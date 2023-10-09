Isola: "Katar GP'deki lastikleri düzgün bir şekilde analiz etmek istiyoruz"
Pirelli, Formula 1'in Katar Grand Prix'sinin lastiklerini daha fazla inceleme için Milano'daki merkezine geri götürüyor.
F1'in resmi lastik tedarikçisi, Katar'da kullanılan lastiklerin mikroskobik analizinin, arızalara yol açabilecek bir yan kısım ayrılmasını ortaya çıkarmasının ardından FIA ile birlikte harekete geçmek zorunda kaldı.
Pirelli, sorunun lastiklerin yenilenen Losail pistinin etrafına yerleştirilen piramit kerblerden kaynaklandığından şüpheleniyordu.
Yarışta pilotların herhangi bir tehlikeye maruz kalmaması için lastiklerin en fazla 18 tur kullanılmasına karar verildi ve bu da Katar GP'yi üç pit stoplu bir yarışa dönüştürdü.
Pirelli şimdi lastiklerini Milano'da daha detaylı bir analiz için nakletmeyi planlıyor.
Ancak Pirelli'nin otomobil yarışları ve F1 başkanı Mario Isola, Katar'daki olaydan çıkarılacak en büyük sonucun ürünlerinin teknik yönleriyle ilgili olmadığını düşünüyor.
Bunun yerine, Katar pisti yenilemesi konusunda F1, FIA ve Pirelli arasında daha iyi iletişim hatları olması gerektiğini öne sürüyor.
Autosport'un sorunları önlemek için neler yapılabileceği ve yapılması gerektiği sorusuna Isola şu yanıtı verdi: "İletişimi geliştirmemiz, pistte değişiklik yapıldığında bunun herhangi bir paydaş üzerinde etkisi olup olmadığını anlamak için farklı paydaşların katılımının sağlandığı bir sisteme sahip olmamız gerekiyor."
"Sadece Pirelli ve F1'den bahsetmiyorum; çünkü bir pist tasarladığınızda, örneğin F1 ve MotoGP gibi farklı kategorileri çalıştırmayı planlıyorsunuz."
"Öyleyse neden motosiklet federasyonunu, Michelin'i ya da belki birkaç lastik üreticisini ve pisti tasarlayan kişileri de dahil etmeyelim? Sorunları önceden tahmin edebilmek için iletişimi geliştirmemiz gerekiyor."
Autosport, tüm taraflarca daha iyi anlaşılması gereken kilit faktörlerden birinin, Pirelli'nin FIA'ya 2021 Grand Prix'sindeki kerb sorunlarının lastik patlamalarını tetiklediğini vurgulayan bir rapor sunmasının ardından, tavsiyelerinin neden dikkate alınmadığı olduğunu anlıyor.
Katar pistinde bu yıl yapılan değişiklikler, 2021 için 50 mm yüksekliğindeki sorunlu kerblerin eskisi gibi ikinci sıra olmak yerine piste daha da yaklaştırılmasıyla sonuçlandı.
Pirelli, sorunlu kerblerin son zamanlarda yapılan herhangi bir görüşmede vurgulanıp vurgulanmadığı konusunda şunları söyledi: "Evet, FIA ile fikir alışverişinde bulunduk."
Jacques Villeneuve on the grid with Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
"Açıkçası iki yıl önce oldukça benzer bir sorun yaşadık ve ondan sonra da raporlar hazırladık. Ancak buradaki kerbleri oldukça geç öğrendik ve harekete geçmek için geç kaldık."
Pirelli, Katar'da ortaya çıkan lastik sorunlarının tek koltuklu araçlarda daha önce görülmemiş olduğunu söylerken, Isola da personelinin daha önce ralli yarışlarında sadece bir kez böyle bir durumla karşılaştığını belirtti.
Isola şunları söyledi: "Bir meslektaşım bana 25 yıl önce bir rallide çakıl lastiklerinde benzer bir sorun yaşadığımızı söyledi."
"25 yıl önceki çakıl lastikleri ile şimdiki F1 lastiklerini karşılaştıramayız ama yan kısmın taşlara çarpması ve bu tür küçük bir ayrılma yaratması nedeniyle benzer bir sorun yaşamıştık."
Lastikleri Milano'da analiz etme fırsatı Pirelli'nin Katar Grand Prix'sinde kullanılan setlerde herhangi bir sorun olup olmadığını daha iyi anlamasına yardımcı olacak.
Isola, "Onları İtalya'ya geri göndermeyi ve düzgün bir analiz yapmayı istiyoruz."
"Şu anda pistte yapabileceğimiz şey çok doğru bir şey değil, çünkü zamanımız yok ve her şeyi sökmek zorundayız."
"Bu yüzden analizi yapmak için doğru bir zaman ayırmak daha iyi." dedi.
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