İspanya GP: Leclerc bu yıl dördüncü kez pole pozisyonunda!

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Antrenman turlarında ilk beş yarışta galibiyet için çekişen Red Bull ve Ferrari'ye artık Mercedes'in de katıldığı görülüyordu. Bundan ötürü sıralama turlarında heyecan büyüktü

Yakın geçen ilk iki bölümün ardından son bölümde en hızlı zaman Ferrari pilotu Charles Leclerc'ten geldi ve 1:18.750 ile pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Max Verstappen 0.3 saniye geride ikinci olurken, yarışta ikinci çizgiyi Carlos Sainz ve George Russell paylaşacak.

İspanya GP pazar günü TSi 16:00'da gerçekleştirilecek.

Yarış gridi:

Güncellenecek.

Üçüncü bölüm - Q3: Leclerc pole'de, Verstappen sorun yaşadı

Sıralama turlarının son bölümüne Mercedes, Red Bull, Ferrari ve Haas pilotlarının yanı sıra Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas ve McLaren'dan Daniel Ricciardo kaldı.

Haas pilotları hariç tüm isimler son bölümdeki ilk turlarına yeni lastiklerle başladılar.

Red Bull pilotu Max Verstappen 1:19.073'lük bir tur zamanı yakaladı ve zaman tablosunda ilk sıraya oturdu.

Charles Leclerc son viraja doğru gelirken aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak turu tamamlayamadı. Bu, Leclerc'in elinde sadece bir tur kaldığı anlamına geliyordu.

Leclerc ikinci denemesinde turu sorunsuz şekilde tamamladı ve 1:18.750 yaparak zaman tablosunda ilk sıraya oturdu.

Sainz ve Verstappen en hızlı turlarını geliştiremezken, pole pozisyonu bu yıl dördüncü kez Leclerc'e gitmiş oldu.

Verstappen ilk denemelerden sonra ilk sırada olsa da, ikinci denemesine başlarken güç kaybı yaşadı ve turu tamamlamadan garaja geldi. Hollandalı sürücü yarışa ikinci sıradan başlama hakkı elde ederken, Carlos Sainz kendi ülkesindeki yarışa üçüncü sıradan başlayacak.

Russell, Mercedes'in güçlü göründüğü hafta sonunda en hızlı turun 0.643 saniye gerisinde kalmasının ardından dördüncü oldu ve bu yılki en iyi grid pozisyonunu yakaladı.

Sergio Perez, Russell'ın 0.027 saniye gerisinde beşinci olurken, Lewis Hamilton en hızlı turunda Russell'ın 0.119 saniye gerisinde kalınca altıncı oldu.

Geri kalanların en iyisi, güncellenmiş Alfa Romeo ile Valtteri Bottas olurken, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo ve Mick Schumacher ilk onu tamamladı.

Üçüncü bölüm sonucu:

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

İkinci bölüm - Q2: Verstappen en hızlısı, Norris elendi

Sıralama turlarının ikinci bölümüne Mercedes pilotları yeni set lastiklerle başlarken, Ferrari pilotları ve Red Bull pilotu Max Verstappen kullanılmış lastiklerle başladı.

Mercedes pilotları bunun üzerine ilk turların ardından zirveye yerleştiler.

Leclerc ve Mercedes pilotları ikinci bir deneme yapmak yerine garajda kalırken, Max Verstappen ikinci turunda 1:19.219 yaptı ve seansı lider tamamlayan isim oldu.

Carlos Sainz 0.2 saniye geride ikinci olurken, George Russell 0.2 saniye geride üçüncü ve Lewis Hamilton 0.5 saniye geride dördüncü oldu.

McLaren pilotu Lando Norris iyi bir turla son bölüme kalsa da, en hızlı turunun silinmesiyle 11. sırada kaldı ve ikinci bölümde elendi.

Alpine pilotu Esteban Ocon, son bölüme kalmayı 0.2 saniye farkla kaçırıp 12. olurken, AlphaTauri'den Yuki Tsunoda 13. ve Pierre Gasly 14. oldu.

Zhou Guanyu ise en hızlı turunda yavaş kalınca 15. sırada yer aldı.

İkinci bölüm sonucu:

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Birinci bölüm - Q1: Leclerc lider, Vettel ve Alonso elendi

Oldukça sıcak şartlarda gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde ön bölümde Mercedes, Ferrari ve Red Bull arasında yine çok yakın bir mücadele vardı.

İlk turların ardından Charles Leclerc 1:19.861 ile lider, Carlos Sainz ise 0.031 saniye geride ikinci sıradaydı. İlk altı ise sadece 0.7 saniye içerisinde diziliyordu.

İkinci denemelerde ön bölümde değişiklik olmadı ve Leclerc en hızlı isim oldu. İlk altı sadece 0.391 saniye içerisinde dizilirken, Haas ve Alfa Romeo pilotları iyi turlar çıkardılar.

Aston Martin'de hem Lance Stroll hem de Sebastian Vettel ilk bölümde elendi. Vettel, çok yakın orta grupta sadece 0.073 saniye farkla 16. oldu ve ilk bölümde elendi. Lance Stroll ise Vettel'in 0.4 saniye gerisinde 18. oldu.

İkiliyi kendi ülkesinde hayal kırıklığı yaşayan Alpine pilotu Fernando Alonso ayırdı. Son turunda trafiğin içerisinde piste çıkan ve turu tamamlayamayan Alonso, yarışa 17. başlayacak.

Son iki sırada Alex Albon ve bir kez daha Taylandlı sürücüye geçilen Nicholas Latifi yer aldı.

Birinci bölüm sonucu:

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images