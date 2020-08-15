İspanya GP: Hamilton, 0.059 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı!

Sıralama turlarındaki tüm seansları lider tamamlayan Lewis Hamilton, son bölümde hem ilk haklarda hem de ikinci haklarda zirvede yer aldı ve bu yılki dördüncü, kariyerinin ise 92. pole pozisyonunu elde etti.

Bu yıl iki pole pozisyonu kazanan Valtteri Bottas, Hamilton'a yakın olsa da bir türlü İngiliz pilotu geçmeyi başaramadı ve seansı ikinci sırada tamamladı.

Red Bull'dan Max Verstappen, kendileri için maksimum görünen yerde yani üçüncü sırada yer aldı. Hollandalı pilot, tüm seansları üçüncü sırada bitirdi.

Sezonun 6. yarışı olan İspanya GP, Pazar günü TSİ 16:10'da başlayacak.

Yarış gridi:

3. Seans - Hamilton pole pozisyonunu kazandı!

Son bölümde sürücüler seans başlar başlamaz piste çıktılar ve yumuşak lastiklerle deneme yapmaya başladılar.

İlk denemeler, Mercedes adına oldukça yakın geçti ve Lewis Hamilton 1:15.584 yaparak, Valtteri Bottas'ın 0.059 saniye önünde geçici olarak ilk sıraya yükseldi. Red Bull'dan Max Verstappen 1:16.293'le 0.7 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Sürücüler bitime yaklaşık üç dakika kala ikinci haklar için piste çıktılar.

Son haklarda üç sürücünün hiçbiri derecesini geliştiremedi ve böylelikle pole pozisyonu Hamilton'ın oldu.

Bottas sadece 0.059 saniye geride ikinci olurken, Mercedes bir kez daha ilk iki sırada yer almış oldu. Verstappen 0.7 geride üçüncü sırada yer aldı.

Racing Point sürücüleri Sergio Perez ve Lance Stroll dördüncü ve beşinci sıralarda yer aldılar.

Red Bull'dan Alex Albon altıncı olurken, McLaren sürücüleri Carlos Sainz ve Lando Norris sırasıyla yedinci ve sekizinci oldular.

Ferrari pilotu Charles Leclerc dokuzuncu ve Pierre Gasly onuncu oldu.

2. Seans - Hamilton lider, Vettel elendi, ilk 10'dakiler yumuşak lastikleri kullandı

Sıralama turlarının ikinci bölümünde Hamilton ve Mercedes önemli oranda gelişmeyi başardılar. Lewis Hamilton 1:16.013'lük turuyla, ilk bölümden yaklaşık 0.8 saniye daha iyi bir tur attı ve ilk sırada yer aldı.

Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas, takım arkadaşını 0.1 saniye geriden takip etti. Max Verstappen de 0.505 saniye geride üçüncü oldu. Bu üç isim sadece bir zaman turu atıp garaja geldiler ve sonra bir daha piste çıkmadılar.

Lance Stroll dördüncü, Pierre Gasly beşinci, Carlos Sainz altıncı ,Sergio Perez yedinci, Charles Leclerc sekizinci, Alex Albon dokuzuncu ve Lando Norris onuncu oldu.

Kimi Raikkonen hariç tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak lastiklerle attıkları için -ilk 10'daki isimler- yarışa yumuşak lastiklerle başlayacaklar.

Sebastian Vettel sıralama turlarının son bölümünü sadece 0.002 saniye ile kaçırdı ve ikinci bölümde elendi.

Daniil Kvyat 12., Daniel Ricciardo 13. ve Kimi Raikkonen 14. oldu. Esteban Ocon ise 15. sırada yer aldı. Renault böylelikle iki araçla birden son bölüme kalamadı.

1. Seans - Hamilton lider, Raikkonen ilk kez ikinci bölümde

Barcelona'da gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde Mercedes pilotu Lewis Hamilton güçlü bir son tur çıkardı ve 1:16.872 yaparak seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Sergio Perez yine iyi bir bölüm geçiren sürücülerden bir tanesiydi ve 0.245 saniye geride ikinci oldu. Max Verstappen üçüncü, Valtteri Bottas dördüncü, Charles Leclerc beşinci ve Lance Stroll altıncı oldu.

Sıralama turlarında ilk 16 sürücü sadece 1 saniye içinde dizildi.

Kimi Raikkonen 15. olup ikinci bölüme kaldı ve bu yıl ilk kez bu başarıyı yakaladı.

Haas pilotları, cuma günkü güçlü performansın ardından 16. ve 17. sıralarda kaldılar ve hayal kırıklığı yaşadılar.

Kevin Magnussen 16., Romain Grosjean 17. ve George Russell 18. oldu. İngiliz pilot bu sonuçla dört yarış aradan sonra ikinci bölüme kalamamış oldu.

Son iki sırada Nicholas Latifi ile takım arkadaşı Raikkonen'den 0.9 saniye yavaş kalan Antonio Giovinazzi yer aldı.