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Antrenman raporu
Formula 1 İspanya GP

İspanya GP 1. antrenman: Norris hızlı başladı, Verstappen takipte!

2024 İspanya Grand Prix'si öncesinde 1. antrenman seansını McLaren pilotu Lando Norris lider tamamladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Lando Norris, McLaren

Formula 1 dünyası, Montreal'deki yarışın ardından yeniden Avrupa'ya döndü ve İspanya'daki ilk antrenman seansı bugün gerçekleştirildi.

Sıcak şartlarda gerçekleştirilen seansta Red Bull ve Ferrari'nin de arasında olduğu bazı takımlar yeni güncellemeleri test etti.

Seansın başında sürücüler temel olarak orta ve sert hamurları kullandılar; sonrasında seans ilerledikçe yumuşak hamurlara geçildi.

Red Bull pilotu Max Verstappen, ilk 10 dakikanın ardından 1:15.424'lük turuyla zaman tablosunda zirveye çıktı.

Sonrasında yumuşak lastiklere geçilmesinin ardından tablo değişmeye başladı ve Lando Norris en hızlı turu 1:14.228'e kadar çekti.

Son 20 dakikaya girilirken Fernando Alonso'nun ön kanadından bir parça koptu; piste saçıldığı için de seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Pistin temizlenmesinin ardından seans tekrar başlasa da, Norris'in derecesini geçebilen bir isim çıkmadı.

Böylelikle Norris seansı ilk sırada tamamlayan isim olurken, Verstappen 0.024 saniye geride ikinci oldu

Carlos Sainz en hızlı turunu öndeki ikilinin aksine orta hamurla attı ve 0.344 saniye geride üçüncü oldu. Onu 0.042 saniye geriden George Russell takip etti.

Sergio Perez yumuşak lastikle 0.4 saniye geride beşinci, Oscar Piastri ise 0.6 saniye geride altıncı oldu.

Lewis Hamilton, orta hamurla  takım arkadaşı Russell'ın yaklaşık 0.3 saniye geride yedinci olurken, ilk onu Esteban Ocon, Fernando Alonso ve Alex Albon tamamladı.

Leclerc, orta hamurla kaydettiği 1:15.434'lük turuyla 1.2 saniye geride 11. olurken, Valtteri Bottas 12. ve Pierre Gasly 13. oldu.

14. olan Lance Stroll'ü Daniel Ricciardo, Zhou Guanyu ve Kevin Magnussen takip etti.

Logan Sargeant 18. olurken, Nico Hulkenberg'in yerine piste çıkan Oliver Bearman 19. oldu.

Son sırada yeni güncellemeleri deneyen Yuki Tsunoda yer aldı.

Seans sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 27

1'14.228

   225.860
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 27

+0.024

1'14.252

 0.024 225.787
3 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 31

+0.344

1'14.572

 0.320 224.818
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 31

+0.386

1'14.614

 0.042 224.692
5 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 28

+0.464

1'14.692

 0.078 224.457
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 29

+0.639

1'14.867

 0.175 223.933
7 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 28

+0.683

1'14.911

 0.044 223.801
8 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 30

+0.858

1'15.086

 0.175 223.279
9 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 26

+0.994

1'15.222

 0.136 222.876
10 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 25

+1.189

1'15.417

 0.195 222.300
11 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 26

+1.206

1'15.434

 0.017 222.249
12 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 24

+1.244

1'15.472

 0.038 222.138
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 21

+1.256

1'15.484

 0.012 222.102
14 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 28

+1.284

1'15.512

 0.028 222.020
15 Australia D. Ricciardo RB F1 Team 3 RB Red Bull 30

+1.352

1'15.580

 0.068 221.820
16 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 24

+1.388

1'15.616

 0.036 221.714
17 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 30

+1.416

1'15.644

 0.028 221.632
18 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 25

+1.524

1'15.752

 0.108 221.316
19 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 50 Haas Ferrari 29

+1.637

1'15.865

 0.113 220.987
20 Japan Y. Tsunoda RB F1 Team 22 RB Red Bull 21

+1.688

1'15.916

 0.051 220.838
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