Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Vettel: "Güncellemeler bir anda büyük bir fark yaratmayacak" Sonraki / Mercedes pilotları yeni güç ünitesine geçti
Formula 1 / İspanya GP Antrenman raporu

İspanya GP 1. antrenman: Leclerc lider, Ferrari 1-2!

2022 İspanya Grand Prix'si öncesinde 1. antrenman seansını Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sırada tamamladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
İspanya GP 1. antrenman: Leclerc lider, Ferrari 1-2!
Haberi dinle

İspanya GP hafta sonu, pek çok anlamda sezonun dönüm noktası olarak görülüyor çünkü neredeyse tüm takımlar bu hafta sonuna güncelleme getirdiler.

Bu açıdan gözler seans başlar başlamaz favori takımların ve ayrıca büyük güncellemeler getiren, McLaren, Alfa Romeo ve Aston Martin'in üzerindeydi.

Ayrıca bu sezon başlangıcında merak edilen noktalardan birisi de Nyck de Vries, Juri Vips ve Robert Kubica'nın neler yapacağıydı.

De Vries, ilk seansta Alex Albon'un Williams'ını sürerken, Vips daha önce açıklandığı üzere Sergio Perez'in RB18'ini sürdü. Ayrıca Robert Kubica simülatör çalışmaları kapsamında Zhou Guanyu'nun Alfa Romeo'suyla piste çıktı.

Seansın başında tüm sürücüler sert lastikleri tercih ettiler ve ilk 8 dakikanın ardından Max Verstappen 1:22.693'lük turuyla zirvedeydi.

Verstappen son 40 dakikaya girilirken en iyi dereceyi 1:21.876'ya kadar çekti.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz yumuşak lastikle 1:19.907 yapıp liderliği eline geçirirken, dakikalar sonra Charles Leclerc 1:19.828 yaptı ve takım arkadaşını 0.079 saniye farkla geride bıraktı.

Seansın kalan bölümünde herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve Leclerc böylelikle seansı lider tamamlayan isim oldu.

Seans boyunca herhangi bir kaza ya da olay yoktu. Sadece Fernando Alonso'nun Lewis Hamilton'ı, Juri Vips'in ise George Russell'ı engellediği anlar vardı.

Sainz, yakın seansta takım arkadaşı Leclerc'i 0.079 saniye geride ikinci sıradan takip etti ve böylelikle Ferrari ilk seansı ilk iki sırada tamamlamış oldu.

Üçüncülük Red Bull pilotu Max Verstappen'in olurken, Hollandalı sürücü en hızlı turunda mor derecelerle gelirken son sektörde trafikte kaldı ve bundan ötürü 0.336 saniye geride kaldı.

Mercedes, bu hafta sonu dalgalanmayı çözmeye yönelik çözümler deniyor ve her iki pilot da dalgalanmanın yüksek olması beklenen Barselona'da bu anlamda sorun yaşamıyor gibi görünüyordu.

George Russell, trafik nedeniyle tur atmanın zor olduğu seansta lider Leclerc'in 0.762 saniye geride dördüncü en iyi zamanı yaparken, DRS problemi yaşayan Lewis Hamilton 0.983 saniye geride altıncı oldu.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

İki Mercedes pilotunu bu hafta sonu yeni bir arka kanat deneyen Alpine'den Fernando Alonso ayırdı. İspanyol pilotun turu, lider Leclerc'ten 0.940 saniye yavaştı.

Gözlerin üzerinde olduğu takımlardan McLaren'da Lando Norris ve Daniel Ricciardo'nun her ikisi de ilk ona girdi.

Norris, yeni tabanı denediği seansta 1.4 saniye geride 7. olurken, takım arkadaşı Ricciardo 1.9 saniye geride dokuzuncu oldu. Takım genel anlamda parça testine odaklandı ve sık sık aero testi gerçekleştirdi.

AlphaTauri, bu hafta sonu güncelleme getirmeyen takımlar arasında yer alıyor ve ilk seansta Pierre Gasly, iki McLaren pilotunun arasında sekizinci olurken, Yuki Tsunoda ilk onu tamamlayan son isim oldu.

