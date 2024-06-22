İspanya GP 3. antrenman: Sainz lider, Norris ikinci sırada!

Zaman tablosunun zirvesinde pek çok farklı takım gördüğümüz cuma gününün ardından cumartesi günkü son antrenman seansı güneşli hava şartları altında gerçekleşti.

Pilotlar, öğleden sonra gerçekleşecek sıralama turları öncesinde bir saatlik antrenmanla son turlarını attılar.

Seans başlangıcı için yeşil ışık yandığında piste ilk çıkan pilot, ikinci antrenman seansında zirveye yerleşen Lewis Hamilton oldu. Mercedes pilotu, seansın ilk beş dakikasında pisti yumuşak lastiklerle tek başına turladı ve 1:14.178'lik bir tur elde etti.

Hamilton'ın ardından piste, orta lastikler takılmış RB20 aracıyla son Dünya Şampiyonu Max Verstappen katıldı. Hollandalı, attığı ilk turun ardından Hamilton'ın 0.059 saniye gerisinde kalarak ikinci sıraya yerleşti.

Daha sonrasında geri kalan pilotlar da yumuşak ve orta lastiklerle piste çıkmaya başladılar. Pilotlar piste çıkıp tur atmaya başladıkça zaman tablosunda değişmeler meydana geldi.

Bunun yanı sıra Haas pilotlarının üçüncü antrenman seansı için sert lastikleri tercih ettiği görüldü.

İlk 20 dakikanın ardından Mercedes pilotu George Russell, yumuşak lastikle attığı 1:13.431'lik turuyla zirveye yerleşti.

Son dakikalarda Lewis Hamilton ile Lance Stroll arasında ufak bir temas görüldü. Sonrasında Hamilton telsizden, Aston Martin aracını görmediğini dile getirdi. 5. virajda gerçekleşen bu temasın komiserler tarafından seans sonrasında inceleneceği belirtildi.

Bunun yanı sıra Lando Norris ve Charles Leclerc arasında bir temas yaşandı. Leclerc'in yarış mühendisi telsizden bu olayı gördüklerini belirtirken, Norris aracına hasar aldığını dile getirdi.

Seansın sonuna yaklaşırken pilotların sıralama turları simülasyonu yapmasıyla Carlos Sainz, 1:13.013'lük turuyla ilk sırayı aldı.

McLaren pilotu Lando Norris, eski takım arkadaşının 0.030 saniye gerisinde ikinci sırada yer alırken, onu 0.037 gerideki Charles Leclerc takip etti.

Red Bull pilotu Max Verstappen 0.074 saniye geride dördüncü olurken, Mercedes'ten George Russell 0.151 geride beşinci oldu.

Altıncı sırada 0.346 saniye gerideki Lewis Hamilton yer alırken, Sergio Perez 0.710 saniye geride yedinci oldu.

İlk 10’u tamamlayan diğer isimler sırasıyla Alex Albon, Fernando Alonso, Oscar Piastri oldu.

Alpine pilotu Esteban Ocon 1:13.950 ile 11. olurken, takım arkadaşı Pierre Gasly 12. ve Nico Hulkenberg 13. oldu.

14. sıradaki Valtteri Bottas'ı ise Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo ve Lance Stroll takip etti.

Yuki Tsunoda, 1:14.420 ile 18. olurken, Guanyu Zhou 19. sırayı elde etti.

Üçüncü antrenman seansını son sırada tamamlayan ise Williams pilotu Logan Sargeant oldu.