Isola, lastik yönetiminde en iyi üç pilotu seçti

Geçen sene Hamilton toplam galibiyet sayısını 95’ çıkarmıştı, Verstappen ise listesine iki galibiyet daha eklemişti.

Leclerc tek bir yarış bile kazanamasa da Monakolu pilot Ferrari SF1000’in yapabildiğinden çok daha fazlasını aldığı için övgü toplamıştı. Isola ise bunu, üçlünün lastik yönetim becerilerine bağlıyor.

RacingNews365.com' konuşan patron, ‘’Her pilotun bir sürüş şekli var fakat biz dünyadaki en iyi 20 pilot hakkında konuşuyoruz.’’

‘’Çok yetenekli oldukları aşikar ama araç lastikleri daha uzun süre kullanmak da önemli bir etken.’’

"Bir pilot, eğer lastiği ne kadar zorlayabileceğini biliyorsa, o zaman fark yaratabilir.

‘’Max bu bakımdan çok iyi bir pilot, Lewis zaten öyle... Charles da lastik yönetiminde çok iyi.’’

Verstappen’in yağmurlu havada lastiklerinden en iyisini alabilme kabiliyeti Isola’nın dikkatini 2016’da çekmişti. Red Bull pilotu, pistte diğer pilotların kullanamayacağı tarafları kullanabilmişti.

‘’Birkaç sene önce [2016'da] Max’ın Brezilya’daki performansından etkilenmiştim.’’

‘’Islak pistteki performansı harikaydı. Koşullar herkes için aynıydı fakat o inanılmaz biçimde iyi sürdü.’’

‘’Belki de Red Bull aracı ıslak hava için uygun yapılmıştı fakat yine de yaptığı şey inanılmazdı.’’

Ancak Verstappen’in parladığı hava sadece yağmurlu havalar değil. Isola, Verstappen’in 2020 70. Yıl Grand Prix Yıldönümünde yaptığı muhteşem lastik yönetim şovunu da hatırlatıyor.

‘’Bu sene Silverstone’da daha yumuşak lastikler seçtik ve iyiydi.’’

‘’Kim bilir belki de Mercedes aracı lastikleri biraz daha serttir. Bu yüzden o gün, Mercedes pilotlarının da diğerlerinden daha kötü olduklarını söyleyemem.’

Çeviri: Betim Aker