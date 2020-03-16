Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
45 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
52 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
65 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
80 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
87 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
101 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
108 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
122 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
136 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
164 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
171 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
185 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
192 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
206 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
220 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
227 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
241 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
255 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Barcelona, F1 yarışının erteleneceğinden emin!

paylaşım
yorumlar
Barcelona, F1 yarışının erteleneceğinden emin!
Ekleyen:
, Editör
16 Mar 2020 18:15

Circuit de Barcelona-Catalunya pisti direktörü Joan Fontsere, 2020 İspanya GP'nin ileri bir tarihe erteleneceğini ancak şimdilik net bir tarih belirlenmediğini söyledi.

Formula 1'de ilk dört yarış iptal edildi/ertelendi ve sezonun Mayıs ayının sonunda başlaması bekleniyor.

İspanya GP'ye ev sahipliği yapan Catalunya pistinin direktörü Joan Fontsere, 2020 İspanya GP'nin geleceği hakkında konuştu.

"Yarışımız ertelenecek, bu neredeyse kesin. FOM'daki ortaklarımız, sezonun Mayıs ayı sonunda başlaması için ellerinden geleni yapıyorlar ve İspanya Grand Prix'si 10 Mayıs için planlanmıştı."

"Elbette yarışı planlarken pek çok faktör ele alınıyor. Bunlardan birisi lojistik durumu. Çoğu takımın fabrikası Avrupa'da. Formula 1'de takvimine mümkün olduğunca fazla yarış sığdırmaya çalışacaklar.

Buna ek olarak, şehir pistlerinin durumunu da dikkate almak gerekiyor çünkü tarihleri ​​değiştiremez."

"Tüm seçenekleri düşünüyoruz. Mesela 10 Mayıs'ta İspanyol Grand Prix'sini 25.000 seyirci ile veya kapalı kapılar ardında yapabiliriz. Ya da Ağustos ayına erteleyebilir veya gelecek yıl yarışa ev sahipliği yapıp, bu yıl için iptal edebiliriz."

"Hiçbir şeyi reddetmiyoruz. Formula 1 olarak her şeyi yeniden planlamak gerekiyor, ancak zaman az. Yarışı Aralık ayında yapmak zor. 15 Aralık'tan itibaren herkes Noel'e hazırlanmaya başlayacak ve Ocak ayında yarış yapabileceğiniz çok az yer vardır. Mevcut durum göz önüne alındığında, İspanya Grand Prix'sini 2021'e erteleyebiliriz. Çünkü gerçekçi olmak gerekirse altı ayda 22 yarışın hepsini yapmak imkansız."

"Ross Brawn'ın 17-18 yarışlık takvim planını duydum ancak bana göre bu gerçekleşmeyecek. Hatta bana göre 4, 5 veya 6 yarış gelecek sezona ertelenecek. Cumartesi sabahı FOM ile konuştum ve Formula 1 sezonunu kurtarmak için gereken her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu söyledim. Eğer yarışı bu yıl daha uygun bir tarihe erteleyebiliyorlarsa, kabul edeceğiz. Bakalım. Sezon Haziran'dan önce başlamazsa neler olacağını bilmiyorum."

"Coronavirus her şeyi mahvetti."

"Ağustos ayı bizim için bir seçenek değil, bunun doğru zaman olmadığını düşünüyorum. Böyle bir durumda Temmuz iyi bir seçenek olabilir. Ya da ilk yarışı Mayıs sonunda yapabiliriz. Aralık ayında olabilir mi? Şu anda Rambla Bulvarı'nda rahatça yürüyebilirsiniz, ancak sahilde oturmak soğuktur."

