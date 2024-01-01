İsim değiştiren Stake F1 takımı yeni logosunu tanıttı

Yeni isim ilk olarak geçen ay FIA katılımcı listesinde Stake F1 Team Kick Sauber olarak açıklanmıştı.

Kick Sauber şasi adı da dahil olmak üzere resmi ismi olmaya devam ediyor. Ancak İsviçreli takım resi olmayan yerlerde kısa versiyonu kullanacak.

Alfa Romeo ile olan sözleşmesinin 2026'da tam Audi markasının gelmesinden önce 2023'ten sonra uzatılmaması üzerine takım önümüzdeki iki sezon için yeni bir isim bulmak zorunda kaldı.

Ortak mülkiyete sahip olan Stake ve Kick, geçen sezon Avustralya, İspanya, Belçika ve Katar'da öncelikli olmak üzere araçta yer aldı. Spa'da özel bir Kick araç kaplaması kullanılmıştı.

Takım, yeni C44'ün 5 Şubat'ta Londra'da yüksek profilli bir lansmanını planlarken, Stake'in elçisi olan rap şarkıcısı Drake de bugün isim değişikliğiyle ilgili sosyal medya faaliyetlerine katıldı.

Takım temsilcisi Alessandro Alunni Bravi, bunun yeni kimlikle iddialı bir tanıtım programının sadece başlangıcı olduğunu söyledi.

Bravi, "Geçen sezon Stake'in F1'deki yolculuğunun başlangıcını temsil ediyordu. Markanın Stake F1 Team'in başındaki yeni rolü bu yoldaki doğal ve heyecan verici bir sonraki adımı temsil ediyor."

"Stake sadece kendi topluluğunu geliştirmek için F1'in büyüyen hayran kitlesinden başarılı bir şekilde faydalanmakla kalmadı, aynı zamanda sadece ekibimize değil F1'deki herkese fayda sağlayan tamamen yeni bir kitleyi de sporla tanıştırdı."

Photo by: Jake Grant / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

"Aralarında Arjantinli futbol efsanesi Sergio Aguero ve Hint-Kanadalı rapçi Karan Aujla'nın da bulunduğu Stake'in bazı elçileriyle inanılmaz tanıtımlara katılma fırsatı bulduk."

"2024 yeni bir sayfa ve daha fazlasını, daha iyisini yapma ve daha da ileriye ulaşma şansı olacak. Bu yeni sezonda daha da heyecan verici bir etkinlik takvimi bekliyoruz." dedi.

Stake kurucu ortağı Edward Craven, "F1 takımımıza heyecan verici ve yepyeni bir kimlik kazandırma ve F1 sezonuna cesur bir takım ismi olan Stake F1 Team ile başlama fırsatından dolayı çok heyecanlıyız."

"Hız, yenilikçilik ve sınırları zorlamaya yönelik derin bir tutkuyla hareket eden ekibimizi 2024 ve sonrasında eşi benzeri görülmemiş zirvelere taşımak için artık ideal bir konumdayız."

"Önümüzdeki yıllar, pistte ve pist dışında heyecanı yeniden tanımlayacak akıllara durgunluk veren bazı etkinliklerin planlandığı heyecan verici bir yolculuk olacak. Stake F1 Takımı heyecan verici bir geleceğe doğru hızla ilerlerken kendinizi hazırlayın ve bizi izlemeye devam edin!" dedi.