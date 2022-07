Isola: "Bu yıl da Macaristan'da sürprizler olabilir"

Fransa'da gerçekleştirilen yarışta lastik aşınması başlangıçta beklenenden çok daha azdı ve sürücülerin çoğunluğu tek pit stop yaptı. Bunun sebeplerinden birisi, pit yolunun, sezonun en uzunlarından birisi olmasıydı.

Pirelli'den Mario Isola, sözlerine Paul Ricard'daki yarışı değerlendirerek başladı.

Isola şöyle dedi: "Pist sıcaklığının 57 dereceye ulaşmasının ardından takımların çift pit stop seçeceğinden emindik ancak hem sert hem de orta hamurların bu kadar zor şartlarda iyi şekilde çalışması sayesinde çoğu pilot tek pit stopla finiş gördü."

"Asfalt sıcaklığı çok yüksek olduğu için kaçınılmaz olarak yüksek derece aşınma ve kabarcıklanma vardı fakat bir başka heyecan verici ve öngörülemeyen yarışta, lastik performansı lastik bütünlüğünü tehlikeye atacak hiçbir şey görmedik."

Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport, during an interview on the grid

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images