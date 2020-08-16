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Formula 1 / İspanya GP / Yarış raporu

İspanya GP: Hamilton kazandı, Verstappen 2. oldu!

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İspanya GP: Hamilton kazandı, Verstappen 2. oldu!
Ekleyen:
16 Ağu 2020 14:46

2020 Formula 1 Şampiyonası'nın 6. yarışı olan İspanya GP'de zafer Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Hamilton, startta yerini korumasının ardından kontrollü bir yarış çıkardı.

Yarışın başında Hamilton ve 2. sıradaki Max Verstappen'le fark 1.5 sn civarında olsa da, pit stop aralığı yaklaştıkça Hamilton hızlandı ve pit stopa kadar 8 saniye fark açmayı başardı. Hamilton yarışın kalan bölümünde yerini rahat bir şekilde korudu ve bu seneki 4., kariyerindeki ise 88. yarış zaferini elde etti.

Yarışa 3. sıradan başlayan ve startta 2. sıraya yükselmeyi başaran Red Bull pilotu Verstappen, pit stoplara doğru lastikleri bittiği için çok zaman kaybetti ve 21. turda ön grupta pite gelen ilk isim oldu. Verstappen, Mercedes pilotlarının kendisinden 2 tur sonra pite gelmesinin ardından tekrar 2. sırayı ele geçirdi. Verstappen, yarışın kalan bölümünde yerini korudu ve ikinci sırada damalı bayrağı görmüş oldu.

Startta hem Verstappen'e, hem de Racing Point'den Lance Stroll'e geçilerek gerileyen Bottas, çok geçmeden Stroll'ü geçerek 3. sıraya yükseldi ancak startta geçilmesiyle yarışın kalan bölümünü şekillendirdi. Bottas, 2. pitlerde yumuşak lastiklere geçse de yarışı 3. sırada noktaladı ve podyumu tamamlayan isim oldu. Bottas, son tur öncesinde pite gelerek en hızlı turu atmayı başardı.

Racing Point, yarışın en hızlı 3. takımı konumundaydı. COVID-19 testi pozitif çıkıp 2 yarış kaçıran Sergio Perez, tek pit stopla yarışı 4. sırada tamamlasa da mavi bayraklara uymadığı gerekçesiyle 5 saniye cezası aldığı için takım arkadaşı Lance Stroll'e yerini kaptırmış oldu.

McLaren pilotu Carlos Sainz, iyi bir startın ardından temiz yarış çıkardı ve pit stoplarda trafikte kalmasına rağmen yarış sonunda 6. olmayı başardı.

Yarışa orta lastiklerle başlayan Ferrari pilotu Sebastian Vettel, başlangıçta pek istediği performansı bulamadı ve uzun süre pistte kalamadı. Muhtemelen çift pit stop planıyla yumuşak lastiklere geçen Vettel, bu lastiklerle 38 tur atarak tek pit stop yaptı ve 7. sırada yarışı tamamladı.

 

Yarışın başında 6. sıradayken çok erken pit stopla sert lastiklere geçen Red Bull pilotu Alexander Albon, erken pit stopla trafiğin içerisine düşmesinin ardından çok zorlandı ve ancak 8. olabildi.

İyi bir hafta sonu geçiren AlphaTauri pilotu Pierre Gasly 9. olurken son puan McLaren'dan Lando Norris'in oldu.

Tek pit stopla yarışı tamamlayan isimlerden olan Renault pilotu Daniel Ricciardo, 10. sıradaki Norris'in 0.9 sn gerisinde 11. olarak puan kazanamadı.

AlphaTauri'den Daniil Kvyat 12. olurken onu Renault'dan Esteban Ocon takip etti. Renault böylece hafta sonunu puansız kapattı.

15. sıradan yarışa başlayan Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, 14. sırada yarışı noktaladı. 41 yaşındaki Raikkonen, 37. turdan sonra F1 tarihinin, yarışlarda en çok kilometre kat eden pilotu olma rekorunu ele geçirdi.

Hafta sonuna iyi başlayan Haas için yarış, sıralamalar gibi pek iyi geçmedi. Kevin Magnussen 15. olurken, olaylı bir yarış geçiren takım arkadaşı Romain Grosjean 19. oldu. 

Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi 16. olurken, yarışı tamamlayan diğer isimler Williams pilotları George Russell ve Nicholas Latifi oldular.

İspanya GP, nispeten olaysız bir şekilde tamamlandı. Güç ünitesinde sorun yaşayan ve spin atan Ferrari pilotu Charles Leclerc, son sıraya düşmesinin ardından motorunu yeniden çalıştırıp yola devam etse de sıkıntı devam edince yarıştan çekildi ve yarışa veda eden tek isim oldu.

Sezonun 6. yarışının ardından Hamilton, 132 puanla şampiyonadaki liderliğini sürdürmüş oldu. Onu 95 puanla Red Bull'dan Verstappen ve 89 puanla Bottas takip ediyor. Takımlar şampiyonasında ise 221 puanlı Mercedes, 135 puanlı Red Bull'un çok rahat bir şekilde önünde bulunuyor. Racing Point 63 puanla şampiyonada yeniden üçüncü sıraya yükseldi. McLaren 62, Ferrari 61 puanda. 

Sezonun 7. yarışı olan Belçika GP 28 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara Pitler Puan
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 66 1:31'45.279     2 25
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 66 1:32'09.456 24.177 24.177 2 18
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 66 1:32'30.031 44.752 20.575 3 16
4 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 65 1 lap     2 12
5 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 65 1 lap     1 10
6 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 65 1 lap     2 8
7 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 65 1 lap     1 6
8 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 65 1 lap     2 4
9 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 65 1 lap     2 2
10 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 65 1 lap     2 1
11 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 65 1 lap     1  
12 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 65 1 lap     2  
13 France Esteban Ocon Renault Renault 65 1 lap     1  
14 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 65 1 lap     2  
15 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 65 1 lap     1  
16 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 65 1 lap     2  
17 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 65 1 lap     2  
18 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 64 2 laps     2  
19 France Romain Grosjean Haas Ferrari 64 2 laps     2  
  Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 38       2  
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al , Max Verstappen Şimdi al , Valtteri Bottas Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al , Mercedes Şimdi al , Red Bull Racing Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

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