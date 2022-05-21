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Formula 1 / İspanya GP Sıralama turları raporu

İspanya GP: Leclerc bu yıl dördüncü kez pole pozisyonunda!

2022 Formula 1 sezonunun 6. yarışı olan İspanya Grand Prix'si öncesinde pole pozisyonunu Ferrari pilotu Charles Leclerc kazandı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
İspanya GP: Leclerc bu yıl dördüncü kez pole pozisyonunda!
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Antrenman turlarında ilk beş yarışta galibiyet için çekişen Red Bull ve Ferrari'ye artık Mercedes'in de katıldığı görülüyordu. Bundan ötürü sıralama turlarında heyecan büyüktü 

Yakın geçen ilk iki bölümün ardından son bölümde en hızlı zaman Ferrari pilotu Charles Leclerc'ten geldi ve 1:18.750 ile pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Max Verstappen 0.3 saniye geride ikinci olurken, yarışta ikinci çizgiyi Carlos Sainz ve George Russell paylaşacak.

İspanya GP pazar günü TSi 16:00'da gerçekleştirilecek.

Yarış gridi:

Güncellenecek.

Üçüncü bölüm - Q3: Leclerc pole'de, Verstappen sorun yaşadı

Sıralama turlarının son bölümüne Mercedes, Red Bull, Ferrari ve Haas pilotlarının yanı sıra Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas ve McLaren'dan Daniel Ricciardo kaldı.

Haas pilotları hariç tüm isimler son bölümdeki ilk turlarına yeni lastiklerle başladılar. 

Red Bull pilotu Max Verstappen 1:19.073'lük bir tur zamanı yakaladı ve zaman tablosunda ilk sıraya oturdu.

Charles Leclerc son viraja doğru gelirken aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak turu tamamlayamadı. Bu, Leclerc'in elinde sadece bir tur kaldığı anlamına geliyordu. 

Leclerc ikinci denemesinde turu sorunsuz şekilde tamamladı ve 1:18.750 yaparak zaman tablosunda ilk sıraya oturdu.

Sainz ve Verstappen en hızlı turlarını geliştiremezken, pole pozisyonu bu yıl dördüncü kez Leclerc'e gitmiş oldu.

Verstappen ilk denemelerden sonra ilk sırada olsa da, ikinci denemesine başlarken güç kaybı yaşadı ve turu tamamlamadan garaja geldi. Hollandalı sürücü yarışa ikinci sıradan başlama hakkı elde ederken, Carlos Sainz kendi ülkesindeki yarışa üçüncü sıradan başlayacak.

Russell, Mercedes'in güçlü göründüğü hafta sonunda en hızlı turun 0.643 saniye gerisinde kalmasının ardından dördüncü oldu ve bu yılki en iyi grid pozisyonunu yakaladı.

Sergio Perez, Russell'ın 0.027 saniye gerisinde beşinci olurken, Lewis Hamilton en hızlı turunda Russell'ın 0.119 saniye gerisinde kalınca altıncı oldu.

Geri kalanların en iyisi, güncellenmiş Alfa Romeo ile Valtteri Bottas olurken, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo ve Mick Schumacher ilk onu tamamladı.

Üçüncü bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 6 1'18.750  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 7 1'19.073 0.323
3 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 7 1'19.166 0.416
4 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 6 1'19.393 0.643
5 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 6 1'19.420 0.670
6 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 1'19.512 0.762
7 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 6 1'19.608 0.858
8 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 6 1'19.682 0.932
9 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 3 1'20.297 1.547
10 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 6 1'20.368 1.618
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George Russell, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

İkinci bölüm - Q2: Verstappen en hızlısı, Norris elendi

Sıralama turlarının ikinci bölümüne Mercedes pilotları yeni set lastiklerle başlarken, Ferrari pilotları ve Red Bull pilotu Max Verstappen kullanılmış lastiklerle başladı.

Mercedes pilotları bunun üzerine ilk turların ardından zirveye yerleştiler.

