Isola: "2021'de yere basma gücü seviyesini azaltmak, lastikler için faydalı olacak"

Bu yılki Britanya Grand Prix'sinin son bölümünde Mercedes'ler başta olmak üzere bazı araçların lastiği patladı.

Pirelli, patlamanın temel sebebinin lastiklere binen aşırı yük olduğunu belirtmişti.

Gelecek yıl araçlar aynı kalacak ve lastiklerin de temelde aynı kalması bekleniyor.

Takımlar araçlarını daha da geliştirirlerse, lastiklere binen yük daha fazla olacağı için yine benzer olaylar ortaya çıkabilir.

FIA, bu konuda çeşitli adımlar atıyor ve takımların yere basma gücünü arttırmasının önüne geçmeye çalışıyor.

Konu hakkında konuşan Pirelli'den Mario Isola, "Araçlar şimdiye kadar gördüğümüz en yüksek yere basma güçlerine sahipler. Yere basma gücü seviyesini düşürmeye yönelik atılacak herhangi bir adım, kesinlikle faydalı bir önlem olacak."

"Yere basma gücü daha da artarsa, aynı lastiklerle arka arkaya üçüncü yılda devam edeceğimiz için, buna sadece lastiklerin basınç seviyesini arttırarak yanıt verebiliriz."

"Ama bunu yaptığınız zaman aşırı ısınma, kabarcıklanma veya ekstra aşınma gibi yan etkiler ortaya çıkıyor."

"Yani duruma yardımcı olmak için düzenlemelerde herhangi bir değişiklik yapılırsa, bunu kesinlikle memnuniyetle karşılarız." dedi.

Ancak yere basma gücünde bir azalma, virajlarda daha fazla kaymaya yol açabilir.

Isola, bununla ilgili de, "Bu, sadece doğru dengeyi ve doğru ayarları yakalamakla ilgili. Geçmişte yere basma gücü daha da azdı ve herhangi bir sorunumuz yoktu. Sadece takımların araçla çalışma şeklini değiştirmeleri gerekecek." dedi.