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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Isola: "Pist üstündeki rekabeti arttırmayı başardık"

Pirelli motor sporları direktörü Mario Isola, en önemli hedeflerine ulaştıklarını ve pist üstündeki rekabetin artmasına katkıda bulunduklarını düşünüyor.

Altay Gök
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Isola: "Pist üstündeki rekabeti arttırmayı başardık"
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2022 sezonu, yeni araçlar ve azaltılmış bütçe sınırının yanı sıra bir yeniliğe daha sahne oldu: genişletilmiş 18 inçlik lastikler.

Her sene en az birçok kez eleştiri oklarının hedefi haline gelen ve rekabeti yaralamakla suçlanan Pirelli'nin bu hamlesi işe yaramış gibi duruyor, nitekim bu sezon birçok kez ters stratejilerle ve antrenman seanslarından elde edilen verilerin yanıltıcı olmasıyla karşılaştık.

F1.com'a konuşan Pirelli motor sporları direktörü Mario Isola, durumdan memnun olduğunu belirtirken gelecek sene için planlanan değişikliklerden de kısaca söz etti.

Isola, "Genel olarak mutluyum, lastikler iyi performans veriyor ve hedeflediğimiz birçok şeye ulaşmayı başardık. En önemlisi de şu; son yıllardaki en büyük hedefimize ulaşarak pist üstündeki mücadeleyi de arttırmış durumdayız. İlk 13 yarış epey heyecanlı geçti."

"Bir diğer hedefimiz de her yarış farklı stratejiler uygulanmasını sağlamak ve şampiyonadaki teknik rekabet unsurlarını arttırmak. 18 inç lastikler yeni olduğu için bu durumdan hem takımlar, hem de biz faydalanabiliriz."

"Ancak asıl odağımız pilotlar, nitekim bu şampiyonanın kahramanı onlar ve bizim görevimiz onlara istedikleri kadar zorlayabilecekleri lastikleri temin edebilmek.

"Şu anda yeni bir yapı üstünde çalışıyoruz, fakat lastikleri kökten değiştirmek istemiyorum, söylediğim gibi, performanstan memnunum."

"Çalışmalarımızın amacı, araçlar gitgide daha da hızlandığı için ortaya bütünlük düzeyi arttırılmış bir ürün çıkarabilmek. Yüksek hızları dengelemek için ön lastikleri güçlendirmek ve önden kaymayı engellemek istiyoruz."

"Özetlemek gerekirse, gelecek yıl için bir devrim gerçekleştirmekten çok bir evrim gerçekleştirmek üzerinde çalışıyoruz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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