Leclerc ve Mercedes pilotları ikinci bir deneme yapmak yerine garajda kalırken, Max Verstappen ikinci turunda 1:19.219 yaptı ve seansı lider tamamlayan isim oldu.

Carlos Sainz 0.2 saniye geride ikinci olurken, George Russell 0.2 saniye geride üçüncü ve Lewis Hamilton 0.5 saniye geride dördüncü oldu.

McLaren pilotu Lando Norris iyi bir turla son bölüme kalsa da, en hızlı turunun silinmesiyle 11. sırada kaldı ve ikinci bölümde elendi.

Alpine pilotu Esteban Ocon, son bölüme kalmayı 0.2 saniye farkla kaçırıp 12. olurken, AlphaTauri'den Yuki Tsunoda 13. ve Pierre Gasly 14. oldu. 

Zhou Guanyu ise en hızlı turunda yavaş kalınca 15. sırada yer aldı.

İkinci bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 6 1'19.219  
2 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 6 1'19.453 0.234
3 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 3 1'19.470 0.251
4 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 3 1'19.794 0.575
5 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 6 1'19.810 0.591
6 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 6 1'19.830 0.611
7 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 3 1'19.969 0.750
8 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 6 1'20.053 0.834
9 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 6 1'20.287 1.068
10 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 6 1'20.436 1.217
11 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 6 1'20.471 1.252
12 France Esteban Ocon Alpine Renault 6 1'20.638 1.419
13 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 6 1'20.639 1.420
14 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 6 1'20.861 1.642
15 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 6 1'21.094 1.875
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Charles Leclerc, Ferrari F1-75, George Russell, Mercedes W13

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Birinci bölüm - Q1: Leclerc lider, Vettel ve Alonso elendi

Oldukça sıcak şartlarda gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde ön bölümde Mercedes, Ferrari ve Red Bull arasında yine çok yakın bir mücadele vardı.

İlk turların ardından Charles Leclerc 1:19.861 ile lider, Carlos Sainz ise 0.031 saniye geride ikinci sıradaydı. İlk altı ise sadece 0.7 saniye içerisinde diziliyordu.

İkinci denemelerde ön bölümde değişiklik olmadı ve Leclerc en hızlı isim oldu. İlk altı sadece 0.391 saniye içerisinde dizilirken, Haas ve Alfa Romeo pilotları iyi turlar çıkardılar.

Aston Martin'de hem Lance Stroll hem de Sebastian Vettel ilk bölümde elendi. Vettel, çok yakın orta grupta sadece 0.073 saniye farkla 16. oldu ve ilk bölümde elendi. Lance Stroll ise Vettel'in 0.4 saniye gerisinde 18. oldu.

İkiliyi kendi ülkesinde hayal kırıklığı yaşayan Alpine pilotu Fernando Alonso ayırdı. Son turunda trafiğin içerisinde piste çıkan ve turu tamamlayamayan Alonso, yarışa 17. başlayacak.

Son iki sırada Alex Albon ve bir kez daha Taylandlı sürücüye geçilen Nicholas Latifi yer aldı.

Birinci bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 3 1'19.861  
2 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 3 1'19.892 0.031
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 3 1'20.091 0.230
4 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 5 1'20.218 0.357
5 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 6 1'20.227 0.366
6 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 1'20.252 0.391
7 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 6 1'20.355 0.494
8 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 5 1'20.447 0.586
9 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 9 1'20.476 0.615
10 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 6 1'20.549 0.688
11 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 6 1'20.683 0.822
12 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 9 1'20.707 0.846
13 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 9 1'20.719 0.858
14 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 6 1'20.838 0.977
15 France Esteban Ocon Alpine Renault 3 1'20.880 1.019
16 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 6 1'20.954 1.093
17 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 5 1'21.043 1.182
18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 6 1'21.418 1.557
19 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 6 1'21.645 1.784
20 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 9 1'21.915 2.054
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Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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