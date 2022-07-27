Isola: "Bu yıl da Macaristan'da sürprizler olabilir"

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Fransa'da gerçekleştirilen yarışta lastik aşınması başlangıçta beklenenden çok daha azdı ve sürücülerin çoğunluğu tek pit stop yaptı. Bunun sebeplerinden birisi, pit yolunun, sezonun en uzunlarından birisi olmasıydı.

Pirelli'den Mario Isola, sözlerine Paul Ricard'daki yarışı değerlendirerek başladı.

Isola şöyle dedi: "Pist sıcaklığının 57 dereceye ulaşmasının ardından takımların çift pit stop seçeceğinden emindik ancak hem sert hem de orta hamurların bu kadar zor şartlarda iyi şekilde çalışması sayesinde çoğu pilot tek pit stopla finiş gördü."

"Asfalt sıcaklığı çok yüksek olduğu için kaçınılmaz olarak yüksek derece aşınma ve kabarcıklanma vardı fakat bir başka heyecan verici ve öngörülemeyen yarışta, lastik performansı lastik bütünlüğünü tehlikeye atacak hiçbir şey görmedik."

Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport, during an interview on the grid Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Bu hafta sonu Macaristan GP yapılacak ve hafta sonu için yağmur tahminleri yapılıyor.

Geçen yıl buradaki yarışı Alpine pilotu Esteban Ocon kazanmış, Sebastian Vettel ise diskalifiye edilmeden önce ikinci sırada yer almıştı.

Macaristan GP alakalı da konuşan Isola, "Hungaroring geçmişte geçiş yapmanın zor olduğu bir yer olarak biliniyordu ancak bu yıl yeni araç ve lastik kombinasyonu, sürücülerin birbirlerini daha yakından takip etmesine yardım ediyor. Bu sezon bu sayede bazı harika yarışlar ve bolca geçiş gördük."

"Umarım bu, araçların sık sık birbiri ardına dizildiği dar ve virajlı bir pist olan Hungaroring'de de böyle olur."

"Macaristan'da genellikle hava çok sıcaktır fakat son iki yılda yağmur vardı. Bu yüzden bir yargıya varmadan önce acele etmemek gerekiyor. Hungaroring'de şimdiye kadar bazı sürprizler gördük ve bu yıl daha da fazlası olabilir." dedi.