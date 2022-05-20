İspanya GP 2. antrenman: Leclerc, Russell'ın 0.1 saniye önünde en hızlısı!

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İspanya'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansı, performans anlamında daha fazla göstergeye sahip olacağı için gözlerin üzerine çevrildiği seanstı.

Beklendiği üzere 20 sürünün tamamı seans başladıktan hemen sonra piste çıktılar ve zaman turu kaydetmeye başladılar.

İlk 10 dakikalık bölümde en hızlı isim orta hamurla 1:20.932 yapan Red Bull pilotu Max Verstappen'di.

Bu turdan kısa bir süre sonra Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, güç kaybetti ve bir şeylerin bozulduğunu söyleyerek aracını kenara çekti. Bundan ötürü de sanal güvenlik aracı devreye girdi ve fin pilot seansa erken veda etmiş oldu.

Sebastian Vettel, yumuşak lastiklere geçmesinin ardından 1:20.703 yaptı ve liderliği eline geçirdi.

Dakikalar sonra Verstappen yumuşak lastikle 1:20.006 yaptı ve Vettel'i neredeyse 0.7 saniye farkla geçerek liderliğe yükseldi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu noktadya herkes yumuşak lastiklere geçmeye başladı ve Carlos Sainz 1:19.990 yaparak liderliği aldı.

Fakat diğer Ferrari'de Charles Leclerc daha da hızlıydı ve en iyi dereceyi 1:19.670'e çekerek takım arkadaşının önünde liderliğe yükseldi.

Mercedes pilotları yumuşak lastiklere geçtikten sonra çok iyi turlar çıkardılar ve George Russell ikinciliğe çıkarken, Lewis Hamilton üçüncülüğe çıktı.

Seansın kalan kısmında sürücüler yarış temposuna odaklandılar ve böylelikle en hızlı isim Ferrari pilotu Leclerc oldu.

Monakolu sürücü tek turda iyi bir tempo yakalasa da, orta hamurla yaptığı yarış simülasyonunda rakiplerine oranla daha yavaş bir görüntü çizdi.

Mercedes, ikinci antrenmanda büyük bir ilerleme kaydetti. George Russell, dalgalanmayı büyük oranda çözmüş gibi göründükleri seansta Leclerc'in 0.117 saniye gerisinde ikinci en iyi zamanın sahibi olurken, Lewis Hamilton 0.204 saniye geride üçüncü oldu.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes böylelikle cuma gününü 2 ve 3. sıralarda tamamlayarak Miami'den sonra bir kez daha güçlü bir cuma günü geçirdi. Özellikle Hamilton'ın yarış temposu da kuvvetliydi.

Carlos Sainz, özellikle orta sektörde kaybettiği zamanın ardından takım arkadaşının 0.3 saniye gerisinde dördüncü sırada yer aldı.

Red Bull pilotları sürpriz şekilde ilk dörde giremezken, Max Verstappen Sainz'ın 0.016 saniye gerisinde beşinci oldu. Hollandalı pilot buna karşılık yarış temposu anlamında en kuvvetli isimdi.

Sergio Perez, ilk seansta koltuğunu Juri Vips'e bırakmıştı ve ikinci seansta piste çıkmasının ardından Verstappen'in 0.6 saniye gerisinde yedinci oldu.

İki Red Bull pilotunu, tek turda yine kuvvetli görünen ancak yarış temposunda geride kalan Fernando Alonso ayırdı. İspanyol pilot, tek turda Leclerc'ten sadece 0.5 saniye yavaştı.

Aston Martin'de yeni AMR22B ile iyi bir tur çıkaran Sebastian Vettel, 1 saniye geride sekizinci en iyi zamana imza attı.

İlk onu Alpine'den Esteban Ocon ve Haas'tan Mick Schumacher tamamladı. Yakın grupta Vettel ile Schumacher arasında sadece 0.054 saniye vardı.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

AlphaTauri'de Pierre Gasly yaşadığı sorunun ardından ancak 11. olabilirken, Yuki Tsunoda 14. oldu. Böylelikle ilk seansın aksine iki AlphaTauri pilotu da ilk ona giremedi.

Haas'ta Kevin Magnussen ve Aston Martin'de Lance Stroll, bu iki AlphaTauri sürücüsünü ayırdılar.

McLaren için iyi bir seans olmazken, her iki pilot da ilk onun dışında kaldı. Daniel Ricciardo, tek tur performansına odaklanmadığı seansta 1.7 saniye geride 15. oldu. Ancak Lando Norris, iki kez pist dışına çıktı ve tabana hasar vermesinin ardından seansın büyük kısmını kaçırdı. Bundan ötürü de sonuncu oldu.

Alfa Romeo'da Bottas, yolda kalmasının ardından seansı üç turla 16. tamamlarken, takım arkadaşı Zhou Guanyu 17. sırada yer aldı.

Williams'ta Alex Albon, ilk senası kaçırmasına rağmen Nicholas Latifi'nin 0.9 saniye önünde 18. oldu.

Heyecan, yarın 14:00'te gerçekleştirilecek 3. antrenman seansıyla devam edecek.

Seans sonucu: