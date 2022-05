İspanya GP: Leclerc lider giderken sorun yaşadı, Verstappen arka arkaya 3. zaferini aldı!

Hafta sonu boyunca Ferrari, Red Bull ve Mercedes'in çok yakın görünmesinden ötürü İspanya Grand Prix'sinin nasıl geçeceği merak konusuydu.

Oldukça sıcak şartlarda gerçekleştirilen yarışta, lastik kullanımının önemli olacağı belliydi çünkü lastik aşınması hafta sonunun başından itibaren çok yüksekti.

Yarışa orta hamurla başlayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton hariç herkes yumuşak lastik tercihiyle başladı ve ön bölümde yeni set yumuşak lastiği olan tek isim Charles Leclerc'ti.

Pole pozisyonundan start alan Leclerc, startta yanına gelen Verstappen'in kendisini zorlamasına rağmen yerini korumayı başardı.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, the rest of the field at the start

Üçüncülük mücadelesinde ise Carlos Sainz, hem George Russell'a hem de Sergio Perez'e geçildi. Sainz, daha sonra Lewis Hamilton'la da yan yana geldi ancak yerini korudu. Bu fırsattan istifade etmeye çalışan Kevin Magnussen, Hamilton'ı geride bırakmaya çalıştı. Bu hamlenin ardından Hamilton ve Magnussen temas yaşadı.

Temasın ardından Magnussen pist dışına uçarken, Hamilton'ın sol ön lastiği patladı. Bundan ötürü iki pilotun da pit stop yapması gerekti.

Bu, yeni sıralamanın Leclerc, Verstappen, Russell, Perez ve Sainz şeklinde olduğu anlamına geliyordu.

Yarışın yedinci turunda kendi ülkesinde yarışan Carlos Sainz bir anda aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak kendisini çakıl havuzunda buldu. Bir yere çarpmadan yarışa geri dönen Sainz, 11. sıraya kadar geriledi.

Perez ise üçüncülük için Russell'ı baskı altına almaya başladı ve farkı bir saniyenin altına indirip, İngiliz sürücünün DRS mesafesine girdi.

İki tur sonra bu kez Max Verstappen dördüncü virajda aracının kontrolünü kaybetti ve çakıl zemine uçtu. Sainz ile aynı noktada aracının kontrolünü kaybeden Verstappen, dördüncü sıraya kadar geriledi.

Böylelikle yeni sıralama Leclerc, Russell, Perez ve Verstappen şeklinde oldu.

Yarışın 11. turuna gelindiğinde, ilk pit stoplar gelmeye başladı ve Carlos Sainz'a ek olarak, Fernando Alonso, Pierre Gasly ve Zhou Guanyu yeni set orta lastiklere geçtiler.

Verstappen, Perez'i geride bıraksa da Russell'ın ardına takıldı ve aynı zamanda sıralama turlarının son anlarında olduğu gibi bir kez daha DRS sistemi açılmadı.

Yarışın 15. turunda hem Russell hem de Verstappen aynı anda pite girdiler. Verstappen pitten sonra Russell'ı zorlasa da DRS'si çalışmadığı için İngiliz pilotun ardında sıkışıp kaldı.

Perez yarışın 18. turunda pite girdi ve yarışa dördüncü sırada geride döndü. Verstappen ise bir çalışan bir çalışmayan DRS sistemiyle Russell'a baskı yaptı.

Ferrari, ön tarafta önü açık şekilde devam eden Leclerc'i uzun süre pistte tuttu ve yarışın 22. turunda pite aldı.

Verstappen, Russell'a gerçek anlamda ilk atağını yarışın 24. turunda yaptı ancak İngiliz sürücü kendisine yanıt verdi ve ikinci sıradaki yerini korudu.

Yarışın 27. turunda ise büyük bir şok yaşandı. Charles Leclerc rahat şekilde lider götürdüğü yarışta güç kaybı yaşadı ve pite geldi. Takımın yapabileceği hiçbir şey yoktu ve Leclerc bu yıl ilk kez yarış dışı kalmış oldu.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, is returned to the garage and retired from the race after leading

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images