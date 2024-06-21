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Antrenman raporu
Formula 1 İspanya GP

İspanya GP 2. antrenman: Hamilton zirvede, Sainz ikinci sırada!

Barselona’da gerçekleşen İspanya Grand Prix’si ikinci antrenman seansını lider tamamlayan isim Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sıcak hava şartlarında gerçekleşen ilk seansta, ilk dörtte farklı takımları görmemizin ardından pilotlar öğleden sonraki seans için yeniden piste çıktılar.

Pilotların çoğunun orta lastiklerle piste çıktığı seansın ilk 10 dakikasının ardından zaman tablosunun zirvesine yerleşen ilk isim, 1:14.197'lik turuyla ilk antrenman seansını lider tamamlayan Lando Norris oldu. 

İkinci antrenman seansı için piste çıkarken sert lastikleri tercih eden isimler ise Oscar Piastri, Alex Albon, Guanyu Zhou ve Logan Sargeant'tı.

İlk turların ardından orta lastikle 4. sıraya yerleşen Max Verstappen, takım telsizinden aracın dengesi sorulduğunda önden kayma konusundaki memnuniyetsizliğini dile getirdi. Bunun ardından takım, Verstappen'i pite çağırdı.

15 dakikanın ardından Mercedes pilotu George Russell, Norris'ten onda bir saniye daha hızlı bir tur atarak 1:14.089 ile zirveye yerleşti.

Seansın ortasına yaklaşırken, McLaren Oscar Piastri'yi yaşadıkları veri sorunu sebebiyle pite çağırdı.

Pilotların yumuşak lastiklere geçmelerinin ardından atılan turlar iyileşmeye başladı ve kırmızı logolu lastiklerle en hızlı turu atan ilk pilot, 1:13.286'lık turuyla Ferrari'den Carlos Sainz oldu. 

Pilotlar yumuşak lastikle turlarken, Red Bull pilotu Sergio Perez garajda kalmaya devam etti. Seansın bitimine 20 dakika kala piste çıkan Meksikalı pilot, 13. sıraya yerleşti.

Yarışın orta noktasında liderliği 1:13.264'lük turuyla Lewis Hamilton'ın almasının ardından, Mercedes pilotunun derecesini geçebilen olmadı ve sabah gerçekleşen antrenman seansına benzer bir tabloyla ilk beşte beş farklı takım yer aldı.

Carlos Sainz, liderin 0.022 saniye geride ikinci sırayı elde ederken, Lando Norris 0.055 saniye farkla üçüncü oldu.

Alpine pilotu Pierre Gasly yaklaşık 0.2 saniye geride ilk üçü takip ederken, şampiyona lideri Max Verstappen 0.240 saniye geride beşinciliği elde etti.

Charles Leclerc 0.333 saniye geride altıncı olurken, McLaren pilotu Oscar Piastri 0.358 saniye geride yedinci sırayı aldı.

İlk 10’u tamamlayan diğer isimler sırasıyla George Russell, Esteban Ocon ve Valtteri Bottas oldu.

Kevin Magnussen, 1:14.021'lik turuyla 11. olurken, takım arkadaşı Nico Hulkenberg 12. ve Sergio Perez 13. oldu.

14. sıradaki Fernando Alonso'yu ise sırasıyla Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo ve Guanyu Zhou takip etti.

Lance Stroll 18. sırayı alırken, Alex Albon Williams ile 0.4 saniye gerisinde yer aldı.

Seansı son sırada noktalayan isim ise Logan Sargeant oldu.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 28

1'13.264

   228.832
2 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 30

+0.022

1'13.286

 0.022 228.764
3 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 31

+0.055

1'13.319

 0.033 228.661
4 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 27

+0.179

1'13.443

 0.124 228.274
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 29

+0.240

1'13.504

 0.061 228.085
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 22

+0.333

1'13.597

 0.093 227.797
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 28

+0.358

1'13.622

 0.025 227.719
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 28

+0.458

1'13.722

 0.100 227.411
9 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 30

+0.502

1'13.766

 0.044 227.275
10 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 30

+0.660

1'13.924

 0.158 226.789
11 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 32

+0.757

1'14.021

 0.097 226.492
12 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 29

+0.789

1'14.053

 0.032 226.394
13 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 23

+0.817

1'14.081

 0.028 226.309
14 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 28

+0.827

1'14.091

 0.010 226.278
15 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 31

+0.947

1'14.211

 0.120 225.912
16 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 29

+0.993

1'14.257

 0.046 225.772
17 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 21

+1.081

1'14.345

 0.088 225.505
18 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 28

+1.138

1'14.402

 0.057 225.332
19 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 34

+1.543

1'14.807

 0.405 224.112
20 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 33

+1.806

1'15.070

 0.263 223.327
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