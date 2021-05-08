İspanya GP 3. antrenman: Verstappen ve Red Bull lider!

İspanya'da aksiyon bugün gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansıyla beraber devam etti ve hava dün olduğu gibi yine oldukça iyiydi.

Hava sıcaklığı 24 dereceye kadar çıkarken, pist sıcaklığı 41 dereceyi buldu.

Seans içerisinde herhangi bir kaza yaşanmazken, iki önemli an vardı. Bunlardan ilki Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen'in lastik patlatmasıydı. Ancak Fin pilot herhangi bir sorun yaşamadan aracı yavaş şekilde garaja getirebildi.

İkinci olay ise Lando Norris'in, dün Robert Kubica'nın spin atıp çakıl havuzuna gömüldüğü 10. virajda aracının kontrolünü kaybetmesi ancak spin atmadan aracını toparlamasıydı. McLaren pilotu çakılların üzerinden geçerek seansa devam etti.

Seansın ilk 10 dakikalık bölümünde Alpine pilotu Fernando Alonso hariç kimse piste çıkmadı. Ardından ilk bölümde sürücülerin bir kısmı orta, bir kısmı ise yumuşak lastikle denemeler yaptılar.

İlk 25 dakika geride kalırken Mercedes pilotu Lewis Hamilton yumuşak lastikle 1:18.304 yaparak liderliği eline geçirmeyi başardı ve ardından bu dereceyi 1:18.117'ye çekti.

Red Bull pilotu Max Verstappen ilk bölümde orta lastiklerle turladı ve oldukça iyi turlar ortaya koydu.

Son bölümde hem Mercedes hem de Red Bull, son bir deneme daha yapmak için yumuşak lastikle piste çıktılar.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Hamilton en hızlı turunda 1:18.070 yapıp liderliğini pekiştirse de, Verstappen son sektördeki hatasına rağmen 1:17.835 yaptı ve liderliği İngiliz pilottan aldı.

Seansın kalan bölümünde Hollandalı pilotun derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve Verstappen, sıralama turları öncesindeki son seansın lideri oldu.

Mercedes özellikle son sektörde güçlü görünse de, ilk sektörde epey geride kaldılar. Hamilton, en hızlı turunda 1:18.070 yaptı ve Verstappen'in 0.235 saniye ardında ikinci oldu.

Ferrari, cuma günkü güçlü temposunu cumartesi gününe de taşımayı başardı. Seansın başında kısa bir süreliğine lider olan Charles Leclerc, 1:18.308'lik turuyla Verstappen'in 0.473 saniye ardında üçüncü oldu.

Carlos Sainz ise takım arkadaşının 0.102 saniye ardında dördüncü oldu. Ferrari böylelikle iki araçla birden ilk dörde girdi.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, tüm sektörleri bir araya getirmekte zorlandığı seansı 1:18.423'lük turuyla beşinci bitirdi. Bottas'ın en hızlı turu, takım arkadaşından 0.3 saniye yavaştı.

McLaren pilotları, cuma günü geride kalsalar da, geleneksel şekilde cumartesi günü yine orta gruba döndüler. Lando Norris en hızlı turunda Verstappen'in 0.659 saniye ardında kalıp altıncı olurken, Daniel Ricciardo 0.747 saniye geride sekizinci oldu.

Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Bu iki pilotun arasında AlphaTauri'den Pierre Gasly yer aldı. Fransız pilotun turu, Norris'ten 0.041 saniye yavaştı.

Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen, güçlü bir üçüncü seans geçirdi. İlk sektörde pistin en hızlı ismi olan Raikkonen 1:18.597'lik turuyla, liderden 0.762 saniye geride dokuzuncu oldu.

İlk onu, Red Bull ile tek turda epey zorluk çeken Sergio Perez tamamladı. Meksikalı pilot, takım arkadaşından 0.771 saniye yavaş kaldı.

Alpine'de Fernando Alonso, cuma günü mutlu olsa da cumartesi günü arkadan kayma sorunlarıyla boğuştu. İspanyol pilot birkaç kez ayar değişikliği istedi ve seansı 0.827 saniye geride 11. bitirdi. Esteban Ocon da Alonso'nun 0.038 saniye ardında 13. oldu.

Bu iki sürücünün arasında AlphaTauri'den Yuki Tsunoda yer aldı.

7. sıradan 13. sıradaki Ocon'a kadarki 7 isim sadece 0.165 saniye içinde dizildiler. Üçüncü Leclerc'le 13. Ocon arasında ise 0.392 saniye yer alıyordu.

Aston Martin pilotları, cumartesi günü ilk ona giremediler. Lance Stroll en hızlı turunda 1.042 saniye yavaş kalıp 14. olurken, Sebastian Vettel temiz bir tur çıkarmakta zorlanınca takım arkadaşının 0.5 saniye gerisinde 17. oldu.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

George Russell bir ara ilk ona yükselse de seansı Stroll'ün 0.1 saniye gerisinde 15. sırada bitirdi. Alfa Romeo'da Antonio Giovinazzi yine sektörleri bir araya getiremeyen bir başka isimdi ve 16. oldu.

Son üç sırada Nicholas Latifi, Mick Schumacher ve Nikita Mazepin yer aldı.

Sıralama turları TSi 16:00'da yapılacak.

Seans sonucu: