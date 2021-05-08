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Formula 1 / İspanya GP Antrenman raporu

İspanya GP 3. antrenman: Verstappen ve Red Bull lider!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 İspanya Grand Prix'si öncesinde 3. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

İspanya GP 3. antrenman: Verstappen ve Red Bull lider!

İspanya'da aksiyon bugün gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansıyla beraber devam etti ve  hava dün olduğu gibi yine oldukça iyiydi.

Hava sıcaklığı 24 dereceye kadar çıkarken, pist sıcaklığı 41 dereceyi buldu.

Seans içerisinde herhangi bir kaza yaşanmazken, iki önemli an vardı. Bunlardan ilki Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen'in lastik patlatmasıydı. Ancak Fin pilot herhangi bir sorun yaşamadan aracı yavaş şekilde garaja getirebildi.

İkinci olay ise Lando Norris'in, dün Robert Kubica'nın spin atıp çakıl havuzuna gömüldüğü 10. virajda aracının kontrolünü kaybetmesi ancak spin atmadan aracını toparlamasıydı. McLaren pilotu çakılların üzerinden geçerek seansa devam etti.

Seansın ilk 10 dakikalık bölümünde Alpine pilotu Fernando Alonso hariç kimse piste çıkmadı. Ardından ilk bölümde sürücülerin bir kısmı orta, bir kısmı ise yumuşak lastikle denemeler yaptılar.

İlk 25 dakika geride kalırken Mercedes pilotu Lewis Hamilton yumuşak lastikle 1:18.304 yaparak liderliği eline geçirmeyi başardı ve ardından bu dereceyi 1:18.117'ye çekti. 

Red Bull pilotu Max Verstappen ilk bölümde orta lastiklerle turladı ve oldukça iyi turlar ortaya koydu.

Son bölümde hem Mercedes hem de Red Bull, son bir deneme daha yapmak için yumuşak lastikle piste çıktılar.

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Hamilton en hızlı turunda 1:18.070 yapıp liderliğini pekiştirse de, Verstappen son sektördeki hatasına rağmen 1:17.835 yaptı ve liderliği İngiliz pilottan aldı.

Seansın kalan bölümünde Hollandalı pilotun derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve Verstappen, sıralama turları öncesindeki son seansın lideri oldu.

Mercedes özellikle son sektörde güçlü görünse de, ilk sektörde epey geride kaldılar. Hamilton, en hızlı turunda 1:18.070 yaptı ve Verstappen'in 0.235 saniye ardında ikinci oldu.

Ferrari, cuma günkü güçlü temposunu cumartesi gününe de taşımayı başardı. Seansın başında kısa bir süreliğine lider olan Charles Leclerc, 1:18.308'lik turuyla Verstappen'in 0.473 saniye ardında üçüncü oldu.

Carlos Sainz ise takım arkadaşının 0.102 saniye ardında dördüncü oldu. Ferrari böylelikle iki araçla birden ilk dörde girdi.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, tüm sektörleri bir araya getirmekte zorlandığı seansı 1:18.423'lük turuyla beşinci bitirdi. Bottas'ın en hızlı turu, takım arkadaşından 0.3 saniye yavaştı.

McLaren pilotları, cuma günü geride kalsalar da, geleneksel şekilde cumartesi günü yine orta gruba döndüler. Lando Norris en hızlı turunda Verstappen'in 0.659 saniye ardında kalıp altıncı olurken, Daniel Ricciardo 0.747 saniye geride sekizinci oldu. 

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Bu iki pilotun arasında AlphaTauri'den Pierre Gasly yer aldı. Fransız pilotun turu, Norris'ten 0.041 saniye yavaştı.

Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen, güçlü bir üçüncü seans geçirdi. İlk sektörde pistin en hızlı ismi olan Raikkonen 1:18.597'lik turuyla, liderden 0.762 saniye geride dokuzuncu oldu.

İlk onu, Red Bull ile tek turda epey zorluk çeken Sergio Perez tamamladı. Meksikalı pilot, takım arkadaşından 0.771 saniye yavaş kaldı.

Alpine'de Fernando Alonso, cuma günü mutlu olsa da cumartesi günü arkadan kayma sorunlarıyla boğuştu. İspanyol pilot birkaç kez ayar değişikliği istedi ve seansı 0.827 saniye geride 11. bitirdi. Esteban Ocon da Alonso'nun 0.038 saniye ardında 13. oldu.

Bu iki sürücünün arasında AlphaTauri'den Yuki Tsunoda yer aldı.

7. sıradan 13. sıradaki Ocon'a kadarki 7 isim sadece 0.165 saniye içinde dizildiler. Üçüncü Leclerc'le 13. Ocon arasında ise 0.392 saniye yer alıyordu.

Aston Martin pilotları, cumartesi günü ilk ona giremediler. Lance Stroll en hızlı turunda 1.042 saniye yavaş kalıp 14. olurken, Sebastian Vettel temiz bir tur çıkarmakta zorlanınca takım arkadaşının 0.5 saniye gerisinde 17. oldu.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

George Russell, Williams FW43B

George Russell, Williams FW43B

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

George Russell bir ara ilk ona yükselse de seansı Stroll'ün 0.1 saniye gerisinde 15. sırada bitirdi. Alfa Romeo'da Antonio Giovinazzi yine sektörleri bir araya getiremeyen bir başka isimdi ve 16. oldu.

Son üç sırada Nicholas Latifi, Mick Schumacher ve Nikita Mazepin yer aldı.

Sıralama turları TSi 16:00'da yapılacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 11 1'17.835  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 14 1'18.070 0.235
3 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 17 1'18.308 0.473
4 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 18 1'18.410 0.575
5 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 15 1'18.423 0.588
6 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 14 1'18.494 0.659
7 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 17 1'18.535 0.700
8 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 21 1'18.582 0.747
9 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 18 1'18.597 0.762
10 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 16 1'18.606 0.771
11 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 18 1'18.662 0.827
12 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 21 1'18.673 0.838
13 France Esteban Ocon Alpine Renault 15 1'18.700 0.865
14 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 18 1'18.877 1.042
15 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 17 1'19.005 1.170
16 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 19 1'19.214 1.379
17 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 18 1'19.363 1.528
18 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 16 1'19.392 1.557
19 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 17 1'19.999 2.164
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 15 1'20.237 2.402
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Alt-etkinlik FP3
Editör Kemal Şengül

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