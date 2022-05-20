İspanya GP 1. antrenman: Leclerc lider, Ferrari 1-2!

Haberi dinle

İspanya GP hafta sonu, pek çok anlamda sezonun dönüm noktası olarak görülüyor çünkü neredeyse tüm takımlar bu hafta sonuna güncelleme getirdiler.

Bu açıdan gözler seans başlar başlamaz favori takımların ve ayrıca büyük güncellemeler getiren, McLaren, Alfa Romeo ve Aston Martin'in üzerindeydi.

Ayrıca bu sezon başlangıcında merak edilen noktalardan birisi de Nyck de Vries, Juri Vips ve Robert Kubica'nın neler yapacağıydı.

De Vries, ilk seansta Alex Albon'un Williams'ını sürerken, Vips daha önce açıklandığı üzere Sergio Perez'in RB18'ini sürdü. Ayrıca Robert Kubica simülatör çalışmaları kapsamında Zhou Guanyu'nun Alfa Romeo'suyla piste çıktı.

Seansın başında tüm sürücüler sert lastikleri tercih ettiler ve ilk 8 dakikanın ardından Max Verstappen 1:22.693'lük turuyla zirvedeydi.

Verstappen son 40 dakikaya girilirken en iyi dereceyi 1:21.876'ya kadar çekti.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz yumuşak lastikle 1:19.907 yapıp liderliği eline geçirirken, dakikalar sonra Charles Leclerc 1:19.828 yaptı ve takım arkadaşını 0.079 saniye farkla geride bıraktı.

Seansın kalan bölümünde herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve Leclerc böylelikle seansı lider tamamlayan isim oldu.

Seans boyunca herhangi bir kaza ya da olay yoktu. Sadece Fernando Alonso'nun Lewis Hamilton'ı, Juri Vips'in ise George Russell'ı engellediği anlar vardı.

Sainz, yakın seansta takım arkadaşı Leclerc'i 0.079 saniye geride ikinci sıradan takip etti ve böylelikle Ferrari ilk seansı ilk iki sırada tamamlamış oldu.

Üçüncülük Red Bull pilotu Max Verstappen'in olurken, Hollandalı sürücü en hızlı turunda mor derecelerle gelirken son sektörde trafikte kaldı ve bundan ötürü 0.336 saniye geride kaldı.

Mercedes, bu hafta sonu dalgalanmayı çözmeye yönelik çözümler deniyor ve her iki pilot da dalgalanmanın yüksek olması beklenen Barselona'da bu anlamda sorun yaşamıyor gibi görünüyordu.

George Russell, trafik nedeniyle tur atmanın zor olduğu seansta lider Leclerc'in 0.762 saniye geride dördüncü en iyi zamanı yaparken, DRS problemi yaşayan Lewis Hamilton 0.983 saniye geride altıncı oldu.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

İki Mercedes pilotunu bu hafta sonu yeni bir arka kanat deneyen Alpine'den Fernando Alonso ayırdı. İspanyol pilotun turu, lider Leclerc'ten 0.940 saniye yavaştı.

Gözlerin üzerinde olduğu takımlardan McLaren'da Lando Norris ve Daniel Ricciardo'nun her ikisi de ilk ona girdi.

Norris, yeni tabanı denediği seansta 1.4 saniye geride 7. olurken, takım arkadaşı Ricciardo 1.9 saniye geride dokuzuncu oldu. Takım genel anlamda parça testine odaklandı ve sık sık aero testi gerçekleştirdi.

AlphaTauri, bu hafta sonu güncelleme getirmeyen takımlar arasında yer alıyor ve ilk seansta Pierre Gasly, iki McLaren pilotunun arasında sekizinci olurken, Yuki Tsunoda ilk onu tamamlayan son isim oldu.

Farkların büyük olduğu seansta ilk 10 isim 1.9 saniye içerisinde dizildi.

Esteban Ocon, takım arkadaşı Alonso'dan 1.1 saniye yavaş kalmasının ardından 11. olurken, AMR22B ile yarışan her iki Aston Martin sürücüsü de ilk ona giremedi.

Lance Stroll ve Sebastian Vettel, çok sayıda güncellemeye sahip oldukları için aracı anlamaya çalıştılar. Sonuç olarak da ilk ona giremediler. Stroll 12. olurken, aracında bir dizi problem yaşayan Vettel 16. oldu.

Alfa Romeo da temelde güncelleme çalışmalarına odaklandı ve test sürücüsü Robert Kubica 20 tur attığı seansta 13., Valtteri Bottas ise 22 tur attığı seansa 17. oldu.

Robert Kubica, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Haas pilotları Kevin Magnussen ve Mick Schumacher, herhangi bir güncellemeye sahip değillerdi. Bundan ötürü de piste ve lastiklere odaklandılar ve seansı sırasıyla 14. ile 15. sıralarda tamamladılar.

De Vries, katıldığı ilk antrenman seansında takım arkadaşı Nicholas Latifi'yi yaklaşık 0.1 saniye farkla geçti ve 18. oldu.

Vips ise 23 tur attığı seansta 4.3 saniye geride 20. oldu fakat Estonyalı sürücü hızlı tur denemesi yapmadı.

İkinci antrenman seansı TSi 18:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images