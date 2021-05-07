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Formula 1 / İspanya GP Antrenman raporu

İspanya GP 1. antrenman: Bottas, Verstappen'in 0.033 saniye önünde lider

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 İspanya Grand Prix'si öncesinde ilk antrenman seansını Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sırada tamamladı.

İspanya GP 1. antrenman: Bottas, Verstappen'in 0.033 saniye önünde lider

Portimao'da gerçekleştirilen Portekiz GP'den günler sonra sıradaki durak Barselona'ydı. Bölgedeki hava sıcaklığı 22 dereceyi bulurken, pist sıcaklığı 35 ila 36 derece arasında değişti.

Önceki yıllarda sürücüler sezon öncesi testlerinde burada çalıştıkları için şartları daha iyi biliyorlardı ancak bu yıl testler Bahreyn'de gerçekleştiği için takımların ellerinde daha az veri vardı.

Ayrıca 10. viraj, büyük oranda değiştirildi ve bu da seans için bilinmeyen faktörlerden bir diğeriydi.

Seans başlar başlamaz birkaç isim hariç herkes piste çıktı ve daha ilk dakikalarda Haas pilotu Nikita Mazepin yarım spin atarak çakıl havuzuna girdi. Sonra da geri geri giderek piste geri döndü.

Bunun dışında, Alfa Romeo pilotu Robert Kubica 10. virajda spin atarak çakıl havuzuna gömüldü. Bu iki olay harici herhangi bir olay yaşanmadı.

Sürücüler başlangıçta sert lastiklerle sürüş yaptılar ve sadece Alpine pilotu Fernando Alonso en hızlı turunu yumuşak lastikle attı.

İlk bölümde Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Sebastian Vettel ve Valtteri Bottas zaman tablosunda en tepeye çıkan sürücüler oldular.

Yumuşak lastiklere geçilmesinin ardından Hamilton 1:18.808 yaparak liderliği eline geçirmeyi başardı. Ancak Bottas, tüm sektörleri daha iyi şekilde bir araya getirdi ve 1:18.504 yaparak takım arkadaşını geçti.

Hamilton daha sonra bu dereceyi 1:18.627'ye çekti ancak takım arkadaşını geçebilecek bir tur atamadı.

Son anlarda yumuşak lastiğe geçen ve en hızlı tur denemesi yapan Verstappen, 10. virajda hata yaptı ve 1:18.537 ile ikinci sıraya çıktı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Seansın kalan kısmında ön bölümde değişiklik yaşanmazken, Bottas 1:18.504'le ilk seansın lideri oldu. Geçen yıl ilk seansta Bottas yine 1:16.875 ile en hızlı isim olmuştu.

İkinci sırada Verstappen yer aldı. Hollandalı pilot en hızlı turundaki hatasının ardından 0.033 saniye yavaş kaldı ve ikinci oldu.

Üçüncü sırada yer alan isim 1:18.627'lik turuyla Hamilton oldu. İngiliz pilot da yine en hızlı turunu bir araya getiremedi ve takım arkadaşından 0.123 saniye yavaş kaldı.

Böylelikle hafta sonunun üç favorisi 0.123 saniye içinde dizilmiş oldu.

Seans içerisinde 1:19'un altına inebilen sadece beş isim vardı ve öndeki üçlüye ek olarak McLaren pilotu Lando Norris ve Ferrari pilotu Charles Leclerc bunu başardılar.

Bu yıl son derece formda görünen Norris en hızlı turunda 1:18.944 yaptı ve liderin 0.440 saniye ardında dördüncü oldu.

Ferrari pilotları en hızlı turlarını orta lastiklerle kaydettiler. Leclerc, daha yavaş lastiklere rağmen 1:18.996 yaparak oldukça iyi bir zaman kaydetmiş oldu. sadece 0.024 saniye geriden takım arkadaşı Carlos Sainz takip etti.

