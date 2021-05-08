İspanya GP: Hamilton, 0.036 saniye farkla 100. pole pozisyonunu kazandı!

Formula 1, 2021 sezonunun dördüncü yarışı için İspanya'nın Barselona pistine gitti ve bugünkü sıralama turlarında hava 24, pist ise 44. derece civarındaydı.

Barselona, yapısı gereği araçların zayıf ve güçlü yönlerini ön plana çıkaran pistlerden bir tanesiydi. Bu yüzden Red Bull ve Mercedes arasındaki mücadelenin nasıl olacağı merak konusuydu.

Beklendiği üzere pole pozisyonu için Mercedes pilotu Lewis Hamilton ve Red Bull pilotu Max Verstappen mücadele etti.

Hamilton, son bölümde 1:16.741 yaparak, Verstappen'in 0.036 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı ve yarışa ilk sıradan başlama hakkı elde etti.

Yarış, pazar günü TSi 16:00'da gerçekleştirilecek ve hem S Spor Plus hem de S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

Yarış gridi:

3. Bölüm: Hamilton 100. pole pozisyonunu kazandı

Sıralama turlarının son bölümünde beş takımdan 10 pilot kaldı. Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren ve Alpine pilotları, gösterdikleri iyi performansla iki araçla birden son bölüme kalmayı başardılar.

Son bölümde on pilotun tamamı seans başlar başlamaz piste çıkıp, ilk zaman turu denemelerini yapmaya başladılar.

Red Bull pilotu Sergio Perez, en hızlı turunda spin attı ancak bir yere çarpmadan yola devam edebildi. Ancak zaman turunu atmadan garaja geldi.

İlk zaman turlarının ardından gözler Red Bull pilotu Verstappen ve Mercedes pilotları üzerindeydi.

Hamilton, ilk turunda 1:16.741 yaptı ve zaman tablosunda zirveye yerleşti. Verstappen de bu zaman turundan yalnızca 0.036 saniye yavaş kaldı ve ikinci oldu.

Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas da Hamilton'ın 0.132 saniye gerisinde üçüncü en iyi zamanı yaptı.

Sürücülerin tamamı son 2.5 dakikaya girerken son bir deneme daha yapmak için peş peşe piste çıktılar.

Ancak öndeki üç pilotun hiçbiri derecesini geliştiremedi ve pole pozisyonu Hamilton'ın oldu.

İngiliz pilot böylelikle 100. pole pozisyonunu kazandı ve bunu başaran ilk Formula 1 pilotu olarak da tarihe geçti.

Verstappen yakın geçen mücadelede 0.036 saniye geride ikinci olurken, Bottas 0.132 saniye geride üçüncü oldu.

Yakın geçen dördüncülük mücadelesini Ferrari pilotu Charles Leclerc kazandı. Monakolu pilot, ilk denemesinde kullanılmış lastiklerle piste çıktı ve geride kaldı. Ancak ikinci denemesinde 1:17.510 yaparak 0.769 saniye geride dördüncü oldu.

Seansın yıldızlarından biri de Alpine pilotu Esteban Ocon'du. Fransız pilot, en hızlı turunda Leclerc'in 0.070 saniye ardında kaldı ve beşinci oldu.

Ferrari'den Carlos Sainz, takım arkadaşının 0.1 saniye ardında altıncı olup nispeten iyi bir işe imza atarken, McLaren pilotu Daniel Ricciardo sürpriz şekilde takım arkadaşı Lando Norris'i geride bıraktı ve yedinci oldu.

Bu iki pilotun arasında Sergio Perez yer aldı. Meksikalı pilot ilk denemesinde spin attı ve ikincisinde takım arkadaşından 1.2 saniye yavaş kalıp dokuzuncu oldu.

İlk onu Alpine ile takım arkadaşı Ocon'dan 0.567 saniye yavaş kalan Fernando Alonso tamamladı. İspanyol pilot da ilk denemesini kullanılmış lastiklerle attı.

Üçüncü bölüm sonucu:

2. Bölüm: Verstappen en hızlısı, Aston Martin pilotları elendi

İkinci bölümde, dereceler çok yakın olduğu için sürücüler son bölüme kalmaya çalışırken orta lastiklerle tur atma riskini almadılar. Bu yüzden Antonio Giovinazzi hariç herkes yumuşak lastikle turladı.

Max Verstappen sıralama turlarının ikinci bölümünde 1:16.922'lik turuyla hafta sonunun en hızlı turuna imza attı ve zaman tablosunun zirvesine yerleşti.

Verstappen, ikinci bir zaman denemesi yapmadı ve garajda kalmayı tercih etti. Mercedes pilotları ise son bir deneme daha yaptılar.

Valtteri Bottas, son zaman turunda Verstappen'in 0.220 saniye ardında aldı ve ikinci oldu. Lewis Hamilton da zaman turunu geliştirmesine rağmen Verstappen'in 0.244 saniye gerisinde kaldı ve üçüncü oldu.

Seans yine çok yakındı ve Alpine pilotlarının her ikisi de kendilerini son bölüme taşımayı başardılar.

Aston Martin sürücüleri ise, son bölüme kalmaya yaklaşsalar da ikinci bölümde elendiler. Lance Stroll, Alonso'nun 0.008 saniye ardında kalıp 11. olurken, AlphaTauri'den Pierre Gasly, Stroll'ün sadece 0.008 saniye ardında 12. oldu.

Ayrıca Sebastian Vettel de yeni güncellemelere rağmen 13. oldu ve bu yıl üçüncü kez Stroll'e geçildi.

Giovinazzi son turuyla beraber 14. olurken, George Russell epey geride 15. oldu.

Son bölüme kalan tüm sürücüler, en hızlı turlarını yumuşak lastikle attıkları için tamamı yarışa yumuşak lastikle başlayacak.

İkinci bölüm sonucu:

1. Bölüm: Norris en hızlısı, Tsunoda ilk bölümde elendi

Sıralama turlarının ilk bölümünde Mercedes pilotu Valtteri Bottas ve takım arkadaşı Lewis Hamilton en hızlı turlarını orta lastikle attılar.

İlk turların ardından Valtteri Bottas zaman tablosunun zirvesine yerleşmeyi başardı, ancak McLaren pilotu Lando Norris son anlarda yumuşak lastikle 1:17.821 yaptı ve seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Seans oldukça yakın geçti ve lider Lando Norris'ten 16. Yuki Tsunoda'ya kadarki isimler sadece 0.7 saniye içinde dizildiler.

Bottas 0.184 saniye geride ikinci en iyi zamanı yaparken, Ferrari Charles Leclerc 0.220 saniye geride üçüncü ve Red Bull pilotu Max Verstappen 0.269 saniye geride dördüncü oldu.

George Russell, 14. olmasının ardından Williams'ı ikinci bölüme taşırken, Antonio Giovinazzi de 15. olarak Alfa Romeo'yu son bölüme taşıdı.

Yakın geçen seansın son anları oldukça heyecanlıydı ve peş peşe atılan hızlı turların ardından AlphaTauri pilotu Tsunoda 16. oldu ve sıralama turlarına ilk bölümde veda ederek hayal kırıklığı yaşadı.

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, en hızlı turunda sektörleri bir araya getiremedi ve 17. olarak ilk bölümde elendi.

Haas pilotu Mick Schumacher, bir kez daha güçlü bir performans ortaya koydu ve Williams pilotu Nicholas Latifi'yi 0.1 saniye ile geçerek 18. oldu.

Son sırada ise Nikita Mazepin yer aldı. Rus pilot, Schumacher'den yaklaşık 0.7 saniye daha yavaş kaldı ve bir kez daha sonuncu oldu.

İlk bölüm sonucu: