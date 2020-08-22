Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
33 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
47 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
61 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
96 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Isola: "2021'de yere basma gücü seviyesini azaltmak, lastikler için faydalı olacak"

paylaşım
yorumlar
Isola: "2021'de yere basma gücü seviyesini azaltmak, lastikler için faydalı olacak"
Ekleyen:
, Editör

Pirelli'den Mario Isola, yere basma gücünü azaltmaya yönelik atılacak herhangi bir adımı destekleyeceklerini belirtti.

Bu yılki Britanya Grand Prix'sinin son bölümünde Mercedes'ler başta olmak üzere bazı araçların lastiği patladı.

Pirelli, patlamanın temel sebebinin lastiklere binen aşırı yük olduğunu belirtmişti.

Gelecek yıl araçlar aynı kalacak ve lastiklerin de temelde aynı kalması bekleniyor.

Takımlar araçlarını daha da geliştirirlerse, lastiklere binen yük daha fazla olacağı için yine benzer olaylar ortaya çıkabilir.

FIA, bu konuda çeşitli adımlar atıyor ve takımların yere basma gücünü arttırmasının önüne geçmeye çalışıyor.

Konu hakkında konuşan Pirelli'den Mario Isola, "Araçlar şimdiye kadar gördüğümüz en yüksek yere basma güçlerine sahipler. Yere basma gücü seviyesini düşürmeye yönelik atılacak herhangi bir adım, kesinlikle faydalı bir önlem olacak."

"Yere basma gücü daha da artarsa, aynı lastiklerle arka arkaya üçüncü yılda devam edeceğimiz için, buna sadece lastiklerin basınç seviyesini arttırarak yanıt verebiliriz."

"Ama bunu yaptığınız zaman aşırı ısınma, kabarcıklanma veya ekstra aşınma gibi yan etkiler ortaya çıkıyor."

"Yani duruma yardımcı olmak için düzenlemelerde herhangi bir değişiklik yapılırsa, bunu kesinlikle memnuniyetle karşılarız." dedi.

Ancak yere basma gücünde bir azalma, virajlarda daha fazla kaymaya yol açabilir.

Isola, bununla ilgili de, "Bu, sadece doğru dengeyi ve doğru ayarları yakalamakla ilgili. Geçmişte yere basma gücü daha da azdı ve herhangi bir sorunumuz yoktu. Sadece takımların araçla çalışma şeklini değiştirmeleri gerekecek." dedi.

Binotto: "Ferrari, Concorde Anlaşması'yla istediğini aldı"

Önceki haber

Binotto: "Ferrari, Concorde Anlaşması'yla istediğini aldı"

Sonraki haber

Bottas, Hamilton'dan başka takım arkadaşı istemiyor

Bottas, Hamilton'dan başka takım arkadaşı istemiyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Bottas, Hamilton'dan başka takım arkadaşı istemiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas, Hamilton'dan başka takım arkadaşı istemiyor

Binotto: "Ferrari, Concorde Anlaşması'yla istediğini aldı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Ferrari, Concorde Anlaşması'yla istediğini aldı"

Vettel: "Ferrari için elimden geleni yapmaya devam edeceğim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Ferrari için elimden geleni yapmaya devam edeceğim"

Marc Marquez, en az iki ila üç ay daha yarışamayacak!
MotoGP MotoGP / Son dakika

Marc Marquez, en az iki ila üç ay daha yarışamayacak!

Steiermark MotoGP: Espargaro, kendisinin ve KTM'in ilk pole pozisyonunu aldı!
MotoGP MotoGP / Sıralama turları raporu

Steiermark MotoGP: Espargaro, kendisinin ve KTM'in ilk pole pozisyonunu aldı!

Verstappen: "11 haftada 9 F1 yarışı gerçekten sınır"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "11 haftada 9 F1 yarışı gerçekten sınır"

Marko: "Verstappen'i en genç şampiyon yapabiliriz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Verstappen'i en genç şampiyon yapabiliriz"

Dorilton Capital, Williams Racing'i almak için 152 milyon euro ödedi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Dorilton Capital, Williams Racing'i almak için 152 milyon euro ödedi

Son Haberler

Pirelli: "2021 yere basma gücü kesintisi, güvenlikle alakalı değil"
F1 Formula 1 / Son dakika

Pirelli: "2021 yere basma gücü kesintisi, güvenlikle alakalı değil"

Bottas, Hamilton'dan başka takım arkadaşı istemiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Bottas, Hamilton'dan başka takım arkadaşı istemiyor

Isola: "2021'de yere basma gücü seviyesini azaltmak, lastikler için faydalı olacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Isola: "2021'de yere basma gücü seviyesini azaltmak, lastikler için faydalı olacak"

Binotto: "Ferrari, Concorde Anlaşması'yla istediğini aldı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Ferrari, Concorde Anlaşması'yla istediğini aldı"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bottas, Hamilton'dan başka takım arkadaşı istemiyor

43dk
2
Formula 1

Binotto: "Ferrari, Concorde Anlaşması'yla istediğini aldı"

3
MotoGP

Marc Marquez, en az iki ila üç ay daha yarışamayacak!

1s
4
Formula 1

Marko: "Verstappen'i en genç şampiyon yapabiliriz"

5
MotoGP

Ducati, Bagnaia ve Zarco'yu tutacak, takımları belirsiz

2s

Son Haberler

Pirelli: "2021 yere basma gücü kesintisi, güvenlikle alakalı değil"
F1

Pirelli: "2021 yere basma gücü kesintisi, güvenlikle alakalı değil"

Bottas, Hamilton'dan başka takım arkadaşı istemiyor
F1

Bottas, Hamilton'dan başka takım arkadaşı istemiyor

Isola: "2021'de yere basma gücü seviyesini azaltmak, lastikler için faydalı olacak"
F1

Isola: "2021'de yere basma gücü seviyesini azaltmak, lastikler için faydalı olacak"

Binotto: "Ferrari, Concorde Anlaşması'yla istediğini aldı"
F1

Binotto: "Ferrari, Concorde Anlaşması'yla istediğini aldı"

Verstappen: "11 haftada 9 F1 yarışı gerçekten sınır"
F1

Verstappen: "11 haftada 9 F1 yarışı gerçekten sınır"

Son Videolar

İlham Perisi: Jim Clark / F1'in Efsaneleri 07:18
Formula 1

İlham Perisi: Jim Clark / F1'in Efsaneleri

Formula 1: İspanya Grand Prix'sinden öğrendiğimiz 10 şey 13:49
Formula 1

Formula 1: İspanya Grand Prix'sinden öğrendiğimiz 10 şey

07:35
Formula 1

"Parti" modunun yasaklanması, F1'i nasıl etkileyecek?

F1 İstanbul Park Pist Rehberi 02:08
Formula 1

F1 İstanbul Park Pist Rehberi

F1 2020 İspanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 05:07
Formula 1

F1 2020 İspanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.