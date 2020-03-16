Barcelona, F1 yarışının erteleneceğinden emin!

Formula 1'de ilk dört yarış iptal edildi/ertelendi ve sezonun Mayıs ayının sonunda başlaması bekleniyor.

İspanya GP'ye ev sahipliği yapan Catalunya pistinin direktörü Joan Fontsere, 2020 İspanya GP'nin geleceği hakkında konuştu.

"Yarışımız ertelenecek, bu neredeyse kesin. FOM'daki ortaklarımız, sezonun Mayıs ayı sonunda başlaması için ellerinden geleni yapıyorlar ve İspanya Grand Prix'si 10 Mayıs için planlanmıştı."

"Elbette yarışı planlarken pek çok faktör ele alınıyor. Bunlardan birisi lojistik durumu. Çoğu takımın fabrikası Avrupa'da. Formula 1'de takvimine mümkün olduğunca fazla yarış sığdırmaya çalışacaklar.

Buna ek olarak, şehir pistlerinin durumunu da dikkate almak gerekiyor çünkü tarihleri ​​değiştiremez."

"Tüm seçenekleri düşünüyoruz. Mesela 10 Mayıs'ta İspanyol Grand Prix'sini 25.000 seyirci ile veya kapalı kapılar ardında yapabiliriz. Ya da Ağustos ayına erteleyebilir veya gelecek yıl yarışa ev sahipliği yapıp, bu yıl için iptal edebiliriz."

"Hiçbir şeyi reddetmiyoruz. Formula 1 olarak her şeyi yeniden planlamak gerekiyor, ancak zaman az. Yarışı Aralık ayında yapmak zor. 15 Aralık'tan itibaren herkes Noel'e hazırlanmaya başlayacak ve Ocak ayında yarış yapabileceğiniz çok az yer vardır. Mevcut durum göz önüne alındığında, İspanya Grand Prix'sini 2021'e erteleyebiliriz. Çünkü gerçekçi olmak gerekirse altı ayda 22 yarışın hepsini yapmak imkansız."

"Ross Brawn'ın 17-18 yarışlık takvim planını duydum ancak bana göre bu gerçekleşmeyecek. Hatta bana göre 4, 5 veya 6 yarış gelecek sezona ertelenecek. Cumartesi sabahı FOM ile konuştum ve Formula 1 sezonunu kurtarmak için gereken her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu söyledim. Eğer yarışı bu yıl daha uygun bir tarihe erteleyebiliyorlarsa, kabul edeceğiz. Bakalım. Sezon Haziran'dan önce başlamazsa neler olacağını bilmiyorum."

"Coronavirus her şeyi mahvetti."

"Ağustos ayı bizim için bir seçenek değil, bunun doğru zaman olmadığını düşünüyorum. Böyle bir durumda Temmuz iyi bir seçenek olabilir. Ya da ilk yarışı Mayıs sonunda yapabiliriz. Aralık ayında olabilir mi? Şu anda Rambla Bulvarı'nda rahatça yürüyebilirsiniz, ancak sahilde oturmak soğuktur."

"Tamamen iptal edebiliriz, her şey takvimde yer olup olmadığına bağlı. Belki de bizden Aralık ayında bir yarış yapmamızı isteyecekler ve ücret talep etmeyecekler. Başka bir test daha yapabiliriz ve gelecek yıl bu pistte her zamanki gibi bir yarış düzenleyebiliriz. Çok seçenek var. Cumartesi sabahı FOM'a engel olmak istemediğimi söyledim. Tam tersine seçenekler sunmak istiyorum. Birlikte çalışmalıyız, çünkü yarışları organize etme konusunda geniş deneyime sahibiz ve onlara yardımcı olabiliriz."

Seçeneklerden birisi hafta sonu formatını iki güne düşürmek.

Bu konuda ne düşündüğü sorulduğunda, "Eğer FOM yarış hafta sonunu iki güne indirmenin mümkün olduğunu düşünüyorsa ve böyle bir teklifle geliyorsa, o zaman buna uyarız. FOM'a, spora yardım etmemiz gerektiğini söyledim. Bu sayede gelecek yıl normal bir sezona sahip olabiliriz. Bu herkese fayda sağlar. Şimdi kişisel kazanç aramayı bırakmalıyız. Bu kimseye yardımcı olmaz. FOM yarışı Aralık veya Ağustos'a ertelemeye karar verirse de buna uyacağız." yanıtını verdi.

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