Isola: "Geçen sezonun gerçekleşmesi, gerçekten bir mucize"

Zorlu pandemi şartlarına rağmen F1 sezonu 2020 takvimini tamamlayabilmişti.

Formu1a.uno'ya konuşan Motor Sporları Şefi, zorlu 2020 sezonuyla ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu.

Isola ilk başta Covid-19'la ilgili gerçekten çok endişeli olduğunu çünkü virüs hakkında hiçbir şeyin bilinmediklerini söyledi.

Doktorların genel tavsiyelerine değinen Isola, "Maske kullanın, mesafenizi koruyun, ellerinizi yıkayın... ama işte ve ofiste sosyal mesafenizi nasıl koruyabilirsiniz ki?"

Birçok soruyla karşı karşıya kalındığını vurguladı ve "Alınan önlemler yeterli miydi? Yapılacak daha çok şey var mıydı? Çalışanların sağlığı nasıl kontrol edilebilirdi?"

"İlk kriz esnasında Covid-19 için şu anki mevcut testlerimiz yoktu - tüm testler yalnızca ambulans ve hastaneler için tasarlanmıştı."

"Personeli kontrol edemedik, hiçbir şey planlayamadık. Gerçekten bir kabustu." dedi.

Ardından FIA ile birlikte, durumu kontrol altına almalarını sağlayacak bir kriz planı hazırlamaya başladıklarını söyleyen Isola, "Herkesin katkısı var. Sonuçta, tamamen çalışan bir şema çıkartabildik."

"Hala bireysel vakalar olmasına rağmen, aşama aşama da olsa takvimi ilerletebildik."

"Ama Mart ayındaki durumu hatırlarsanız, geçen sezon takviminin gerçekleşmesi gerçek bir mucize." dedi.