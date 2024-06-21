Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 İspanya GP

İspanya GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

İspanya GP öncesi takımların kullandığı güç ünitesi sayıları açıklandı.

Ezel Tan
Ferrari SF-24 diffuser

Ferrari SF-24 diffuser

Fotoğraf: Giorgi Piola

Güç ünitesi toplamda altı bölümden oluşuyor ve takımlar sezon boyunca bu parçalardan belli sayıda kullanabiliyor.

Takımlar ceza almadan dört içten yanmalı motor,  turbo, MGU-H, MGU-K ile iki enerji depolama ve kontrol elektroniği kullanabiliyor.

Güç ünitesi parça sınırlarını ilk kez aştıklarında pilotlar 10'ar sıra grid cezası alıyor. İkinci kez bunu aştıklarında ise 5'er sıra ceza alıyorlar. 

Ayrıca takımlar sezon boyunca sadece sekiz egzoz değiştirilebiliyor. Daha fazla egzoz değiştirmeleri halinde ise ilk seferde 10, sonrasında 5 sıra grid cezası alıyorlar.

FIA, bugün itibariyle güç ünitesi parçalarındaki son durumu yayınladı ancak sonraki değişiklikler bugün yapılacak.

Güç ünitesi sayıları:

Sürücü Takım Motor ICE TC MGUH MGUK ES CE EX
1. M. Verstappen Red Bull RBPT 3 3 3 3 2 2 4
11.  S. Perez Red Bull RBPT 3 3 3 3 1 2 4
63. G. Russell Mercedes Mercedes 2 2 2 2 1 1 2
44. L. Hamilton Mercedes Mercedes 3 3 3 3 1 1 3
16.  C. Leclerc Ferrari Ferrari 3 3 3 3 2 2 4
55.  K. Sainz Ferrari Ferrari 2 2 2 2 2 2 3
81. O. Piastri McLaren Mercedes 2 2 2 2 2 2 2
04.  L. Norris McLaren Mercedes 2 2 2 2 2 2 2
18. L. Stroll Aston Martin Mercedes 2 2 2 2 1 1 2
14. F. Alonso Aston Martin Mercedes 2 2 2 2 1 1 2
31. E. Ocon Alpine Renault 3 3 3 3 1 2 5
10. P. Gasly Alpine Renault 3 3 3 3 2 2 4
23. A. Albon Williams Mercedes 3 3 3 3 2 2 3
02. L. Sargent Williams Mercedes 2 2 2 2 2 2 2
3.  D. Ricciardo RB RBPT 3 3 3 3 2 2 4
22. Y.Tsunoda RB RBPT 3 3 3 3 2 2 4
77. V. Bottas Sauber Ferrari 2 2 2 2 3 3 2
24. G. Zhou Sauber Ferrari 2 2 2 2 1 1 2
20. K Magnussen Haas Ferrari 2 2 2 2 2 2 3
27.  N. Hulkenberg Haas Ferrari 2 2 2 2 2 2 3

ICE: İçten Yanmalı Motor ; TC: Turbo Besleyici ; MGU-K: Motor Jeneratör Ünitesi-Kinetik; MGU-H: Motor Jeneratör Ünitesi-Isı ; ES: Enerji Depolama ; CE: Elektronik ; EX: Egzoz

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Ferrari'nin İspanya GP için hızlandırdığı güncellemeleri açığa çıktı
Sonraki haber Ferrari ve Red Bull, İspanya GP'ye önemli güncellemeler getirdi

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Norris: "Henüz tam olarak mutlu değilim"

Norris: "Henüz tam olarak mutlu değilim"

Formula 1
İspanya GP
Norris: "Henüz tam olarak mutlu değilim"
Hamilton: "Ön gruptan uzakta değiliz"

Hamilton: "Ön gruptan uzakta değiliz"

Formula 1
İspanya GP
Hamilton: "Ön gruptan uzakta değiliz"
Perez: "Yaptığımız değişiklikler yüzünden hız kaybettik"

Perez: "Yaptığımız değişiklikler yüzünden hız kaybettik"

Formula 1
İspanya GP
Perez: "Yaptığımız değişiklikler yüzünden hız kaybettik"

Son Haberler

Sainz: "Tek turda oldukça iyiyiz"

Sainz: "Tek turda oldukça iyiyiz"

F1 Formula 1
İspanya GP
Sainz: "Tek turda oldukça iyiyiz"
Alonso: "Cumartesi günü için daha fazla hız bulmamız gerekiyor"

Alonso: "Cumartesi günü için daha fazla hız bulmamız gerekiyor"

F1 Formula 1
İspanya GP
Alonso: "Cumartesi günü için daha fazla hız bulmamız gerekiyor"
Norris: "Henüz tam olarak mutlu değilim"

Norris: "Henüz tam olarak mutlu değilim"

F1 Formula 1
İspanya GP
Norris: "Henüz tam olarak mutlu değilim"
F3 İspanya Sıralama: Mansell ilk kez pole'de, Tsolov üçüncü!

F3 İspanya Sıralama: Mansell ilk kez pole'de, Tsolov üçüncü!

F3 FIA F3
Barcelona
F3 İspanya Sıralama: Mansell ilk kez pole'de, Tsolov üçüncü!

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye