Isola, yeni lastiklerin daha farklı bir sürüş stili gerektirdiğini düşünüyor

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Isola, daha güçlü arka lastiklerin önden kaymaya yol açtığını ve ön lastikleri kilitlemenin geçen yıla göre daha kolay olduğunu kabul etti.

Isola ayrıca yeni araçlarla birlikte yavaş virajlarda sürüş yapmanın daha zor olduğuna dair görüşlere de katılmakta.

F1 TV'ye verdiği bir röportajda Isola, "Bu lastikler farklı, onları farklı bir şekilde sürmeniz gerekiyor."

"Muhtemelen arka lastiğin bu özelliklerinden dolayı kombine çekişe kıyasla düz yol çekişini çok daha fazla kullanmak zorundalar. Pilotların yeni duruma çabuk adapte olma konusunda oldukça iyi olduklarına inanıyorum."

"Üzerinde çalıştıkları şey, yüksek hız ve düşük hız arasındaki denge farkı. Yüksek hızda takımların çoğu, araçların oldukça dengeli olduğunu söylüyor. Böylece yüksek hızda iyi bir itiş yakalayabilirler."

"Ancak düşük hızda, araç ayarlarına ve dengeye bağlı olarak ön tarafta da arka tarafta da görülebilen bu kayma sorunu meydana geliyor."

"Bu, yeniliklerle birlikte her zaman karşılaştığımız bir öğrenme süreci." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Isola, bu önden kayma karakteristiğinin geçen yıl yaptıkları testler esnasında ortaya çıktığını söylüyor.

Pirelli Formula 1 şefi, "Düşük hızlı virajlarda daha az yere basma kuvvetine sahip olduklarını düşünün. Bu yüzden Barcelona'da ve geçen yıl Abu Dabi'de test araçları ile daha güçlü arka lastiğin sebebiyet verdiği bir önden kayma sorunu yaşadık."

"Test pilotları arka lastiğin oldukça güçlü olduğunu ve önü oldukça fazla ittiğini bildirdiler. Bu yüzden test araçlarında biraz önden kayma oldu fakat Barselona'daki yeni araçlarla birlikte bunu düzeltmeyi başardılar."

"Önden kilitleme tamamen beklenmedik bir durum değildi, dürüst olmak gerekirse, daha sert araçlarla yere basma kuvveti oluşturmak için araçların yere yakın olması gerekiyor.

"Ayrıca Barselona'da fren noktasında pilotlara zor anlar yaşatan dalgalanma etkisini de yaşadık."

"Açıkçası, hareket halindeki bir arabadayken, en büyük risk lastikleri kilitlemektir, sonrasında yeniden belli bir döngü tutturmak zor oluyor. Dolayısıyla lastikleri kilitlemeden kullanabilmek tüm pilotların öğrenmeleri gereken bir şey.” dedi.

Isola, koşulların ilk teste göre çok farklı olması nedeniyle Pirelli'nin bu hafta Bahreyn'deki yeni lastikler hakkında birçok bilgi edineceğini söyledi.

Isola, "Burası ilginç çünkü Barcelona'ya kıyasla tamamen farklı koşullara sahibiz"

"Pist düzeni, pistin pürüzlülüğü ve hava koşulları Barcelona'nın tam tersi. Temel olarak, bu üç günlük testten faydalı bilgiler alabiliriz."

"Barcelona'da sürücülerin lastiklere daha fazla baskı yapabileceğini doğruladık. Koşullar nedeniyle burada aşırı ısınmadan daha fazla etkilendiğimizi ve pilotların günün en sıcak saatlerinde çalıştıklarını düşünüyorum. Yani bu, yarış hafta sonundan farklı olduğunu düşünmemiz gereken bir şey."

"Performans açısından, delta çalışma süresini ve bozulmayı anlamak için biraz beklememiz gerekiyor."

"İlk test, lastiklerden çok yeni araçları anlamaya odaklı bir testti. Bu testte ise lastiklere ve [Cuma günü] ve son gün boyunca lastiklerin davranışına odaklanılacağına inanıyorum."

"Söylediğim gibi, pist koşulları nedeniyle test boyunca aşırı ısınmayla ilgili şikayetler bekliyorum, ama yine de doğru yolda adımlar attığımızı düşünüyorum." dedi.