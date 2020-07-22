İspanya GP, koronavirüs vakalarına rağmen yarışı düzenleyecek

Katalonya, 2 ve 9 Ağustos tarihlerinde iki ayrı yarışa ev sahipliği yapacak olan Silverstone'un ardından 16 Ağustos'ta Formula 1'e ev sahiliği yapmayı planlıyor.

Son haftalarda Katalonya'da yeniden kısıtlamalar alınmasına neden olan COVID-19 vakalarındaki ani artıştan ötürü, yarışla ilgili bazı endişeler vardı.

Geçen hafta Barcelona'da yaşayanlardan 15 gün boyunca evlerinde kalmaları istendi. Ayrıca 10'dan fazla insanın bulunduğu toplantılar, kültürel faaliyetler ve eğlence/spor etkinlikleri de askıya alındı.

Katalonya'daki kısıtlamalar daha da şiddetli hale gelirse, Formula 1 İspanya Grand Prix'sinin yerini üçüncü bir Silverstone yarışı alabilir.

Ancak Motorsport.com, F1'in 16 Ağustos'ta Silverstone'da üçüncü bir yarışı düzenlemesine yönelik bir planı olmadığını ve İspanya Grand Prix'sinn gerçekleşmesine yönelik planlarda herhangi bir değişiklik olmadığını öğrendi.

Montmelo'daki Barcelona pisti, kısıtlama alanının dışında yer alıyor. Yani pistte yarışa katılanlar, şu anda mevcut olan kısıtlamalardan etkilenmeyecekler.

Circuit de Barcelona-Catalunya sözcüsü, Motorsport.com'a şunları söyledi: “Her şey planlandığı gibi ilerliyor. Kısıtlamalardan etkilenmiyoruz."

Yarışın iptal edilmesi halinde F1, yarış için alternatif bir yer aramak zorunda kalacak. Fakat bu konuda herhangi bir adım atılmış değil.

Takımlar henüz yarış için İspanya'ya seyahat etme planlarında herhangi bir değişiklik yapmadılar. Ancak bazılarının mevcut kısıtlamalar nedeniyle konaklama planlarını değiştirmesi gerekebilir.