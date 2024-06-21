İspanya GP 2. antrenman: Hamilton zirvede, Sainz ikinci sırada!

Sıcak hava şartlarında gerçekleşen ilk seansta, ilk dörtte farklı takımları görmemizin ardından pilotlar öğleden sonraki seans için yeniden piste çıktılar.

Pilotların çoğunun orta lastiklerle piste çıktığı seansın ilk 10 dakikasının ardından zaman tablosunun zirvesine yerleşen ilk isim, 1:14.197'lik turuyla ilk antrenman seansını lider tamamlayan Lando Norris oldu.

İkinci antrenman seansı için piste çıkarken sert lastikleri tercih eden isimler ise Oscar Piastri, Alex Albon, Guanyu Zhou ve Logan Sargeant'tı.

İlk turların ardından orta lastikle 4. sıraya yerleşen Max Verstappen, takım telsizinden aracın dengesi sorulduğunda önden kayma konusundaki memnuniyetsizliğini dile getirdi. Bunun ardından takım, Verstappen'i pite çağırdı.

15 dakikanın ardından Mercedes pilotu George Russell, Norris'ten onda bir saniye daha hızlı bir tur atarak 1:14.089 ile zirveye yerleşti.

Seansın ortasına yaklaşırken, McLaren Oscar Piastri'yi yaşadıkları veri sorunu sebebiyle pite çağırdı.

Pilotların yumuşak lastiklere geçmelerinin ardından atılan turlar iyileşmeye başladı ve kırmızı logolu lastiklerle en hızlı turu atan ilk pilot, 1:13.286'lık turuyla Ferrari'den Carlos Sainz oldu.

Pilotlar yumuşak lastikle turlarken, Red Bull pilotu Sergio Perez garajda kalmaya devam etti. Seansın bitimine 20 dakika kala piste çıkan Meksikalı pilot, 13. sıraya yerleşti.

Yarışın orta noktasında liderliği 1:13.264'lük turuyla Lewis Hamilton'ın almasının ardından, Mercedes pilotunun derecesini geçebilen olmadı ve sabah gerçekleşen antrenman seansına benzer bir tabloyla ilk beşte beş farklı takım yer aldı.

Carlos Sainz, liderin 0.022 saniye geride ikinci sırayı elde ederken, Lando Norris 0.055 saniye farkla üçüncü oldu.

Alpine pilotu Pierre Gasly yaklaşık 0.2 saniye geride ilk üçü takip ederken, şampiyona lideri Max Verstappen 0.240 saniye geride beşinciliği elde etti.

Charles Leclerc 0.333 saniye geride altıncı olurken, McLaren pilotu Oscar Piastri 0.358 saniye geride yedinci sırayı aldı.

İlk 10’u tamamlayan diğer isimler sırasıyla George Russell, Esteban Ocon ve Valtteri Bottas oldu.

Kevin Magnussen, 1:14.021'lik turuyla 11. olurken, takım arkadaşı Nico Hulkenberg 12. ve Sergio Perez 13. oldu.

14. sıradaki Fernando Alonso'yu ise sırasıyla Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo ve Guanyu Zhou takip etti.

Lance Stroll 18. sırayı alırken, Alex Albon Williams ile 0.4 saniye gerisinde yer aldı.

Seansı son sırada noktalayan isim ise Logan Sargeant oldu.