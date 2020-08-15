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Formula 1 / İspanya GP / Antrenman raporu

İspanya GP 3. antrenman: Hamilton ve Mercedes yine lider

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İspanya GP 3. antrenman: Hamilton ve Mercedes yine lider
Ekleyen:
, Editör
15 Ağu 2020 11:02

2020 Formula 1 sezonunun 6. yarışı olan İspanya Grand Prix'si öncesi yapılan 3. antrenman seansını Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada tamamladı.

Barcelona'daki kavurucu sıcaklar, cumartesi günü de devam etti ve hava 31, pist sıcaklığı ise 48 dereceydi.

İlk bölümde lastiklerden şikayet eden ve pistin çeşitli yerlerinde pist dışına taşan sürücüler vardı. 

Seansın en büyük olayı ise son dakikalarda yaşandı. Kevin Magnussen, o anda hızlı turla gelen bir Williams aracına yol vermeye çalışıyordu.

O noktada Magnussen'in hemen arkasında yavaş şekilde ilerleyen ve bir anlığına aynasına bakan Esteban Ocon, Danimarkalı sürücüye çarpmamak için sağa kırdı ve bariyerlere çarptı. Bundan ötürü bitime iki dakika kala kırmızı bayrak sallandı.

Sonrasında seans tekrar başlamadı.

Zirvede Mercedes'in üstünlüğü devam etti. Lewis Hamilton, son 10 dakikaya girilirken 1:17.222 yaparak en hızlı isim olmayı başardı.

İngiliz pilot, orta sektörde pistin en hızlı zamanını yaptı.

Mercedes'ten takım arkadaşı Valtteri Bottas, tıpkı dün olduğu gibi bugün de ikinci sırada yer aldı.

Fin pilotun zaman turu 1:17.373'tü ve Hamilton'dan 0.151 saniye yavaş kaldı.

Bu ikiliyi bir kez daha Red Bull pilotu Max Verstappen takip etti fakat aradaki fark düne oranla daha azdı.

Hollandalı pilot 1:17.737'lik derecesiyle Hamilton'dan 0.515 saniye yavaş kaldı.

Bu üç pilottan sonrası ise çok yakındı.

 

Carlos Sainz 1:18.046 ile bu yakın grubun başında yer aldı. İspanyol sürücüyü sadece 0.050 saniye geriden Sergio Perez takip etti.

Charles Leclerc en iyi Ferrari sürücüsüydü ve 1:18.193'lük zaman turuyla Perez'in 0.097 saniye ardında altıncı oldu.

AlphaTauri'den Pierre Gasly, düne göre tempo yükseltti ve 1:18.211 yaparak yedinci olmayı başardı.

Lance Stroll de dünün ardından sekizinci olarak ilk ona döndü.

İlk onu sırasıyla Alex Albon ve Daniel Ricciardo tamamladı.

Ocon, son bölümdeki kazasının ardından 11. sırada yer alırken, Leclerc'ten 0.611 saniye yavaş kalan Sebastian Vettel ancak 12. oldu.

Romain Grosjean dünkü güçlü performansını bugüne taşıyamayıp 13. olurken, Kimi Raikkonen 14., Lando Norris 15. ve Daniil Kvyat 16. oldu.

Son dört sırada Kevin Magnussen, Antonio Giovinazzi, George Russell ve Nicholas Latifi yer aldı.

Tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak lastikle kaydetti.

Sıralama turları TSİ 16:00'da başlayacak.

Antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 12 1'17.222    
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 13 1'17.373 0.151 0.151
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 10 1'17.737 0.515 0.364
4 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 18 1'18.046 0.824 0.309
5 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 16 1'18.096 0.874 0.050
6 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 15 1'18.193 0.971 0.097
7 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 13 1'18.211 0.989 0.018
8 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 16 1'18.309 1.087 0.098
9 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 13 1'18.371 1.149 0.062
10 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 12 1'18.384 1.162 0.013
11 France Esteban Ocon Renault Renault 18 1'18.602 1.380 0.218
12 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 15 1'18.707 1.485 0.105
13 France Romain Grosjean Haas Ferrari 14 1'18.710 1.488 0.003
14 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 11 1'18.721 1.499 0.011
15 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 23 1'18.803 1.581 0.082
16 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 15 1'18.852 1.630 0.049
17 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 15 1'18.940 1.718 0.088
18 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 13 1'19.175 1.953 0.235
19 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 16 1'19.297 2.075 0.122
20 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 16 1'19.764 2.542 0.467
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Mercedes, İspanya'da lastikleri yönetme konusunda daha iyi

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Mercedes, İspanya'da lastikleri yönetme konusunda daha iyi
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Alt-etkinlik FP3
Editör Kemal Şengül

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