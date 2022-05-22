İspanya GP: Leclerc lider giderken sorun yaşadı, Verstappen arka arkaya 3. zaferini aldı!

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Hafta sonu boyunca Ferrari, Red Bull ve Mercedes'in çok yakın görünmesinden ötürü İspanya Grand Prix'sinin nasıl geçeceği merak konusuydu.

Oldukça sıcak şartlarda gerçekleştirilen yarışta, lastik kullanımının önemli olacağı belliydi çünkü lastik aşınması hafta sonunun başından itibaren çok yüksekti.

Yarışa orta hamurla başlayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton hariç herkes yumuşak lastik tercihiyle başladı ve ön bölümde yeni set yumuşak lastiği olan tek isim Charles Leclerc'ti.

Pole pozisyonundan start alan Leclerc, startta yanına gelen Verstappen'in kendisini zorlamasına rağmen yerini korumayı başardı.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, the rest of the field at the start Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Üçüncülük mücadelesinde ise Carlos Sainz, hem George Russell'a hem de Sergio Perez'e geçildi. Sainz, daha sonra Lewis Hamilton'la da yan yana geldi ancak yerini korudu. Bu fırsattan istifade etmeye çalışan Kevin Magnussen, Hamilton'ı geride bırakmaya çalıştı. Bu hamlenin ardından Hamilton ve Magnussen temas yaşadı.

Temasın ardından Magnussen pist dışına uçarken, Hamilton'ın sol ön lastiği patladı. Bundan ötürü iki pilotun da pit stop yapması gerekti.

Bu, yeni sıralamanın Leclerc, Verstappen, Russell, Perez ve Sainz şeklinde olduğu anlamına geliyordu.

Yarışın yedinci turunda kendi ülkesinde yarışan Carlos Sainz bir anda aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak kendisini çakıl havuzunda buldu. Bir yere çarpmadan yarışa geri dönen Sainz, 11. sıraya kadar geriledi.

Perez ise üçüncülük için Russell'ı baskı altına almaya başladı ve farkı bir saniyenin altına indirip, İngiliz sürücünün DRS mesafesine girdi.

İki tur sonra bu kez Max Verstappen dördüncü virajda aracının kontrolünü kaybetti ve çakıl zemine uçtu. Sainz ile aynı noktada aracının kontrolünü kaybeden Verstappen, dördüncü sıraya kadar geriledi.

Böylelikle yeni sıralama Leclerc, Russell, Perez ve Verstappen şeklinde oldu.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Yarışın 11. turuna gelindiğinde, ilk pit stoplar gelmeye başladı ve Carlos Sainz'a ek olarak, Fernando Alonso, Pierre Gasly ve Zhou Guanyu yeni set orta lastiklere geçtiler.

Verstappen, Perez'i geride bıraksa da Russell'ın ardına takıldı ve aynı zamanda sıralama turlarının son anlarında olduğu gibi bir kez daha DRS sistemi açılmadı.

Yarışın 15. turunda hem Russell hem de Verstappen aynı anda pite girdiler. Verstappen pitten sonra Russell'ı zorlasa da DRS'si çalışmadığı için İngiliz pilotun ardında sıkışıp kaldı.

Perez yarışın 18. turunda pite girdi ve yarışa dördüncü sırada geride döndü. Verstappen ise bir çalışan bir çalışmayan DRS sistemiyle Russell'a baskı yaptı.

Ferrari, ön tarafta önü açık şekilde devam eden Leclerc'i uzun süre pistte tuttu ve yarışın 22. turunda pite aldı.

Verstappen, Russell'a gerçek anlamda ilk atağını yarışın 24. turunda yaptı ancak İngiliz sürücü kendisine yanıt verdi ve ikinci sıradaki yerini korudu.

Yarışın 27. turunda ise büyük bir şok yaşandı. Charles Leclerc rahat şekilde lider götürdüğü yarışta güç kaybı yaşadı ve pite geldi. Takımın yapabileceği hiçbir şey yoktu ve Leclerc bu yıl ilk kez yarış dışı kalmış oldu.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, is returned to the garage and retired from the race after leading Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Tekrarlarda motordan garip sesler geldiği ve bir anda güç kaybettiği görüldü.

Red Bull, Russell'ın ardında sıkışan Verstappen'i 29. turda tekrar pite aldı ve Hollandalı pilot, yarışa dördüncü sırada geri döndü.

Bunun üzerine yarışın lideri Russell, bu kez Perez'in baskısı altına girdi. Meksikalı sürücü, 31. tur itibariyle de İngiliz pilotu geçip liderliğe yükseldi.

Verstappen ise pitten sonra iyi bir tempo yakalayarak Bottas'ı geçti ve bir kez daha Russell ile arayı kapattı. Bunu gören Mercedes, Russell'ı 37. turda pite aldı ve İngiliz pilotu orta hamurla piste gönderdi.

Böylelikle yeni sıralama Perez, Verstappen, Russell, Bottas ve Sainz olduğu anlamına geliyordu. Red Bull, yarışın 38. turunda Perez'i pite aldı ve Meksikalı sürücü yarışa Russell'ın önünde ikinci sırada döndü.

Verstappen, Perez'in pitiyle ön tarafta liderliğe yükseldi ve yumuşak lastiklerle iyi bir bölüm attı. Bitime 21 tur kala pite giren Verstappen, yarışa orta hamurla ikinci sırada geri döndü ve Red Bull ilk iki sırayı eline geçirmiş oldu.

