ES CE 44. L. Hamilton Mercedes Mercedes 1 1 1 2 1 1 77. V. Bottas Mercedes Mercedes 1 1 1 2 1 1 05. S. Vettel Ferrari Ferrari 2 2 2 1 1 1 16. C. Leclerc Ferrari Ferrari 2 2 2 1 1 1 33. M. Verstappen Red Bull Honda 2 2 2 2 2 2 23. A. Albon Red Bull Honda 2 2 2 2 2 2 55. C. Sainz McLaren Renault 1 1 1 1 1 1 04. L. Norris McLaren Renault 1 1 1 1 1 1 03. D. Ricciardo Renault Renault 2 2 2 2 1 1 31. E. Ocon Renault Renault 1 1 1 1 1 1 26. D. Kvyat AlphaTauri Honda 1 1 1 1 1 1 10. P. Gasly AlphaTauri Honda 2 2 2 2 1 2 11. S. Perez Racing Point Mercedes 1 1 1 2 1 1 18. L. Stroll Racing Point Mercedes 1 1 1 2 1 1 07. K. Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 1 1 1 1 1 1 99. A. Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 1 1 1 2 1 2 08. R. Grosjean Haas F1 Ferrari 1 1 1 1 1 1 20. K. Magnussen Haas F1 Ferrari 1 1 1 1 2 2 63. G. Russell Williams Mercedes 2 2 2 2 1 1 06. N. Latifi Williams Mercedes 1 1 1 2 1 1