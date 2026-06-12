İspanya GP 2. antrenman: En hızlı turun sahibi Norris, Russell 2., Piastri 3. sırada

İspanya hafta sonunun ikinci antrenman seansı öncesinde hava sıcaklığı 28°C pist sıcaklığıysa 48°C olarak ölçüldü.

Start verilmesinin ardından araçlar piste çıktı ve ikinci antrenman seansı başladı.

Birkaç tur lastiklerini hazırladıktan sonra hızlı turuna başlayan Hamilton, 1:17.996 süresini kaydetti. Hamilton’un ardından Verstappen de turunu tamamladı ve 1:16.452 süresini elde etti.

Lando Norris ise ilk turunda 1:16.867 süresine ulaşarak üçüncü sırada yer aldı. Norris’in ardından takım arkadaşı Oscar Piastri hızlı turuna başladı ve 1:15.724 süresiyle tamamlayarak ilk sıraya yerleşti.

Seansın ilk 10 dakikası sonlanırken Verstappen, 1:17.907’lik turunu tamamladı ve bir önceki süresini geliştiremedi.

İlk antrenman seansını zirvede tamamlayan George Russell, 1:15.945 süresini elde ederek ikinci sıraya yükseldi.

Seansın 15 dakikası geride kaldığında Liam Lawson, aracını pit çıkışının ilerisinde durdurdu. Kısa süre sonra vites kutusuyla ilgili bir sorun olabileceği söylendi. Lawson’un pistte kalmasının üzerine sarı bayraklar gösterildi ve araç pistten alındı.

Sarı bayraklardan sonra hızlı turunu tamamlayan Kimi Antonelli, 1:16.946 süresini elde etti ve 6. sıraya yerleşti. Max Verstappen ise 1:16.321’lik turuyla üçüncü sırada yer aldı. Williams Pilotu Carlos Sainz ise 1:17.020’lik turuyla 8. sıraya yükseldi.

Seansın ilk yarısı geride kalırken Piastri hala 1:15.724’lük turuyla zirvede yer alıyordu. Russel ikinci, Verstappen ise üçüncü sıradaydı.

İlerleyen turlarda Charles Leclerc, 1:15.799 süresiyle ikinci sıraya yükseldi. İkinci sıradaki yerini kaybeden Russell, 1:14.435 süresiyle cevap verdi ve ilk sıraya yerleşti. Oscar Piastri, 1:15.483 süresini elde ederek az farkla ikinci sıraya yerleşirken takım arkadaşı Norris, 1:15.426 süresiyle Russell’ı geride bırakarak ilk sıraya yükseldi.

Seansın sonlanmasına yaklaşık 20 dakika kalmışken Bottas piste çıktı; Albon’u ve Perez’i geçerek 18. sıraya yerleşti.

Hamilton, araç telsizinden takımına, “Aracın arka kısmında bir sorun var gibi. Düzlüklerde daha fazla sürtünme hissediyorum.” diyerek geri bildirim verdi. Hamilton’un bu geri bildiriminin ardından garaj, “Belki rüzgârın şiddetlenmesi veya yön değiştirmesi yüzünden olabilir.” diyerek cevap verdi.

Seansın sonlanmasına 15 dakika kala sert lastiklerle pistte olan Verstappen, telsizden takımına hissiyatın kötü olduğunu söyledi ve seans sonlanmadan başka lastikler denemek istediğini dile getirdi.

Son 10. dakikaya girildiğinde Hadjar, 3. virajda Perez ile kaza yapma tehlikesi atlattı. Perez, aniden Hadjar’ın çizgisine yöneldi ve Hadjar aracını yönlendirerek kazadan kaçındı. Olayın üzerine telsizden, “Neden bunu yaptı anlamadım. Aynasında beni gördü mü yoksa görmedi mi bilmiyorum.” dedi.

Antonelli, virajı dönerken biraz dışarı taştı ve olayın üzerine takımına, “Fren pedalı korkunç hissettiriyor.” diyerek geri bildirim verdi.

Seansın geri kalanında tur süresini geliştiren bir isim olmadı. Bunun yerine pilotlar, araçlarındaki ayarlara ve piste alışarak veri toplamaya odaklandı. Böylelikle Lando Norris 1:15.426’lık turuyla en hızlı isim olurken 0.009 saniye gerisindeki Russell 2., Piastri ise üçüncü sırada yer aldı.