"Tamamen iptal edebiliriz, her şey takvimde yer olup olmadığına bağlı. Belki de bizden Aralık ayında bir yarış yapmamızı isteyecekler ve ücret talep etmeyecekler. Başka bir test daha yapabiliriz ve gelecek yıl bu pistte her zamanki gibi bir yarış düzenleyebiliriz. Çok seçenek var. Cumartesi sabahı FOM'a engel olmak istemediğimi söyledim. Tam tersine seçenekler sunmak istiyorum. Birlikte çalışmalıyız, çünkü yarışları organize etme konusunda geniş deneyime sahibiz ve onlara yardımcı olabiliriz."

Seçeneklerden birisi hafta sonu formatını iki güne düşürmek.

Bu konuda ne düşündüğü sorulduğunda, "Eğer FOM yarış hafta sonunu iki güne indirmenin mümkün olduğunu düşünüyorsa ve böyle bir teklifle geliyorsa, o zaman buna uyarız. FOM'a, spora yardım etmemiz gerektiğini söyledim. Bu sayede gelecek yıl normal bir sezona sahip olabiliriz. Bu herkese fayda sağlar. Şimdi kişisel kazanç aramayı bırakmalıyız. Bu kimseye yardımcı olmaz. FOM yarışı Aralık veya Ağustos'a ertelemeye karar verirse de buna uyacağız." yanıtını verdi.

Alakalı video

Sonraki haber
Renault, Melbourne giden personeli önlem amaçlı karantinaya aldı

Önceki haber

Renault, Melbourne giden personeli önlem amaçlı karantinaya aldı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Hollanda GP

Hollanda GP

30 Nis - 3 May
FP1 Başlangıç:
45 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 1 May
Cum 1 May
02:00
11:00
FP2
Cum 1 May
Cum 1 May
06:00
15:00
FP3
Cmt 2 May
Cmt 2 May
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 2 May
Cmt 2 May
06:00
15:00
Yarış
Paz 3 May
Paz 3 May
06:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Renault, Vettel'e 'hayır' demiyor!

2
Formula 1

F1 2019 video oyunu büyük indirimde!

3
WRC

Neuville 2022 WRC değişikliklerini anlamış değil

1s
4
Formula 1

Uzun ara, Ferrari'ye fayda getirebilir

5
Formula 1

F1 2020: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Son Videolar

Red Bull'un Avustralya GP için yaptığı değişiklikler 01:27
Formula 1
2s

Red Bull'un Avustralya GP için yaptığı değişiklikler

Avustralya Grand Prix'si iptal edildi! - Bu, F1 için ne anlama geliyor? 14:00
Formula 1

Avustralya Grand Prix'si iptal edildi! - Bu, F1 için ne anlama geliyor?

Formula 1 - Coronavirus, Avustralya Grand Prix'sine zarar verecek mi? 08:02
Formula 1

Formula 1 - Coronavirus, Avustralya Grand Prix'sine zarar verecek mi?

Red Bull'un 2020 için burunda yaptığı değişiklikler 01:29
Formula 1

Red Bull'un 2020 için burunda yaptığı değişiklikler

F1 2020 Avustralya GP iptal edildi! 04:01
Formula 1

F1 2020 Avustralya GP iptal edildi!

Son Haberler

Barcelona, F1 yarışının erteleneceğinden emin!
F1

Barcelona, F1 yarışının erteleneceğinden emin!

Renault, Melbourne giden personeli önlem amaçlı karantinaya aldı
F1

Renault, Melbourne giden personeli önlem amaçlı karantinaya aldı

Bir Pirelli F1 çalışanında Coronavirüs tespit edildi!
F1

Bir Pirelli F1 çalışanında Coronavirüs tespit edildi!

İngiltere'deki takımlar F1 fabrikalarını kapatmadı!
F1

İngiltere'deki takımlar F1 fabrikalarını kapatmadı!

F1 2019 video oyunu büyük indirimde!
F1

F1 2019 video oyunu büyük indirimde!

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
30 Nis - 3 May
Biletler
7 May - 10 May
Biletler
21 May - 24 May
Biletler
4 Haz - 7 Haz
Biletler
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.