Farkların büyük olduğu seansta ilk 10 isim 1.9 saniye içerisinde dizildi.

Esteban Ocon, takım arkadaşı Alonso'dan 1.1 saniye yavaş kalmasının ardından 11. olurken, AMR22B ile yarışan her iki Aston Martin sürücüsü de ilk ona giremedi.

Lance Stroll ve Sebastian Vettel, çok sayıda güncellemeye sahip oldukları için aracı anlamaya çalıştılar. Sonuç olarak da ilk ona giremediler. Stroll 12. olurken, aracında bir dizi problem yaşayan Vettel 16. oldu.

Alfa Romeo da temelde güncelleme çalışmalarına odaklandı ve test sürücüsü Robert Kubica 20 tur attığı seansta 13., Valtteri Bottas ise 22 tur attığı seansa 17. oldu.

Robert Kubica, Alfa Romeo C42

Robert Kubica, Alfa Romeo C42

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Haas pilotları Kevin Magnussen ve Mick Schumacher, herhangi bir güncellemeye sahip değillerdi. Bundan ötürü de piste ve lastiklere odaklandılar ve seansı sırasıyla 14. ile 15. sıralarda tamamladılar.

De Vries, katıldığı ilk antrenman seansında takım arkadaşı Nicholas Latifi'yi yaklaşık 0.1 saniye farkla geçti ve 18. oldu.

Vips ise 23 tur attığı seansta 4.3 saniye geride 20. oldu fakat Estonyalı sürücü hızlı tur denemesi yapmadı.

İkinci antrenman seansı TSi 18:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 27 1'19.828  
2 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 27 1'19.907 0.079
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 28 1'20.164 0.336
4 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 28 1'20.590 0.762
5 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 24 1'20.768 0.940
6 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 27 1'20.811 0.983
7 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 24 1'21.279 1.451
8 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 23 1'21.422 1.594
9 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 23 1'21.737 1.909
10 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 28 1'21.814 1.986
11 France Esteban Ocon Alpine Renault 26 1'21.891 2.063
12 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 23 1'21.920 2.092
13 Poland Robert Kubica Alfa Romeo Ferrari 20 1'21.975 2.147
14 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 16 1'22.089 2.261
15 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 21 1'22.146 2.318
16 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 20 1'22.164 2.336
17 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 25 1'22.614 2.786
18 Netherlands Nyck deVries Williams Mercedes 28 1'22.920 3.092
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 27 1'23.011 3.183
20 Estonia Jüri Vips Red Bull Red Bull 23 1'24.138 4.310
Tüm sonuçları görüntüle
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Vettel: "Güncellemeler bir anda büyük bir fark yaratmayacak"
Önceki haber

Vettel: "Güncellemeler bir anda büyük bir fark yaratmayacak"
Sonraki haber

Mercedes pilotları yeni güç ünitesine geçti

Mercedes pilotları yeni güç ünitesine geçti
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Perez: "İlk seansı kaçırmak pahalıya patladı" İspanya GP
Formula 1

Perez: "İlk seansı kaçırmak pahalıya patladı"

Hamilton: "Aracın arka tarafıyla boğuşuyorum" İspanya GP
Formula 1

Hamilton: "Aracın arka tarafıyla boğuşuyorum"

Verstappen: "Son turumu atamadım" İspanya GP
Formula 1

Verstappen: "Son turumu atamadım"

Son Haberler

Russell: "Artık gelecek için temel oluşturabilecek bir pakete sahibiz"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Artık gelecek için temel oluşturabilecek bir pakete sahibiz"

Wolff: "Dalgalanmayı çözen Mercedes, rakiplerini yakalamaya başlayabilir"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Dalgalanmayı çözen Mercedes, rakiplerini yakalamaya başlayabilir"

Perez: "İlk seansı kaçırmak pahalıya patladı"
Formula 1 Formula 1

Perez: "İlk seansı kaçırmak pahalıya patladı"

Horner: "Verstappen son turu atsaydı bile Leclerc'in derecesini geçemezdik"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Verstappen son turu atsaydı bile Leclerc'in derecesini geçemezdik"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.