Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Hamilton, tartışmalı radyo mesajlarının yarış tutkusunu gösterdiğini düşünüyor Sonraki / Ocon, Miami bariyerlerinin değiştirileceğine dair "güvence" aldı
Formula 1 / İspanya GP Haberler

İspanya GP 2. antrenman: Leclerc, Russell'ın 0.1 saniye önünde en hızlısı!

2022 İspanya GP öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansını Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sırada tamamladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
İspanya GP 2. antrenman: Leclerc, Russell'ın 0.1 saniye önünde en hızlısı!
Haberi dinle

İspanya'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansı, performans anlamında daha fazla göstergeye sahip olacağı için gözlerin üzerine çevrildiği seanstı.

Beklendiği üzere 20 sürünün tamamı seans başladıktan hemen sonra piste çıktılar ve zaman turu kaydetmeye başladılar.

İlk 10 dakikalık bölümde en hızlı isim orta hamurla 1:20.932 yapan Red Bull pilotu Max Verstappen'di.

Bu turdan kısa bir süre sonra Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, güç kaybetti ve bir şeylerin bozulduğunu söyleyerek aracını kenara çekti. Bundan ötürü de sanal güvenlik aracı devreye girdi ve fin pilot seansa erken veda etmiş oldu.

Sebastian Vettel, yumuşak lastiklere geçmesinin ardından 1:20.703 yaptı ve liderliği eline geçirdi.

Dakikalar sonra Verstappen yumuşak lastikle 1:20.006 yaptı ve Vettel'i neredeyse 0.7 saniye farkla geçerek liderliğe yükseldi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu noktadya herkes yumuşak lastiklere geçmeye başladı ve Carlos Sainz 1:19.990 yaparak liderliği aldı.

Fakat diğer Ferrari'de Charles Leclerc daha da hızlıydı ve en iyi dereceyi 1:19.670'e çekerek takım arkadaşının önünde liderliğe yükseldi.

Mercedes pilotları yumuşak lastiklere geçtikten sonra çok iyi turlar çıkardılar ve George Russell ikinciliğe çıkarken, Lewis Hamilton üçüncülüğe çıktı.

Seansın kalan kısmında sürücüler yarış temposuna odaklandılar ve böylelikle en hızlı isim Ferrari pilotu Leclerc oldu.

Monakolu sürücü tek turda iyi bir tempo yakalasa da, orta hamurla yaptığı yarış simülasyonunda rakiplerine oranla daha yavaş bir görüntü çizdi.

Mercedes, ikinci antrenmanda büyük bir ilerleme kaydetti. George Russell, dalgalanmayı büyük oranda çözmüş gibi göründükleri seansta Leclerc'in 0.117 saniye gerisinde ikinci en iyi zamanın sahibi olurken, Lewis Hamilton 0.204 saniye geride üçüncü oldu.

George Russell, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes böylelikle cuma gününü 2 ve 3. sıralarda tamamlayarak Miami'den sonra bir kez daha güçlü bir cuma günü geçirdi. Özellikle Hamilton'ın yarış temposu da kuvvetliydi.

Carlos Sainz, özellikle orta sektörde kaybettiği zamanın ardından takım arkadaşının 0.3 saniye gerisinde dördüncü sırada yer aldı.

Red Bull pilotları sürpriz şekilde ilk dörde giremezken, Max Verstappen Sainz'ın 0.016 saniye gerisinde beşinci oldu. Hollandalı pilot buna karşılık yarış temposu anlamında en kuvvetli isimdi.

Sergio Perez, ilk seansta koltuğunu Juri Vips'e bırakmıştı ve ikinci seansta piste çıkmasının ardından Verstappen'in 0.6 saniye gerisinde yedinci oldu.

İki Red Bull pilotunu, tek turda yine kuvvetli görünen ancak yarış temposunda geride kalan Fernando Alonso ayırdı. İspanyol pilot, tek turda Leclerc'ten sadece 0.5 saniye yavaştı.

