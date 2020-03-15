İspanya, 2020 F1 yarışını iptal etmeyi, Azerbaycan devam etmeyi planlıyor

Hollanda ve İspanya, ilk dört Grand Prix'nin iptal edilmesinden ya da ertelenmesinden sonra, ilk iki yarış haline geldi. Ancak Barcelona pisti ve hükümet, yarışın iptal edilmesini ya da farklı bir zamanda yapılmasını istiyor. Bu konuda Liberty Media ile görüşme halindeler.

Circuit de Barcelona-Catalunya'nın Direktörü Juan Fontcere, “Liberty Media ile görüşüyoruz, yarışı bu yılın ikinci yarısına taşımayı veya bu yıl iptal edip, 2021'de gerçekleştirme olasılığını görüşüyoruz."

"Formula 1'in patronları, sezonun Mayıs ayının sonundan önce başlamayacağını açıkladı. Yani 10 Mayıs'ta yarışımız gerçekleşmeyecek, ancak yarışı ileri bir tarihe ertelemek için çalışıyoruz, farklı seçenekler üzerinde çalışıyoruz."

"Barselona'nın elverişli konumu ve iklimi sayesinde yarışı yılın diğer zamanlarında kolayca yapabiliriz. Burada en zor olan şey ikinci kez bilet satmak olacak. Bu hem Formula 1 hem de MotoGP için geçerli."

"Yani tribünlerin tamamen dolu olması pek olası değil. Yine de durumu Formula 1 ile bu konuyu tartışıyoruz." dedi.

Bu arada Azerbaycan, tüm spor etkinliklerini Cumartesi gününden itibaren durdu. Hükümet, bunun F1'i etkilemeyeceğini doğruladı, ancak nihai karar daha sonra verilecek.

Açıklamada, "Yarış yaz aylarında gerçekleşecek, bu nedenle henüz bu konuda bir karar alınmadı." denildi.

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