AlphaTauri'den Pierre Gasly, beklendiği üzere Portimao'dan daha iyi görünen AT02 ile yedinci en hızlı zamanı yaptı. Gasly, Sainz'ın turundan 0.042 saniye yavaş kaldı.

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Aston Martin pilotları ise oldukça umut verici bir başlangıç yaptılar. Bu hafta sonu yeni güncelleme paketini kullanan Sebastian Vettel, en hızlı turunda 1:19.234 yaptı ve 0.730 saniye geride sekizinci oldu. Alman pilot araçta daha mutlu görünüyordu.

Lance Stroll ise Vettel'in sadece 0.195 saniye ardında onuncu oldu. Bu ikiliyi, en hızlı turunda trafikte kalan Red Bull pilotu Sergio Perez ayırdı. Meksikalı pilot, Bottas'tan 0.845 saniye daha yavaştı.

AlphaTauri'nin çaylağı Yuki Tsunoda, 1:19.669'luk turuyla 11. olurken, en hızlı turunda trafikte kalan Alpine pilotu Esteban Ocon 1:19.681'le 12. oldu.

Alfa Romeo'da Antonio Giovinazzi 1:19.694 yaptı ve Ocon'un sadece 0.013 saniye ardında 13. oldu.

Daniel Ricciardo, hemen hemen attığı her turda temposunu geliştirse de Norris'in 0.788 saniye ardında kaldı ve ancak 14. olabildi.

Alonso, başlangıçta yumuşak lastiklerle bir dizi deneme yaptı ve ardından sert lastiğe geçti. İlk bölümdeki 1:19.950'lik turuyla da 15. oldu.

Williams'ta Nicholas Latifi ve ilk seansta George Russell'ın yerini alan takımın test sürücüsü Roy Nissany 16. ve 17. sıralarda yer aldılar.

Haas pilotu Mick Schumacher, yine açık ara en yavaş araç olarak görünen Haas'la 18. sırada yer aldı.

Mick Schumacher, Haas VF-21

Mick Schumacher, Haas VF-21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Nikita Mazepin, Haas VF-21

Nikita Mazepin, Haas VF-21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Kubica, uzun süre sonra ilk kez Alfa Romeo koltuğuna geçti ve orta lastikle iyi turlar attı. Yumuşak lastikle iyi bir turla gelirken 10. virajda spin attı ve çakıl havuzuna gömüldü. Bu yüzden de derecesini geliştiremeyerek 19. oldu.

Son sırada ise Haas'ın çaylak ismi Mazepin yer aldı. Rus pilot, aracı pistte tutmakta zorlandığı seansta 1:21.976 yaptı ve 20. oldu. Rus pilot, Schumacher'den 1.210 saniye yavaş kaldı.

Ferrari pilotları ve Kubica hariç tüm pilotlar en hızlı turlarını yumuşak lastikle attılar.

İkinci seans TSi 16:00'da gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 25 1'18.504  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 19 1'18.537 0.033
3 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 22 1'18.627 0.123
4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 24 1'18.944 0.440
5 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 25 1'18.996 0.492
6 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 22 1'19.020 0.516
7 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 26 1'19.062 0.558
8 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 24 1'19.234 0.730
9 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 17 1'19.349 0.845
10 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 25 1'19.429 0.925
11 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 22 1'19.669 1.165
12 France Esteban Ocon Alpine Renault 25 1'19.681 1.177
13 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 23 1'19.694 1.190
14 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 24 1'19.732 1.228
15 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 25 1'19.950 1.446
16 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 25 1'20.270 1.766
17 Israel Roy Nissany Williams Mercedes 23 1'20.700 2.196
18 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 23 1'20.766 2.262
19 Poland Robert Kubica Alfa Romeo Ferrari 13 1'21.887 3.383
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 22 1'21.976 3.472
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Alt-etkinlik FP1
Pilotlar Lewis Hamilton , Max Verstappen , Valtteri Bottas
Takımlar McLaren , Red Bull Racing , Scuderia Ferrari
Editör Kemal Şengül

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