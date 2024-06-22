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Antrenman raporu
Formula 1 İspanya GP

İspanya GP 3. antrenman: Sainz lider, Norris ikinci sırada!

2024 İspanya Grand Prix’sinin üçüncü ve son antrenman seansında zirveye yerleşen isim Ferrari pilotu Carlos Sainz oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Zaman tablosunun zirvesinde pek çok farklı takım gördüğümüz cuma gününün ardından cumartesi günkü son antrenman seansı güneşli hava şartları altında gerçekleşti.

Pilotlar, öğleden sonra gerçekleşecek sıralama turları öncesinde bir saatlik antrenmanla son turlarını attılar.

Seans başlangıcı için yeşil ışık yandığında piste ilk çıkan pilot, ikinci antrenman seansında zirveye yerleşen Lewis Hamilton oldu. Mercedes pilotu, seansın ilk beş dakikasında pisti yumuşak lastiklerle tek başına turladı ve 1:14.178'lik bir tur elde etti.

Hamilton'ın ardından piste, orta lastikler takılmış RB20 aracıyla son Dünya Şampiyonu Max Verstappen katıldı. Hollandalı, attığı ilk turun ardından Hamilton'ın 0.059 saniye gerisinde kalarak ikinci sıraya yerleşti.

Daha sonrasında geri kalan pilotlar da yumuşak ve orta lastiklerle piste çıkmaya başladılar. Pilotlar piste çıkıp tur atmaya başladıkça zaman tablosunda değişmeler meydana geldi.

Bunun yanı sıra Haas pilotlarının üçüncü antrenman seansı için sert lastikleri tercih ettiği görüldü.

İlk 20 dakikanın ardından Mercedes pilotu George Russell, yumuşak lastikle attığı 1:13.431'lik turuyla zirveye yerleşti.

Son dakikalarda Lewis Hamilton ile Lance Stroll arasında ufak bir temas görüldü. Sonrasında Hamilton telsizden, Aston Martin aracını görmediğini dile getirdi. 5. virajda gerçekleşen bu temasın komiserler tarafından seans sonrasında inceleneceği belirtildi.

Bunun yanı sıra Lando Norris ve Charles Leclerc arasında bir temas yaşandı. Leclerc'in yarış mühendisi telsizden bu olayı gördüklerini belirtirken, Norris aracına hasar aldığını dile getirdi. 

Seansın sonuna yaklaşırken pilotların sıralama turları simülasyonu yapmasıyla Carlos Sainz, 1:13.013'lük turuyla ilk sırayı aldı.

McLaren pilotu Lando Norris, eski takım arkadaşının 0.030 saniye gerisinde ikinci sırada yer alırken, onu 0.037 gerideki Charles Leclerc takip etti.

Red Bull pilotu Max Verstappen 0.074 saniye geride dördüncü olurken, Mercedes'ten George Russell 0.151 geride beşinci oldu.

Altıncı sırada 0.346 saniye gerideki Lewis Hamilton yer alırken, Sergio Perez 0.710 saniye geride yedinci oldu.

İlk 10’u tamamlayan diğer isimler sırasıyla Alex Albon, Fernando Alonso, Oscar Piastri oldu.

Alpine pilotu Esteban Ocon 1:13.950 ile 11. olurken, takım arkadaşı Pierre Gasly 12. ve Nico Hulkenberg 13. oldu.

14. sıradaki Valtteri Bottas'ı ise Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo ve Lance Stroll takip etti.

Yuki Tsunoda, 1:14.420 ile 18. olurken, Guanyu Zhou 19. sırayı elde etti.

Üçüncü antrenman seansını son sırada tamamlayan ise Williams pilotu Logan Sargeant oldu.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 19

1'13.013

   229.619
2 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 14

+0.030

1'13.043

 0.030 229.525
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 18

+0.037

1'13.050

 0.007 229.503
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 24

+0.074

1'13.087

 0.037 229.386
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 20

+0.151

1'13.164

 0.077 229.145
6 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 26

+0.346

1'13.359

 0.195 228.536
7 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 19

+0.710

1'13.723

 0.364 227.408
8 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 14

+0.740

1'13.753

 0.030 227.315
9 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 21

+0.773

1'13.786

 0.033 227.213
10 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 14

+0.894

1'13.907

 0.121 226.841
11 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 18

+0.937

1'13.950

 0.043 226.709
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 14

+0.951

1'13.964

 0.014 226.667
13 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 20

+0.962

1'13.975

 0.011 226.633
14 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 19

+1.011

1'14.024

 0.049 226.483
15 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 27

+1.061

1'14.074

 0.050 226.330
16 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 17

+1.148

1'14.161

 0.087 226.064
17 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 16

+1.241

1'14.254

 0.093 225.781
18 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 22

+1.407

1'14.420

 0.166 225.278
19 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 17

+1.559

1'14.572

 0.152 224.818
20 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 12

+1.716

1'14.729

 0.157 224.346
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