Isola: "Katar GP'deki lastikleri düzgün bir şekilde analiz etmek istiyoruz"

F1'in resmi lastik tedarikçisi, Katar'da kullanılan lastiklerin mikroskobik analizinin, arızalara yol açabilecek bir yan kısım ayrılmasını ortaya çıkarmasının ardından FIA ile birlikte harekete geçmek zorunda kaldı.

Pirelli, sorunun lastiklerin yenilenen Losail pistinin etrafına yerleştirilen piramit kerblerden kaynaklandığından şüpheleniyordu.

Yarışta pilotların herhangi bir tehlikeye maruz kalmaması için lastiklerin en fazla 18 tur kullanılmasına karar verildi ve bu da Katar GP'yi üç pit stoplu bir yarışa dönüştürdü.

Pirelli şimdi lastiklerini Milano'da daha detaylı bir analiz için nakletmeyi planlıyor.

Ancak Pirelli'nin otomobil yarışları ve F1 başkanı Mario Isola, Katar'daki olaydan çıkarılacak en büyük sonucun ürünlerinin teknik yönleriyle ilgili olmadığını düşünüyor.

Bunun yerine, Katar pisti yenilemesi konusunda F1, FIA ve Pirelli arasında daha iyi iletişim hatları olması gerektiğini öne sürüyor.

Autosport'un sorunları önlemek için neler yapılabileceği ve yapılması gerektiği sorusuna Isola şu yanıtı verdi: "İletişimi geliştirmemiz, pistte değişiklik yapıldığında bunun herhangi bir paydaş üzerinde etkisi olup olmadığını anlamak için farklı paydaşların katılımının sağlandığı bir sisteme sahip olmamız gerekiyor."

"Sadece Pirelli ve F1'den bahsetmiyorum; çünkü bir pist tasarladığınızda, örneğin F1 ve MotoGP gibi farklı kategorileri çalıştırmayı planlıyorsunuz."

"Öyleyse neden motosiklet federasyonunu, Michelin'i ya da belki birkaç lastik üreticisini ve pisti tasarlayan kişileri de dahil etmeyelim? Sorunları önceden tahmin edebilmek için iletişimi geliştirmemiz gerekiyor."

Autosport, tüm taraflarca daha iyi anlaşılması gereken kilit faktörlerden birinin, Pirelli'nin FIA'ya 2021 Grand Prix'sindeki kerb sorunlarının lastik patlamalarını tetiklediğini vurgulayan bir rapor sunmasının ardından, tavsiyelerinin neden dikkate alınmadığı olduğunu anlıyor.

Katar pistinde bu yıl yapılan değişiklikler, 2021 için 50 mm yüksekliğindeki sorunlu kerblerin eskisi gibi ikinci sıra olmak yerine piste daha da yaklaştırılmasıyla sonuçlandı.

Pirelli, sorunlu kerblerin son zamanlarda yapılan herhangi bir görüşmede vurgulanıp vurgulanmadığı konusunda şunları söyledi: "Evet, FIA ile fikir alışverişinde bulunduk."

Jacques Villeneuve on the grid with Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images