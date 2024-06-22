Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 İspanya GP

İspanya GP antrenman çarpışmalarının ardından dört sürücü inceleme altında

Formula 1 yetkilileri, İspanya GP 3. Antrenman seansından sonda Stroll/Hamilton ve Leclerc/Norris olaylarını soruşturma altına aldı.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Lance Stroll, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Lance Stroll, Charles Leclerc ve Lando Norris, son antrenmandaki iki tuhaf kazanın ardından Formula 1'in İspanya Grand Prix komiserleri tarafından soruşturma altına alındı.

Sıralama turlarından önceki son antrenman, pilotların sıralama turları öncesinde ayarlarını ve lastik hazırlıklarını tamamlamaları açısından kritik önem taşırken, pilotlar temiz turlar atmaya hevesliydi.

Ancak sürücülerin iyi turların mahvolduğunu gördükten sonra kızgınlıklarını gösterdikleri iki ayrı olay yaşandı.

Seansın yaklaşık 20. dakikasında meydana gelen ilk olayda, yavaş hareket eden Hamilton 5. virajda hızlı bir tur atan Stroll'ün önüne yanlışlıkla çıktı.

Hamilton hemen telsizden özür diledi ve virajda Aston Martin sürücüsünün yolundan çekilmeye çalıştı ancak Kanadalı sürücü ona doğru hamle yaptı ve ikili yokuş aşağı çıkışta hafif bir temas yaşadı.

Stroll ve Hamilton daha sonra potansiyel olarak tehlikeli sürüşle ilgili bir soruşturma için çağrıldılar.

F1 Spor Yönetmeliği Madde 33.4'e göre: "Bir araç hiçbir zaman gereksiz yere yavaş, düzensiz ya da diğer sürücüler ya da başka herhangi bir kişi için potansiyel olarak tehlikeli sayılabilecek bir şekilde kullanılamaz."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

İkinci olay son dakikalarda Leclerc'in 5. virajda Norris tarafından engellendiğini hissetmesiyle yaşandı.

İkili virajdan hızlanarak çıkarken, Leclerc'in turu mahvoldu ve Ferrari pilotunun çizgiden çıkmaya çalışan McLaren sürücüsüne doğru sola savrulduğu görüldü.

Leclerc'in agresif hareketi Norris'in ön kanadına çarpması için yeterli oldu ve ikili resmi olarak komiserleri görmeye çağrıldı.

Takım radyosuna konuşan Norris şunları söyledi: "Bana doğru sürdü. Sanırım hasar aldım."

Açıkça tedirgin olan Leclerc şunları söyledi: "******. Bunu neden yaptıklarını anlamıyorum."

Ferrari Leclerc'e Norris'in Verstappen'i de engellemiş gibi göründüğünü söyleyerek karşılık verdi.

Hemen ardından 7. virajda meydana gelen bir başka ayrı olayda, Verstappen yavaş hareket eden Norris ile temastan kaçınmak için genişten dönmek zorunda kaldı ve bu durum hakemler tarafından not edildi.

Ancak yapılan incelemenin ardından daha fazla soruşturmaya gerek olmadığına karar verildi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Marko: "Beklediğimiz dengeyi henüz bulamadık"
Sonraki haber McLaren misafirhanesindeki yangın büyümeden kontrol altına alındı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Jonathan Noble
Daha fazlası
Jonathan Noble
Sainz: "Yüksek hızlı virajlardaki zıplama Ferrari'yi öldürüyor!"

Sainz: "Yüksek hızlı virajlardaki zıplama Ferrari'yi öldürüyor!"

Formula 1
İspanya GP
Sainz: "Yüksek hızlı virajlardaki zıplama Ferrari'yi öldürüyor!"
FIA'nın F1'deki son esnek kanat tartışmalarına müdahale etme planı yok

FIA'nın F1'deki son esnek kanat tartışmalarına müdahale etme planı yok

Formula 1
İspanya GP
FIA'nın F1'deki son esnek kanat tartışmalarına müdahale etme planı yok
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Charles Leclerc
Daha fazlası
Charles Leclerc
Leclerc: "Hâlâ şampiyon olabileceğime inanıyorum"

Leclerc: "Hâlâ şampiyon olabileceğime inanıyorum"

Formula 1
İspanya GP
Leclerc: "Hâlâ şampiyon olabileceğime inanıyorum"
Sainz: "Ferrari'nin bu performansı tek seferlik"

Sainz: "Ferrari'nin bu performansı tek seferlik"

Formula 1
Kanada GP
Sainz: "Ferrari'nin bu performansı tek seferlik"
Leclerc: "Sonuçlar bizim için şok edici"

Leclerc: "Sonuçlar bizim için şok edici"

Formula 1
Kanada GP
Leclerc: "Sonuçlar bizim için şok edici"

Son Haberler

Norris: "Yarışı kazanma şansına sahip sekiz araç var"

Norris: "Yarışı kazanma şansına sahip sekiz araç var"

F1 Formula 1
İspanya GP
Norris: "Yarışı kazanma şansına sahip sekiz araç var"
Sainz: "Yüksek hızlı virajlardaki zıplama Ferrari'yi öldürüyor!"

Sainz: "Yüksek hızlı virajlardaki zıplama Ferrari'yi öldürüyor!"

F1 Formula 1
İspanya GP
Sainz: "Yüksek hızlı virajlardaki zıplama Ferrari'yi öldürüyor!"
F1 Academy İspanya GP: Pole'den başlayan Abbi Pulling ilk yarışı kazandı, Pin sekizinci!

F1 Academy İspanya GP: Pole'den başlayan Abbi Pulling ilk yarışı kazandı, Pin sekizinci!

F1AC F1 Academy
Barcelona
F1 Academy İspanya GP: Pole'den başlayan Abbi Pulling ilk yarışı kazandı, Pin sekizinci!
Russell: "Max ve Lando ile savaşacak hıza sahibiz"

Russell: "Max ve Lando ile savaşacak hıza sahibiz"

F1 Formula 1
İspanya GP
Russell: "Max ve Lando ile savaşacak hıza sahibiz"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye