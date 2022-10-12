Isola: "Yağmur lastiklerini geliştirmek için çok fazla fırsatımız yok"

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Suzuka'da gerçekleştirilen son yarışta herkes, Pirelli'nin yoğun yağmur lastiklerinin performans eksikliğinden yakınıyordu. Eğer bir seçenek varsa, sürücüler hemen geçiş lastiğine geçmeye çalışıyorlar ve bu sefer de aynısı oldu.

Max Verstappen yarıştan sonra gönüllü olarak yağmur lastiklerini geliştirmeye açık olduğunu söylerken, Sebastian Vettel de, "Hemen geçiş lastikleriyle sürüş yapmak zorundayız çünkü yağmur lastikleri tam bir çöp." demişti.

Bu lastikler, geçmişe kıyasla su tahliyesinde yeterli değil ve yol tutuş da düşük olduğu için sürücüler çok fazla kızaklama yaşıyorlar.

Ayrıca bu lastikler görüşün de düşmesine neden oluyor çünkü çok fazla su spreyine neden oluyor.

Pirelli eleştirilere geleneksel şekilde yetersiz test süresini işaret ederek yanıt verdi.

Pirelli'den Mario Isola, "Sadece bir tür yoğun yağmur ve bir tür geçiş lastiğimiz var."

Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport Fotoğraf: FIA Pool

"Bu lastikler 22 farklı pistte çalışmak zorundalar. Bu nedenle, bunların tasarım sürecinde en iyi uzlaşmayı bulmaya çalıştık."

"Yağmur ve geçiş lastiklerini test etmek için çok fazla fırsatımız olmuyor."

"FIA ve takımlarla birlikte çalışıyoruz ama lastikleri test edemezseniz, onları geliştiremezsiniz."

"Barselona'daki sezon öncesi testlerde, yarım gün pisti ıslattık fakat takımlar çok fazla su var diye neredeyse hiç piste çıkmadı ve sonra da geçiş lastikleriyle çalışmaya odaklandı." dedi.