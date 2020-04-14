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Formula 1 / Son dakika

Isola: "Koronavirüsü yenmek için birbirimize kenetlenmeliyiz"

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Isola: "Koronavirüsü yenmek için birbirimize kenetlenmeliyiz"
Ekleyen:
, Editör
14 Nis 2020 09:26

Pirelli'nin motor sporları şefi Mario Isola, koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu ve insanları birbirleriyle kenetlenmeye çağırdı.

Pirelli'nin motor sporları şefi Mario Isola'nın İtalya'da gönüllü olarak ambulans şoförlüğü başta olmak üzere tıbbi anlamda çeşitli görevler üstlendiği ortaya çıkmıştı.

Milano'da görev alan Isola, haftanın birkaç günü sabah saat 07:00'den akşam 17:00'ye kadar bu görevleri yerine getiriyor.

Formula 1 şampiyonası durmuş vaziyette ve koronavirüs İtalya'da çok büyük bir etkiye sahip.

Pirelli'nin motor sporları şefi de, koronavirüs tehlikesine rağmen sağlık çalışanlarına destek vermek ve insanların hayatlarını kurtarmak için görevine devam ediyor.

Isola, “Yıllardır gönüllüyüm. Her an her şeye hazır olmamız gerektiğini biliyoruz. Bazen hastalar agresif davranıyor. Radyodan her çağrı aldığımızda, bu bir risk olabilir."

"Ama biz elimizden geleni yapıyoruz. Kız arkadaşım koronavirüs bulaşma riskini almamdan memnun değil, ama yapacak bir şey yok."

"Ambulans şoförlerinin kendi sohbetleri var. Pek çoğu ile konuştum. Herkes bu krizle sadece birlikte kalırsak baş edebileceğimizi kabul ediyor."

"Bugün en zor şey, akrabaların hastaneye gidişinin yasak olması. Genellikle akrabalardan biri hastaya yardım ve destek için onunla gidiyor. Ama şimdi bunu yapmak yasak. Hastalar gerçekten ciddi durumda oluyorlar, ama sadece akrabalarından özür dileyebiliriz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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