İspanya GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
İspanya GP öncesi takımların kullandığı güç ünitesi sayıları açıklandı.
Güç ünitesi toplamda altı bölümden oluşuyor ve takımlar sezon boyunca bu parçalardan belli sayıda kullanabiliyor.
Takımlar ceza almadan üç içten yanmalı motor, üç turbo, üç MGU-H, üç MGU-K, iki enerji depolama ve iki kontrol elektroniği kullanabiliyor.
Güç ünitesi parça sınırlarını ilk kez aştıklarında pilotlar 10'ar sıra grid cezası alıyor. İkinci kez bunu aştıklarında ise 5'er sıra ceza alıyorlar.
Ayrıca takımlar sezon boyunca sadece sekiz egzoz değiştirilebiliyor. Daha fazla egzoz değiştirmeleri halinde ise ilk seferde 10, sonrasında 5 sıra grid cezası alıyorlar.
FIA, bugün itibariyle güç ünitesi parçalarındaki son durumu yayınladı ancak sonraki değişiklikler bugün yapılacak.
Güç ünitesi ve egzoz sayıları:
|Pilot
|Takım
|Motor
|ICE
|TC
|MGUH
|MGUK
|ES
|CE
|EX
|01. M. Verstappen
|Red Bull
|RBPT
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|11. S. Perez
|Red Bull
|RBPT
|1
|1
|1
|1
|3
|3
|2
|16. C. Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|2
|2
|2
|2
|2
|3
|3
|55. C. Sainz
|Ferrari
|Ferrari
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|3
|63. G. Russell
|Mercedes
|Mercedes
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|3
|44. L. Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|3
|31. E. Ocon
|Alpine
|Renault
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|3
|10. P. Gasly
|Alpine
|Renault
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|3
|81. O. Piastri
|McLaren
|Mercedes
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|3
|04. L. Norris
|McLaren
|Mercedes
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|5
|77. V. Bottas
|Alfa Romeo
|Ferrari
|2
|2
|2
|2
|1
|1
|3
|24. G. Zhou
|Alfa Romeo
|Ferrari
|2
|2
|2
|2
|1
|1
|3
|18. L. Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|3
|14. F. Alonso
|Aston Martin
|Mercedes
|2
|2
|2
|2
|1
|1
|3
|20. K. Magnussen
|Haas
|Ferrari
|2
|2
|2
|3
|1
|1
|3
|27. N. Hülkenberg
|Haas
|Ferrari
|2
|2
|2
|2
|1
|1
|3
|21. N. De Vries
|AlphaTauri
|RBPT
|2
|2
|2
|2
|1
|2
|3
|22. Y. Tsunoda
|AlphaTauri
|RBPT
|2
|2
|2
|2
|1
|1
|3
|23. A. Albon
|Williams
|Mercedes
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|3
|02. L. Sargeant
|Williams
|Mercedes
|2
|2
|2
|2
|1
|1
|4
Son Haberler
Hamilton: "Sıralamada ilk 10'a girmek zor olacak"
Hamilton: "Sıralamada ilk 10'a girmek zor olacak" Hamilton: "Sıralamada ilk 10'a girmek zor olacak"
Perez: "Lastikleri daha iyi anlamalıyız"
Perez: "Lastikleri daha iyi anlamalıyız" Perez: "Lastikleri daha iyi anlamalıyız"
Verstappen mutlu: "Benim için iyi bir gündü"
Verstappen mutlu: "Benim için iyi bir gündü" Verstappen mutlu: "Benim için iyi bir gündü"
Aston Martin kabullendi: "Alonso, Monako'da geçiş lastiğine geçseydi, liderliği alırdı"
Aston Martin kabullendi: "Alonso, Monako'da geçiş lastiğine geçseydi, liderliği alırdı" Aston Martin kabullendi: "Alonso, Monako'da geçiş lastiğine geçseydi, liderliği alırdı"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.