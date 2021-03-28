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Formula 1 / Bahreyn GP / Röportaj

Isola, Motorsport Türkiye'nin sorularını yanıtladı

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, Editör

Motorsport.com Türkiye editörü İnci Beğen, sezonun açılış yarışı olan ve Pirelli'nin Formula 1'de 400. Grand Prix'si olacak olan Bahreyn Grand Prix'si öncesi, Pirelli F1 Direktörü Mario Isola ile kısa bir röportaj gerçekleştirdi.

Isola, Motorsport Türkiye'nin sorularını yanıtladı

İnci Beğen: Pireli motor sporlarında oldukça köklü bir şirket. Bunca senelik deneyimlerinizi ele alacak olursak 400. yarış hakkında neler düşünüyorsunuz?

Mario Isola: Açıkçası, bu başarının ve ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Pirelli için motor sporlarının uzun bir gelenek olduğuna inanıyorum. Pirelli 100 seneden daha uzun süredir motor sporlarında. Pirelli olarak motor sporlarını her zaman laboratuvarımız olarak kullanıyoruz. Bu şekilde teknoloji geliştirebiliyoruz ve ürünlerimizin kalitesini gösterebiliyoruz. Bu aynı zamanda geliştirdiğimiz teknolojiyi yol lastiklerimize aktarmak için bir fırsat. Dünyanın en büyük ve en önemli şampiyonalarından birisi olan F1'de, 400 Grand Prix'yi geride bırakmak bizim için büyük bir başarı.

İ.B: 2021 lastikleri Mercedes'in Red bull'a kıyasla gerilemesinde ne kadar etkili oldu?

M.I: Bunun sadece lastiklerle ilgili olmadığını biliyorsunuz, teknik düzenlemede kararlaştırılan değişiklikler nedeniyle farklı zemine sahip yeni bir paket var. Zemin ve lastikler gibi şeyleri değiştirdiğinizde, aracın performansını etkileniyor. Değişim, gelecek yıl için sahip olduğumuza kıyasla oldukça küçük. Değişikliklerden sonra Ferrari ve Mercedes'in birbirine yaklaştığını gördük. İsteğimiz diğer takımların da Mercedes ve Redbull'a daha yakın olması yönünde. Bu durum çok iyi bir şampiyonluğun garantisidir. Taraftarların da sadece bir takımın dominant olduğunu görmesini istemiyoruz. Pistte aksiyon görmek istiyoruz, geçiş görmek istiyoruz, sadece bir takımın dominasyonunu değil, farklı yarışlar görmek istiyoruz. İlk sıralama seanslarında da gördük ki bu değişim iyi oldu. Takımlar birbirine yaklaştı ve birincilik için mücadele arttı.

Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport

Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

İ.B: Daha çok drama istiyoruz da denebilir. (Gülüyor)

M.İ: (Gülüyor) Evet haklısın. Geçiş olmadan yarışa liderlik eden tek bir sürücü varsa, farklı stratejilere sahip olabilir, her şeye sahip olabilir, ancak bu, sporun DNA'sında yok. Bu spor dünyanın en iyilerinin olduğu yer. En iyi aracı yapan, zirvede kalır. Bu Formula 1'in DNA'sında var. Araçların aynı olduğu diğer şampiyonalardaki gibi bir durum söz konusu değil burada. Tabii ki de en iyi aracı yapan zirvede kalacaktır ama biz zirvede bir takım olmasını değil, pek çok takım olmasını istiyoruz. Takımlara yönelik bir söylemde bulunmuyorum ancak sizin de dediğiniz gibi, biz seyirciler için drama ve aksiyon olması daha önemli.

İ.B: Tabii ki, ayrıca ben takımlar için de böylesinin daha iyi olduğunu düşünüyorum çünkü ortada çok büyük bir emek var ve herkes eşit bir mücadele istiyor. Bu durum seyircilerin yanı sıra takımlar için de daha iyi.

M.I: Kesinlikle. Umarım bugünkü yarış bize 2021 için doğru yolda olduğumuza dair onay verir. Yeni paket, yeni aeropaketi ve yeni lastikler nedeniyle, ilk yarışlarda lastiklerin nasıl kullanılacağı ve mümkün olan en iyi şekilde nasıl downforce elde edileceği konusunda bir miktar öğrenme eğrisi olacaktır. Bu şampiyonluğu daha da ilginç hale getiriyor. Şampiyonluğun ikinci yarısında da bunu göreceğiz.

İ.B: Son olarak, orada ortam nasıl? Herkes heyecanlı mı yeni sezon için? Seyirciler, takımlar, pilotlar yeni sezonu nasıl karşılıyor?

M.I: Her yeni sezon başlangıcının kendine has bambaşka bir deneyimi oluyor. COVID-19 yüzünden hala tüm kısıtlamalarımız devam ediyor. Baloncuğun içinde kalmak, sosyal mesafeyi korumak ve padokta çalışmak hâlâ zor. Bahreyn'de çok az seyircimiz var. Ama sabırlı olmak ve daha iyi bir dönemi beklemek zorundayız. Geçen yıl F1, çok zor bir dönemde ve kısa bir süre içinde 17 yarış düzenleyebileceğini kanıtladı. Bu yıl geçen senekinden daha iyi bir şampiyona söz konusu. Sezonun ikinci yarısında, taraftarların da katılımıyla biraz daha normale dönebileceğimizi düşünüyoruz.

Pirelli tyres

Pirelli tyres

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Editör İnci Beğen

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