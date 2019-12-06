Isola: “Pilotlar lastiklerin daha kötü olduğunu söylüyorlar”

Abu Dabi’de 2020 lastikleriyle iki günlük lastik testi yapıldı.

Pek çok kişi bu lastikleri beğenmedi ve 2019 lastiklerini kullanmaya devam etmenin daha iyi olduğunu söylediler.

Bununla birlikte Pirelli’den Mario Isola onlarla aynı fikirde değil.

Isola: “Bir karara varmak için son tarih ‪9 Aralık Pazartesi‬. Çünkü kurallar göre sezonun başlangıcından belirli bir süre önce, sezonun için ilk yarışlarına götürülecek lastikleri seçmemiz gerekiyor. Avustralya ve Bahreyn'deki ilk yarışlar için son tarih ‪9 Aralık‬. Sonrasında her lastikten kaç set istedikleri konusunda takımlardan yanıt bekleyeceğiz.”

“Şimdi takımları lastikler hakkındaki görüşlerini anlatmaya davet ediyoruz. On takımdan yedisi “Hayır” derse ve 2019 lastiklerine oy verirse, buna uyarız. Ancak, son tarih yaklaşıyor. ‪9 Aralık‬'tan sonra takımların Avustralya ve Bahreyn yarışları ile Barcelona'daki altı günlük kış testlerinde kullanacakları lastik sayısını seçmek için bir haftaları olacak.”

“Tabii ki 2020 lastik çalışmaları çöpe giderse üzücü olur. Özel hedefler koyduk; aşırı ısınmayı ve aşınmayı azaltıp, çalışma aralığını genişletmek. İkinci gün takımlar uzun sürüşler üzerinde daha çok çalıştı ve bu yüzden onlardan daha fazla bilgi bekliyoruz.”

Yeni sezonda bu lastikler, sürücünün tek setle daha fazla mesafe kat etmesine izin vermeli, ancak pilotlar lastiklerin daha az çekiş sağladığını fark ettiler, bu yüzden lastiklerin daha kötü hale geldiği sonucuna vardılar. Lastiklerin tek tur yerine yarışta daha iyi çalışmasını istedik. Pilotlar bu lastikler sayesinde, lastik performansını kaybetmeden daha fazla zorlayabilmeliler. Bu da tek pit stoplu daha fazla yarışa yol açacak."

"2019 ve 2020 lastiklerini birleştirmeyeceğiz. Böyle bir çalışma yapmadık.”

“Yeni C1, Abu Dhabi için çok sert lastikler olduğu için pek takdir edilmiyor. Onları burada test etmenin bir anlamı yok. En yumuşak C5 lastiğine gelince, olumlu eleştiriler aldık."

"C4'e gelirsek, ondan daha fazlasını umuyorum, çünkü geçen yıla kıyasla en büyük değişim onda oldu. Aşırı ısınma ve aşınmaya daha az eğilimli. Ama yazın ve sonrasında yapılan testlerden elde edilen bilgilere dayanarak daha fazlasını bekliyorduk."