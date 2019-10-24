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Formula 1 / Son dakika

Isola, Leclerc'in Ferrari'de daha fazla sorun yaşamasını beklemiş

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Isola, Leclerc'in Ferrari'de daha fazla sorun yaşamasını beklemiş
Ekleyen:
, Editör
24 Eki 2019 14:35

Pirelli'nin F1 sorumlusu Mario Isola, Charles Leclerc'in bu yıl daha fazla sorun yaşamasını beklediğini ancak bunun aksine çok iyi bir iş yaptığını söyledi.

Charles Leclerc bu yıl Alfa Romeo'dan Ferrari'ye geçiş yaptı ve genel olarak zorlanması beklense de harika performanslar ortaya koydu.

Leclerc şimdiye kadar 2 galibiyet, 6 pole pozisyonu ve 9 podyum alarak beklentilerin üzerine çıkmayı başardı.

Genç sürücünün gösterdiği bu performans Pirelli'nin patronu Mario Isola'yı da şaşırttı.

“Yeni takımında ondan biraz daha fazla endişe duymayı beklediğimi itiraf etmeliyim:

"Onun, özellikle 4 kez şampiyon olan takım arkadaşının olduğu yeni ortamda daha fazla kaygı yaşamasını beklediğimi kabul etmem lazım."

“Bunun yerine yeteneğini kanıtlamayı başardı. Evet, sezon başında bazı hatalar yaptı. Ama her zaman yaptığı hataları kabul etti ve gelişmek isteyen bir sürücü olduğunu her fırsatta gösterdi." dedi.

Isola, Ferrari'nin bir kez daha hüsrana uğramasına rağmen gelecek yıl daha güçlü olmalarını bekliyor.

“Bazı yarışlardan en iyisini alamadıkları için pişmanlık yaşıyor olabilirler. Ama 2020'ye yeniden rekabetçi bir araçla başlamak için gerekli bilgilere sahipler."

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Editör Kemal Şengül

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