Hollandalı sürücü pit stoptan sonra Perez ile arayı kapatmaya başladı ve bitime 17 tur kala da DRS mesafesine kadar geldi.

Perez, "farklı stratejide" olduklarının söylenmesi üzerine Verstappen'e yerini verirken, Hollandalı sürücü hemen arayı açarak uzaklaşmaya başladı.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes, yarışın 52. turunda Russell'ı tekrar pite aldı ve İngiliz sürücüyü yumuşak lastiklere geçirdi. Pitten dördüncü çıkan Russell, kısa bir süre sonra Bottas'ı geçerek üçüncülüğü geri aldı.

Bundan bir tur sonra Perez pite girdi ve sorunsuz pit stopun ardından Russell'ın önünde geri döndü.

Yarışın yıldızlarından birisi olan Hamilton, iyi bir yükseliş gerçekleştirmesinin ardından son bölümde beşinciliğe kadar yükseldi. Sonrasında da Sainz'ı baskı altına almaya başladı. Bitime yedi tur kala da rakibini geçerek dördüncülüğe yükseldi.

Arka tarafta bunlar olurken, ön tarafta Verstappen son bölümde hatasız bir sürüş çıkardı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek arka arkaya üçüncü zaferini elde etmiş oldu.

Bu, Hollandalı sürücünün bu yılki dördüncü, kariyerinin ise 24. zaferi oldu. Aynı zamanda aldığı 25 puanla şampiyona liderliğine de yükseldi.

Yarışın yıldızlarından Perez, ilk turda Sainz'ı geride bıraktı ve öndeki sorunları çok iyi değerlendirerek liderliğe kadar yükseldi.

Ancak son bölümde yaptığı pit stopun ardından Verstappen'le arayı kapatamadı ve yarışı ikinci sırada tamamladı.

Meksikalı pilot bu yılki üçüncü podyumunu yakalarken, aynı zamanda en hızlı tur puanının da sahibi oldu. Red Bull bu sonuçla hafta sonunu duble ve 44 puanla kapattı. Böylece, takımlar şampiyonasında liderlik Red Bull'a geçmiş oldu.

Üçüncülük, uzun süre Red Bull pilotlarına karşı yerini çok iyi savunan George Russell'ın oldu. İngiliz pilot, kendisinden daha iyi tempoya sahip olan Red Bull pilotlarını ardında tutamadı ve sonunda yarışı üçüncü sırada tamamladı. Böylelikle yılın ikinci podyumunu alırken, bu yılki tüm yarışları ilk beşte bitirmeyi sürdürdü.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Hamilton ilk turda geriye düşmesinin ardından dördüncü olacak pozisyona yükseldi ancak son bölümde soğutma sorunu yaşayınca, yarış dışı kalmamak adına temposunu düşürdü ve bundan ötürü de Sainz'a geçildi.

Sonunda dördüncülük, ilk turlarda spin atan ve geriye düşen Sainz'ın oldu. Ferrari böylelikle Imola'dan sonra ikinci kez hafta sonunu podyumsuz kapattı.

Hamilton ilk turda Magnussen ile temas yaşayıp lastik patlatmasına, sonrasında da tempoyu düşürmek zorunda kalmasına rağmen beşinci olarak hasarı en aza indirmiş oldu.

Valtteri Bottas bu yılki güçlü yarışlarından bir diğerini çıkarıp altıncı oldu ve Alfa Romeo'ya çok değerli bir 8 puan getirdi.

Alpine, İspanya'ya gelirken hedeflediği şekilde iki araçla birden puan almayı başardı. Esteban Ocon, temiz bir yarış çıkarıp 7. olurken, Fernando Alonso en geriden başladığı yarışta kusursuz bir sürüşle dokuzuncu oldu. İki Alpine pilotunu ise hastalığına rağmen yarışan Lando Norris ayırdı.

Hafta sonunun son puanı AlphaTauri'nin Japon pilotu Yuki Tsunoda'ya gitti.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Fernando Alonso, Alpine A522, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin, büyük bir güncelleme paketi getirmesine rağmen İspanya'dan puansız ayrıldı. Sebastian Vettel, zaman zaman pit stoplar sayesinde ilk ona yükselse de yarışı Tsunoda'nın 15 saniye ardında 11. bitirdi. Bir ara temas sonrası spin atan Lance Stroll ise 15. oldu.

Daniel Ricciardo, McLaren ile bir kez daha ilk onun dışında kalarak 12. olurken, Pierre Gasly 13. ve son bölümde pite girmeyen Mick Schumacher 14. oldu. Alman pilot, ilk turda altıncılığa kadar yükselmişti fakat takımın seçtiği stratejiyle geriye düştü.

Nicholas Latifi'nin 16. olduğu yarışta Magnussen 17. ve Albon 18. oldu.

Leclerc'in yanı sıra Zhou Guanyu finiş göremeyen sürücüler oldular.

İlk altı yarışın ardından Verstappen 110 puanla şampiyona liderliğine yükselirken, Leclerc 104 puanla ikinci, Perez 85 puanla üçüncü, Russell 74 puanla dördüncü ve Sainz 65 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Takımlar şampiyonasında ise Red Bull 195 puanla liderliği eline geçirirken, Ferrari 169, Mercedes 120 ve McLaren 50 puana sahip.

Formula 1'de sezonun yedinci yarışı gelecek 29 Mayıs'ta Monako'da gerçekleştirilecek.

Yarış sonucu:

Lando Norris, McLaren MCL36, passes Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images