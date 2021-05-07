İspanya GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2!

Barselona'nın ev sahipliği yaptığı ve yarışla daha benzer şartlarda gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında hava 21, pist sıcaklığı ise 41 dereceydi.

Seans içerisinde zaman zaman kayma sorunları yaşayan isimler olsa da, kaza yapan veya spin atan bir isim yoktu.

Sadece Carlos Sainz ve Yuki Tsunoda kerblerin üzerinden çok sert geçtikleri için araçlarının tabanına hasar verdiler. Temasın etkisiyle Sainz'ın aracından bir parça koptu, Tsunoda'nın aracı ise kapanıp tekrar açıldı.

Seansın başlangıcında orta lastikler kullanıldı ve ardından yumuşak lastiklere geçildi. Son bölümde ise kullanılmış lastiklerle uzun sürüşler yapıldı.

Genel olarak Mercedes pilotlarının üstünlüğüyle geçen bir seanstı. İlk on dakika geride kalırken Valtteri Bottas 1:18.4 yaparak liderliği almayı başardı.

Daha sonra yumuşak lastiğe geçip bu dereceyi 1:18.309'a çekti. Ancak saniyeler sonra takım arkadaşı Lewis Hamilton sahneye çıktı ve 1:18.170 yaparak liderliği eline geçirdi.

Bu dereceler, seansın kalan kısmında kimse tarafından geçilemedi ve Hamilton ikinci seansı zirvede tamamlayan isim oldu.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Bottas, seansı takım arkadaşı Hamilton'ın 0.139 saniye ardında ikinci sırada tamamladı ve Mercedes böylelikle 1-2 yapmış oldu.

Mercedes hem kısa hem de uzun sürüşlerde çok güçlü bir tempoya sahipti ve uzun sürüşlerde de en hızlı takım görüntüsü çizdi.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, seansın öne çıkan isimlerinden biriydi. Monakolu pilot, en hızlı turunda son sektörde en iyi zamanı yaptı ve 1:18.335'lik turuyla Hamilton'ın sadece 0.165 saniye ardında üçüncü oldu ve cuma gününü iyi bir pozisyonda noktaladı.

Alpine sürücüleri, Portekiz performansını İspanya'ya da taşıdılar. Hem orta hem de yumuşak lastikle iyi görünen Esteban Ocon ve Fernando Alonso, sırasıyla 4. ve 5. oldular. Ocon, en hızlı turunda lider Hamilton'ın 0.296 saniye ardında kalırken, Alonso son denemesinde trafikte kalmasına rağmen Ocon'un 0.052 saniye ardında beşinci oldu.

AlphaTauri pilotları Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda, İspanya GP ile beraber ilk ona döndüler. Gasly, tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da oldukça iyi turlar atmayı başardı ve günü 0.423 saniye geride altıncı sırada noktaladı. Tsunoda ise zorlu geçen iki yarışın ardından takım arkadaşının 0.26 saniye ardında yedinci olarak iyi bir performans sergiledi.

Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari pilotu Carlos Sainz, en hızlı turunda hata yapmasının ardından sekizinci sırada yer aldı. İspanyol pilot takım arkadaşının 0.339 saniye ardında kalarak yakın orta grupta sekizinci oldu.

Red Bull pilotu Max Verstappen 1:18.785'lik turuyla dokuzuncu sırada yer aldı. İlk antrenman seansında hızlı görünen Hollandalı pilot, ikinci seansta temiz bir tur atmakta zorlandı. Yumuşak lastiğe geçmesinin ardından en hızlı turunda hata yapan Verstappen, derecesini geliştiremedi. Bu yüzden de orta lastikle attığı en hızlı turla dokuzuncu oldu.

İlk onu RB16B'ye alışma sürecine devam eden Sergio Perez tamamladı. Perez, yumuşak lastikle attığı tura rağmen takım arkadaşının 0.1 saniye ardında 10. oldu.

Aston Martin, seansın başlangıcında ön bölüme yer alsa da, atılan turlarla beraber ilk onun dışında düştü. Sebastian Vettel, bu yıl en güçlü cuma günlerinden birisini geçirdi ve seansı 11. sırada tamamladı. Vettel'in en hızlı turu Bottas'tan 0.777 saniye yavaştı. Alman pilot bu sonuçla bu yıl cuma günü ilk kez takım arkadaşı Lance Stroll'ü her iki cuma seansında da geride bıraktı.

McLaren pilotları, yumuşak lastikle temiz bir tur atamadılar ve Lando Norris 1:19.092 ile ancak 12. olurken, McLaren pilotu Daniel Ricciardo 1:19.195'le 15. oldu.

Yeni bir ön kanat deneyen Alfa Romeo'da Antonio Giovinazzi 13. olurken, ilk seansta aracını Robert Kubica'ya bırakan Kimi Raikkonen 16. oldu.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, leaves the garage Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Stroll ise, aracın dengesinden genel olarak rahatsız olduğu seansta 14. oldu.

Williams'ta George Russell ve Nicholas Latifi orta grubun oldukça gerisinde kaldılar. Russell 1.7 saniye geride 17. olurken, Latifi 1.8 saniye geride 18. oldu.

Son iki sırada Mick Schumacher ve Nikita Mazepin yer aldı. Rus pilot, Schumacher'den 0.4 saniye yavaş kaldı.

Üçüncü antrenman seansı yarın TSi 13:00'te gerçekleştirilecek.

Seans sonucu: