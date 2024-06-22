İspanya GP antrenman çarpışmalarının ardından dört sürücü inceleme altında

Lewis Hamilton, Lance Stroll, Charles Leclerc ve Lando Norris, son antrenmandaki iki tuhaf kazanın ardından Formula 1'in İspanya Grand Prix komiserleri tarafından soruşturma altına alındı.

Sıralama turlarından önceki son antrenman, pilotların sıralama turları öncesinde ayarlarını ve lastik hazırlıklarını tamamlamaları açısından kritik önem taşırken, pilotlar temiz turlar atmaya hevesliydi.

Ancak sürücülerin iyi turların mahvolduğunu gördükten sonra kızgınlıklarını gösterdikleri iki ayrı olay yaşandı.

Seansın yaklaşık 20. dakikasında meydana gelen ilk olayda, yavaş hareket eden Hamilton 5. virajda hızlı bir tur atan Stroll'ün önüne yanlışlıkla çıktı.

Hamilton hemen telsizden özür diledi ve virajda Aston Martin sürücüsünün yolundan çekilmeye çalıştı ancak Kanadalı sürücü ona doğru hamle yaptı ve ikili yokuş aşağı çıkışta hafif bir temas yaşadı.

Stroll ve Hamilton daha sonra potansiyel olarak tehlikeli sürüşle ilgili bir soruşturma için çağrıldılar.

F1 Spor Yönetmeliği Madde 33.4'e göre: "Bir araç hiçbir zaman gereksiz yere yavaş, düzensiz ya da diğer sürücüler ya da başka herhangi bir kişi için potansiyel olarak tehlikeli sayılabilecek bir şekilde kullanılamaz."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

İkinci olay son dakikalarda Leclerc'in 5. virajda Norris tarafından engellendiğini hissetmesiyle yaşandı.

İkili virajdan hızlanarak çıkarken, Leclerc'in turu mahvoldu ve Ferrari pilotunun çizgiden çıkmaya çalışan McLaren sürücüsüne doğru sola savrulduğu görüldü.

Leclerc'in agresif hareketi Norris'in ön kanadına çarpması için yeterli oldu ve ikili resmi olarak komiserleri görmeye çağrıldı.

Takım radyosuna konuşan Norris şunları söyledi: "Bana doğru sürdü. Sanırım hasar aldım."

Açıkça tedirgin olan Leclerc şunları söyledi: "******. Bunu neden yaptıklarını anlamıyorum."

Ferrari Leclerc'e Norris'in Verstappen'i de engellemiş gibi göründüğünü söyleyerek karşılık verdi.

Hemen ardından 7. virajda meydana gelen bir başka ayrı olayda, Verstappen yavaş hareket eden Norris ile temastan kaçınmak için genişten dönmek zorunda kaldı ve bu durum hakemler tarafından not edildi.

Ancak yapılan incelemenin ardından daha fazla soruşturmaya gerek olmadığına karar verildi.