Aston Martin'de yeni AMR22B ile iyi bir tur çıkaran Sebastian Vettel, 1 saniye geride sekizinci en iyi zamana imza attı.

İlk onu Alpine'den Esteban Ocon ve Haas'tan Mick Schumacher tamamladı. Yakın grupta Vettel ile Schumacher arasında sadece 0.054 saniye vardı.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

AlphaTauri'de Pierre Gasly yaşadığı sorunun ardından ancak 11. olabilirken, Yuki Tsunoda 14. oldu. Böylelikle ilk seansın aksine iki AlphaTauri pilotu da ilk ona giremedi.

Haas'ta Kevin Magnussen ve Aston Martin'de Lance Stroll, bu iki AlphaTauri sürücüsünü ayırdılar.

McLaren için iyi bir seans olmazken, her iki pilot da ilk onun dışında kaldı. Daniel Ricciardo, tek tur performansına odaklanmadığı seansta 1.7 saniye geride 15. oldu. Ancak Lando Norris, iki kez pist dışına çıktı ve tabana hasar vermesinin ardından seansın büyük kısmını kaçırdı. Bundan ötürü de sonuncu oldu.

Alfa Romeo'da Bottas, yolda kalmasının ardından seansı üç turla 16. tamamlarken, takım arkadaşı Zhou Guanyu 17. sırada yer aldı.

Williams'ta Alex Albon, ilk senası kaçırmasına rağmen Nicholas Latifi'nin 0.9 saniye önünde 18. oldu.

Heyecan, yarın 14:00'te gerçekleştirilecek 3. antrenman seansıyla devam edecek.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 29 1'19.670  
2 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 27 1'19.787 0.117
3 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 26 1'19.874 0.204
4 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 31 1'19.990 0.320
5 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 27 1'20.006 0.336
6 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 26 1'20.203 0.533
7 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 30 1'20.632 0.962
8 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 31 1'20.703 1.033
9 France Esteban Ocon Alpine Renault 27 1'20.745 1.075
10 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 25 1'20.757 1.087
11 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 28 1'20.917 1.247
12 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 24 1'21.013 1.343
13 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 32 1'21.249 1.579
14 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 29 1'21.285 1.615
15 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 22 1'21.385 1.715
16 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 3 1'21.828 2.158
17 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 30 1'21.866 2.196
18 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 31 1'22.319 2.649
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 25 1'23.197 3.527
20 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 6 1'23.388 3.718
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Hamilton, tartışmalı radyo mesajlarının yarış tutkusunu gösterdiğini düşünüyor
Önceki haber

Hamilton, tartışmalı radyo mesajlarının yarış tutkusunu gösterdiğini düşünüyor
Sonraki haber

Ocon, Miami bariyerlerinin değiştirileceğine dair "güvence" aldı

Ocon, Miami bariyerlerinin değiştirileceğine dair "güvence" aldı
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Perez: "İlk seansı kaçırmak pahalıya patladı" İspanya GP
Formula 1

Perez: "İlk seansı kaçırmak pahalıya patladı"

Hamilton: "Aracın arka tarafıyla boğuşuyorum" İspanya GP
Formula 1

Hamilton: "Aracın arka tarafıyla boğuşuyorum"

Verstappen: "Son turumu atamadım" İspanya GP
Formula 1

Verstappen: "Son turumu atamadım"

Son Haberler

Russell: "Artık gelecek için temel oluşturabilecek bir pakete sahibiz"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Artık gelecek için temel oluşturabilecek bir pakete sahibiz"

Wolff: "Dalgalanmayı çözen Mercedes, rakiplerini yakalamaya başlayabilir"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Dalgalanmayı çözen Mercedes, rakiplerini yakalamaya başlayabilir"

Perez: "İlk seansı kaçırmak pahalıya patladı"
Formula 1 Formula 1

Perez: "İlk seansı kaçırmak pahalıya patladı"

Horner: "Verstappen son turu atsaydı bile Leclerc'in derecesini geçemezdik"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Verstappen son turu atsaydı bile Leclerc'in derecesini geçemezdik"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.