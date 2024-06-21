İspanya GP 1. antrenman: Norris hızlı başladı, Verstappen takipte!

Formula 1 dünyası, Montreal'deki yarışın ardından yeniden Avrupa'ya döndü ve İspanya'daki ilk antrenman seansı bugün gerçekleştirildi.

Sıcak şartlarda gerçekleştirilen seansta Red Bull ve Ferrari'nin de arasında olduğu bazı takımlar yeni güncellemeleri test etti.

Seansın başında sürücüler temel olarak orta ve sert hamurları kullandılar; sonrasında seans ilerledikçe yumuşak hamurlara geçildi.

Red Bull pilotu Max Verstappen, ilk 10 dakikanın ardından 1:15.424'lük turuyla zaman tablosunda zirveye çıktı.

Sonrasında yumuşak lastiklere geçilmesinin ardından tablo değişmeye başladı ve Lando Norris en hızlı turu 1:14.228'e kadar çekti.

Son 20 dakikaya girilirken Fernando Alonso'nun ön kanadından bir parça koptu; piste saçıldığı için de seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Pistin temizlenmesinin ardından seans tekrar başlasa da, Norris'in derecesini geçebilen bir isim çıkmadı.

Böylelikle Norris seansı ilk sırada tamamlayan isim olurken, Verstappen 0.024 saniye geride ikinci oldu

Carlos Sainz en hızlı turunu öndeki ikilinin aksine orta hamurla attı ve 0.344 saniye geride üçüncü oldu. Onu 0.042 saniye geriden George Russell takip etti.

Sergio Perez yumuşak lastikle 0.4 saniye geride beşinci, Oscar Piastri ise 0.6 saniye geride altıncı oldu.

Lewis Hamilton, orta hamurla takım arkadaşı Russell'ın yaklaşık 0.3 saniye geride yedinci olurken, ilk onu Esteban Ocon, Fernando Alonso ve Alex Albon tamamladı.

Leclerc, orta hamurla kaydettiği 1:15.434'lük turuyla 1.2 saniye geride 11. olurken, Valtteri Bottas 12. ve Pierre Gasly 13. oldu.

14. olan Lance Stroll'ü Daniel Ricciardo, Zhou Guanyu ve Kevin Magnussen takip etti.

Logan Sargeant 18. olurken, Nico Hulkenberg'in yerine piste çıkan Oliver Bearman 19. oldu.

Son sırada yeni güncellemeleri deneyen Yuki Tsunoda yer aldı.

Seans sonucu: