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Formula 1 / Son dakika

Isola: "Takımlar 2020 lastikleri hakkında olumsuz değildi"

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yorumlar
Isola: "Takımlar 2020 lastikleri hakkında olumsuz değildi"
Ekleyen:
, Editör
23 Oca 2020 09:17

Mario Isola, yorumların aksine Formula 1 takımlarının 2020 Pirelli lastikleri hakkında olumsuz olmadığını dile getirdi.

Pirelli, uzun süren testlerin ardından 2020 yılı için yeni bir lastik hamuru geliştirmişti ancak takımlar Austin'deki ilk denemenin ardından bu lastiği ciddi şekilde eleştirdiler.

İtalyan üretici, Abu Dhabi lastik testi için lastik basınçlarıyla oynadı ve testin ardından takımlar ile FIA arasında oylama yapıldı.

Takımlar oy çokluğuyla yeni sezonda 2020 lastiklerinin kullanılmasını reddetti ve yeni sezonda 2019 lastikleri kullanılacak.

Bununla birlikte Mario Isola, 2020 lastiklerinin reddedilmesinin farklı bir sebebi olduğunu söyledi.

İtalyan gazetesi Corriere della Sera'ya konuşan Isola, "Testlerden sonra yeni lastiklere olan tepkilerini anlamak için takımlarla pek çok tartışma yaptım ve hiç de olumsuz görünmüyordu."

“Bana sadece 2020 araç tasarımlarının ileri bir noktasında olduklarını ve zaten %95'in geliştirildiğini söylediler. Bu yüzden araçları 2020 lastiklerine adapte edebilmek adına yeniden ayar değiştirme arzuları yoktu."

“Ayrıca 2021 araçları üzerinde çalışmak zorundalar ve bu da ek bir yük anlamına geliyor. Bu nedenle 2019 lastiklerini tutmayı tercih ettiler."

Isola, takımların yeni lastikler getirilmemesine yönelik çabalarının yeni bir şey olmadığını ve aynı durumu geçen yıl da yaşadıklarını söyledi.

“Hatırlarsanız 2019 sezonunun başında 2018 lastiklerine dönülüp dönülmeyeceğine dair bazı şikayetler ve tartışmalar vardı."

“Her yıl böyle oluyor. Takımlar başlangıçta lastikleri anlamakta zorluklar yaşıyorlar ama zamanla çözüyorlar."

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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