İspanya GP 3. antrenman: Hamilton ve Mercedes yine lider

Barcelona'daki kavurucu sıcaklar, cumartesi günü de devam etti ve hava 31, pist sıcaklığı ise 48 dereceydi.

İlk bölümde lastiklerden şikayet eden ve pistin çeşitli yerlerinde pist dışına taşan sürücüler vardı.

Seansın en büyük olayı ise son dakikalarda yaşandı. Kevin Magnussen, o anda hızlı turla gelen bir Williams aracına yol vermeye çalışıyordu.

O noktada Magnussen'in hemen arkasında yavaş şekilde ilerleyen ve bir anlığına aynasına bakan Esteban Ocon, Danimarkalı sürücüye çarpmamak için sağa kırdı ve bariyerlere çarptı. Bundan ötürü bitime iki dakika kala kırmızı bayrak sallandı.

Sonrasında seans tekrar başlamadı.

Zirvede Mercedes'in üstünlüğü devam etti. Lewis Hamilton, son 10 dakikaya girilirken 1:17.222 yaparak en hızlı isim olmayı başardı.

İngiliz pilot, orta sektörde pistin en hızlı zamanını yaptı.

Mercedes'ten takım arkadaşı Valtteri Bottas, tıpkı dün olduğu gibi bugün de ikinci sırada yer aldı.

Fin pilotun zaman turu 1:17.373'tü ve Hamilton'dan 0.151 saniye yavaş kaldı.

Bu ikiliyi bir kez daha Red Bull pilotu Max Verstappen takip etti fakat aradaki fark düne oranla daha azdı.

Hollandalı pilot 1:17.737'lik derecesiyle Hamilton'dan 0.515 saniye yavaş kaldı.

Bu üç pilottan sonrası ise çok yakındı.

Carlos Sainz 1:18.046 ile bu yakın grubun başında yer aldı. İspanyol sürücüyü sadece 0.050 saniye geriden Sergio Perez takip etti.

Charles Leclerc en iyi Ferrari sürücüsüydü ve 1:18.193'lük zaman turuyla Perez'in 0.097 saniye ardında altıncı oldu.

AlphaTauri'den Pierre Gasly, düne göre tempo yükseltti ve 1:18.211 yaparak yedinci olmayı başardı.

Lance Stroll de dünün ardından sekizinci olarak ilk ona döndü.

İlk onu sırasıyla Alex Albon ve Daniel Ricciardo tamamladı.

Ocon, son bölümdeki kazasının ardından 11. sırada yer alırken, Leclerc'ten 0.611 saniye yavaş kalan Sebastian Vettel ancak 12. oldu.

Romain Grosjean dünkü güçlü performansını bugüne taşıyamayıp 13. olurken, Kimi Raikkonen 14., Lando Norris 15. ve Daniil Kvyat 16. oldu.

Son dört sırada Kevin Magnussen, Antonio Giovinazzi, George Russell ve Nicholas Latifi yer aldı.

Tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak lastikle kaydetti.

Sıralama turları TSİ 16:00'da başlayacak.

Antrenman sonucu: