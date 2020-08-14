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Formula 1 / İspanya GP / Antrenman raporu

İspanya GP 1. antrenman: Bottas ve Mercedes hızlı başladı

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İspanya GP 1. antrenman: Bottas ve Mercedes hızlı başladı
Ekleyen:
, Editör
14 Ağu 2020 10:31

2020 Formula 1 sezonunun 6. yarışı olan İspanya Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen 1. antrenman seansını Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sırada tamamladı.

Barcelona'da beklendiği üzere hava sıcaktı ve dakikalar ilerledikçe 30 dereceyi buldu. Pist sıcaklığı da 44 dereceye kadar çıktı.

İlk seansta George Russell'ın yerine piste çıkan Williams test sürücüsü Roy Nissany, ilk saat geride kalırken 10. virajda spin attı.

Bunun dışında seans içerisinde büyük bir olay yaşanmadı.

Mercedes sürücülerinin yine çok üstün olduğu bir seans oldu. 1:17'nin altına sadece Mercedes sürücüleri inebildiler ve takımın Fin pilotu Bottas, 1:16.785 yaparak seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Mercedes'ten takım arkadaşı Lewis Hamilton 1:16.824 yaparak, 0.039 saniye geride ikinci oldu.

Mercedes bu sonuçla 1-2 yapmış oldu.

İkilinin en yakın rakibi Red Bull pilotu Max Verstappen'di ve 1:17.724'lük derecesiyle 0.939 saniye geride üçüncü oldu.

Ferrari pilotları geçtiğimiz haftalara göre nispeten daha iyi bir başlangıç yaptılar.

Charles Leclerc 1:17.970 yaparken, bu hafta sonu yeni şasiyle yarışan Sebastian Vettel 1:17.981 yaptı.

İkili 0.011 saniye farkla sırasıyla dördüncü ve beşinci oldular.

 

Haas sürpriz şekilde ilk seansta iyi bir performans ortaya koydu. Romain Grosjean, altıncı olarak üç büyük takımı takip eden isim oldu. Fransız sürücünün zaman turu, Vettel'den 0.310 saniye yavaştı.

COVID-19'u atlatmasının ardından pistlere geri dönen Sergio Perez 1:18.471 ile yedinci olurken, Red Bull'dan Alex Albon 1:18.606 yaptı ve sekizinci oldu.

İlk onu Kevin Magnussen ve Lance Stroll tamamladı.

Böylelikle ilk onda Mercedes, Ferrari, Red Bull, Haas ve Racing Point sürücüleri yer aldı.

İlk ondaki sürücülerden sadece Racing Point sürücüleri en hızlı turlarını orta lastikle attılar.

McLaren pilotu Carlos Sainz, yeni şasiyle piste çıktığı seansta 1:18.773 yapıp 11. olurken, Esteban Ocon orta hamurla attığı turla 12., Lando Norris 13. ve Pierre Gasly 14. oldu.

Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen, Daniil Kvyat, Daniel Ricciardo, Nicholas Latifi ve en hızlı turunu orta hamurla kaydeden Roy Nissany son altı sırada yer aldı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 33 1'16.785    
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 29 1'16.824 0.039 0.039
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 26 1'17.724 0.939 0.900
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 27 1'17.970 1.185 0.246
5 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 27 1'17.981 1.196 0.011
6 France Romain Grosjean Haas Ferrari 29 1'18.291 1.506 0.310
7 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 31 1'18.471 1.686 0.180
8 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 27 1'18.606 1.821 0.135
9 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 28 1'18.620 1.835 0.014
10 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 31 1'18.643 1.858 0.023
11 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 33 1'18.733 1.948 0.090
12 France Esteban Ocon Renault Renault 31 1'18.736 1.951 0.003
13 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 32 1'18.744 1.959 0.008
14 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 26 1'18.888 2.103 0.144
15 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 24 1'18.917 2.132 0.029
16 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 24 1'18.981 2.196 0.064
17 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 21 1'19.145 2.360 0.164
18 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 31 1'19.230 2.445 0.085
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 30 1'20.334 3.549 1.104
20 Israel Roy Nissany Williams Mercedes 25 1'20.664 3.879 0.330
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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Alt-etkinlik FP1
Editör Kemal Şengül

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