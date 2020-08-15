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Formula 1 / İspanya GP / Sıralama turları raporu

İspanya GP: Hamilton, 0.059 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı!

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İspanya GP: Hamilton, 0.059 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı!
Ekleyen:
, Editör
15 Ağu 2020 14:00

2020 Formula 1 Şampiyonası'nın Barcelona'da gerçekleştirilecek 6. yarışı İspanya GP öncesinde pole pozisyonu Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın olurken Mercedes ilk iki sırada yer aldı.

Sıralama turlarındaki tüm seansları lider tamamlayan Lewis Hamilton, son bölümde hem ilk haklarda hem de ikinci haklarda zirvede yer aldı ve bu yılki dördüncü, kariyerinin ise 92. pole pozisyonunu elde etti.

Bu yıl iki pole pozisyonu kazanan Valtteri Bottas, Hamilton'a yakın olsa da bir türlü İngiliz pilotu geçmeyi başaramadı ve seansı ikinci sırada tamamladı.

Red Bull'dan Max Verstappen, kendileri için maksimum görünen yerde yani üçüncü sırada yer aldı. Hollandalı pilot, tüm seansları üçüncü sırada bitirdi.

Sezonun 6. yarışı olan İspanya GP, Pazar günü TSİ 16:10'da başlayacak.

Yarış gridi:

Sıra Sürücü Şase Motor Zaman Fark
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'15.584  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 1'15.643 0.059
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 1'16.292 0.708
4 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 1'16.482 0.898
5 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 1'16.589 1.005
6 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 1'17.029 1.445
7 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 1'17.044 1.460
8 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 1'17.084 1.500
9 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'17.087 1.503
10 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1'17.136 1.552
11 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 1'17.168 1.584
12 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 1'17.192 1.608
13 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 1'17.198 1.614
14 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 1'17.386 1.802
15 France Esteban Ocon Renault Renault 1'17.567 1.983
16 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 1'17.908 2.324
17 France Romain Grosjean Haas Ferrari 1'18.089 2.505
18 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 1'18.099 2.515
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1'18.532 2.948
20 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 1'18.697 3.113
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3. Seans - Hamilton pole pozisyonunu kazandı!

Son bölümde sürücüler seans başlar başlamaz piste çıktılar ve yumuşak lastiklerle deneme yapmaya başladılar.

İlk denemeler, Mercedes adına oldukça yakın geçti ve Lewis Hamilton 1:15.584 yaparak, Valtteri Bottas'ın 0.059 saniye önünde geçici olarak ilk sıraya yükseldi. Red Bull'dan Max Verstappen 1:16.293'le 0.7 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Sürücüler bitime yaklaşık üç dakika kala ikinci haklar için piste çıktılar.

Son haklarda üç sürücünün hiçbiri derecesini geliştiremedi ve böylelikle pole pozisyonu Hamilton'ın oldu.

Bottas sadece 0.059 saniye geride ikinci olurken, Mercedes bir kez daha ilk iki sırada yer almış oldu. Verstappen 0.7 geride üçüncü sırada yer aldı.

Racing Point sürücüleri Sergio Perez ve Lance Stroll dördüncü ve beşinci sıralarda yer aldılar.

Red Bull'dan Alex Albon altıncı olurken, McLaren sürücüleri Carlos Sainz ve Lando Norris sırasıyla yedinci ve sekizinci oldular.

Ferrari pilotu Charles Leclerc dokuzuncu ve Pierre Gasly onuncu oldu.

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 1'15.584  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 6 1'15.643 0.059
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 6 1'16.292 0.708
4 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 6 1'16.482 0.898
5 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 6 1'16.589 1.005
6 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 6 1'17.029 1.445
7 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 6 1'17.044 1.460
8 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 6 1'17.084 1.500
9 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 6 1'17.087 1.503
10 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 6 1'17.136 1.552
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2. Seans - Hamilton lider, Vettel elendi, ilk 10'dakiler yumuşak lastikleri kullandı

Sıralama turlarının ikinci bölümünde Hamilton ve Mercedes önemli oranda gelişmeyi başardılar. Lewis Hamilton 1:16.013'lük turuyla, ilk bölümden yaklaşık 0.8 saniye daha iyi bir tur attı ve ilk sırada yer aldı.

Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas, takım arkadaşını 0.1 saniye geriden takip etti. Max Verstappen de 0.505 saniye geride üçüncü oldu. Bu üç isim sadece bir zaman turu atıp garaja geldiler ve sonra bir daha piste çıkmadılar.

Lance Stroll dördüncü, Pierre Gasly beşinci, Carlos Sainz altıncı ,Sergio Perez yedinci, Charles Leclerc sekizinci, Alex Albon dokuzuncu ve Lando Norris onuncu oldu.

Kimi Raikkonen hariç tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak lastiklerle attıkları için -ilk 10'daki isimler- yarışa yumuşak lastiklerle başlayacaklar.

Sebastian Vettel sıralama turlarının son bölümünü sadece 0.002 saniye ile kaçırdı ve ikinci bölümde elendi.

Daniil Kvyat 12., Daniel Ricciardo 13. ve Kimi Raikkonen 14. oldu. Esteban Ocon ise 15. sırada yer aldı. Renault böylelikle iki araçla birden son bölüme kalamadı.

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 9 1'16.013  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 9 1'16.152 0.139
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 9 1'16.518 0.505
4 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 9 1'16.666 0.653
5 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 12 1'16.800 0.787
6 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 11 1'16.876 0.863
7 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 9 1'16.936 0.923
8 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 12 1'16.953 0.940
9 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 12 1'17.163 1.150
10 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 12 1'17.166 1.153
11 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 12 1'17.168 1.155
12 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 12 1'17.192 1.179
13 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 12 1'17.198 1.185
14 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 12 1'17.386 1.373
15 France Esteban Ocon Renault Renault 12 1'17.567 1.554
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1. Seans - Hamilton lider, Raikkonen ilk kez ikinci bölümde

Barcelona'da gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde Mercedes pilotu Lewis Hamilton güçlü bir son tur çıkardı ve 1:16.872 yaparak seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Sergio Perez yine iyi bir bölüm geçiren sürücülerden bir tanesiydi ve 0.245 saniye geride ikinci oldu. Max Verstappen üçüncü, Valtteri Bottas dördüncü, Charles Leclerc beşinci ve Lance Stroll altıncı oldu.

Sıralama turlarında ilk 16 sürücü sadece 1 saniye içinde dizildi.

Kimi Raikkonen 15. olup ikinci bölüme kaldı ve bu yıl ilk kez bu başarıyı yakaladı.

Haas pilotları, cuma günkü güçlü performansın ardından 16. ve 17. sıralarda kaldılar ve hayal kırıklığı yaşadılar.

Kevin Magnussen 16., Romain Grosjean 17. ve George Russell 18. oldu. İngiliz pilot bu sonuçla dört yarış aradan sonra ikinci bölüme kalamamış oldu.

Son iki sırada Nicholas Latifi ile takım arkadaşı Raikkonen'den 0.9 saniye yavaş kalan Antonio Giovinazzi yer aldı.

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 1'16.872  
2 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 3 1'17.117 0.245
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 6 1'17.213 0.341
4 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 6 1'17.243 0.371
5 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 6 1'17.256 0.384
6 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 3 1'17.316 0.444
7 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 6 1'17.356 0.484
8 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 6 1'17.419 0.547
9 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 5 1'17.438 0.566
10 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 6 1'17.573 0.701
11 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 6 1'17.577 0.705
12 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 6 1'17.667 0.795
13 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 6 1'17.676 0.804
14 France Esteban Ocon Renault Renault 6 1'17.765 0.893
15 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 6 1'17.797 0.925
16 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 6 1'17.908 1.036
17 France Romain Grosjean Haas Ferrari 6 1'18.089 1.217
18 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 9 1'18.099 1.227
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 9 1'18.532 1.660
20 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 6 1'18.697 1.825
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Alt-etkinlik Sıralama
Editör Kemal Şengül

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