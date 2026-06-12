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Antrenman raporu
Formula 1 İspanya GP

İspanya GP 2. antrenman: En hızlı turun sahibi Norris, Russell 2., Piastri 3. sırada

2026 İspanya GP ikinci antrenman seansında en hızlı turu atarak zirvede yer alan isim Lando Norris oldu.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Erik Junius

İspanya hafta sonunun ikinci antrenman seansı öncesinde hava sıcaklığı 28°C pist sıcaklığıysa 48°C olarak ölçüldü. 

Start verilmesinin ardından araçlar piste çıktı ve ikinci antrenman seansı başladı. 

Birkaç tur lastiklerini hazırladıktan sonra hızlı turuna başlayan Hamilton, 1:17.996 süresini kaydetti. Hamilton’un ardından Verstappen de turunu tamamladı ve 1:16.452 süresini elde etti.

Lando Norris ise ilk turunda 1:16.867 süresine ulaşarak üçüncü sırada yer aldı. Norris’in ardından takım arkadaşı Oscar Piastri hızlı turuna başladı ve 1:15.724 süresiyle tamamlayarak ilk sıraya yerleşti.

Seansın ilk 10 dakikası sonlanırken Verstappen, 1:17.907’lik turunu tamamladı ve bir önceki süresini geliştiremedi. 

İlk antrenman seansını zirvede tamamlayan George Russell, 1:15.945 süresini elde ederek ikinci sıraya yükseldi. 

Seansın 15 dakikası geride kaldığında Liam Lawson, aracını pit çıkışının ilerisinde durdurdu. Kısa süre sonra vites kutusuyla ilgili bir sorun olabileceği söylendi.  Lawson’un pistte kalmasının üzerine sarı bayraklar gösterildi ve araç pistten alındı.

Sarı bayraklardan sonra hızlı turunu tamamlayan Kimi Antonelli, 1:16.946 süresini elde etti ve 6. sıraya yerleşti. Max Verstappen ise 1:16.321’lik turuyla üçüncü sırada yer aldı. Williams Pilotu Carlos Sainz ise 1:17.020’lik turuyla 8. sıraya yükseldi.

Seansın ilk yarısı geride kalırken Piastri hala 1:15.724’lük turuyla zirvede yer alıyordu. Russel ikinci, Verstappen ise üçüncü sıradaydı. 

İlerleyen turlarda Charles Leclerc, 1:15.799 süresiyle ikinci sıraya yükseldi. İkinci sıradaki yerini kaybeden Russell, 1:14.435 süresiyle cevap verdi ve ilk sıraya yerleşti. Oscar Piastri, 1:15.483 süresini elde ederek az farkla ikinci sıraya yerleşirken takım arkadaşı Norris, 1:15.426 süresiyle Russell’ı geride bırakarak ilk sıraya yükseldi.

Seansın sonlanmasına yaklaşık 20 dakika kalmışken Bottas piste çıktı; Albon’u ve Perez’i geçerek 18. sıraya yerleşti.

Hamilton, araç telsizinden takımına, “Aracın arka kısmında bir sorun var gibi. Düzlüklerde daha fazla sürtünme hissediyorum.” diyerek geri bildirim verdi. Hamilton’un bu geri bildiriminin ardından garaj, “Belki rüzgârın şiddetlenmesi veya yön değiştirmesi yüzünden olabilir.” diyerek cevap verdi. 

Seansın sonlanmasına 15 dakika kala sert lastiklerle pistte olan Verstappen, telsizden takımına hissiyatın kötü olduğunu söyledi ve seans sonlanmadan başka lastikler denemek istediğini dile getirdi. 

Son 10. dakikaya girildiğinde Hadjar, 3. virajda Perez ile kaza yapma tehlikesi atlattı. Perez, aniden Hadjar’ın çizgisine yöneldi ve Hadjar aracını yönlendirerek kazadan kaçındı. Olayın üzerine telsizden, “Neden bunu yaptı anlamadım. Aynasında beni gördü mü yoksa görmedi mi bilmiyorum.” dedi.

Antonelli, virajı dönerken biraz dışarı taştı ve olayın üzerine takımına, “Fren pedalı korkunç hissettiriyor.” diyerek geri bildirim verdi.

Seansın geri kalanında tur süresini geliştiren bir isim olmadı. Bunun yerine pilotlar, araçlarındaki ayarlara ve piste alışarak veri toplamaya odaklandı. Böylelikle Lando Norris 1:15.426’lık turuyla en hızlı isim olurken 0.009 saniye gerisindeki Russell 2., Piastri ise üçüncü sırada yer aldı.

2. antrenman seansı

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 30

1'15.426

   S 222.273
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 28

+0.009

1'15.435

 0.009 S 222.246
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 24

+0.057

1'15.483

 0.048 S 222.105
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 29

+0.373

1'15.799

 0.316 S 221.179
5 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 31

+0.589

1'16.015

 0.216 S 220.551
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 33

+0.895

1'16.321

 0.306 S 219.666
7 United Kingdom A. Lindblad RB F1 Team 41 RB Red Bull 29

+0.985

1'16.411

 0.090 S 219.408
8 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 27

+1.185

1'16.611

 0.200 S 218.835
9 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 28

+1.205

1'16.631

 0.020 S 218.778
10 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 30

+1.248

1'16.674

 0.043 S 218.655
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 31

+1.508

1'16.934

 0.260 S 217.916
12 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 31

+1.519

1'16.945

 0.011 S 217.885
13 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 8

+1.541

1'16.967

 0.022 M 217.823
14 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 29

+1.594

1'17.020

 0.053 S 217.673
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 30

+1.625

1'17.051

 0.031 S 217.585
16 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 29

+1.834

1'17.260

 0.209 S 216.997
17 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 29

+2.112

1'17.538

 0.278 S 216.219
18 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 6

+2.799

1'18.225

 0.687 S 214.320
19 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 29

+3.364

1'18.790

 0.565 S 212.783
20 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 34

+3.835

1'19.261

 0.471 S 211.518
21 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 21

+3.860

1'19.286

 0.025 S 211.452
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 20

+4.033

1'19.459

 0.173 S 210.991
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