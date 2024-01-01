Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

İsim değiştiren Stake F1 takımı yeni logosunu tanıttı

Eski Alfa Romeo Formula 1 takımı 1 Ocak itibariyle adını resmen Stake F1 Takımı olarak değiştirdi ve yeni logosunu ve sosyal medya hesaplarını tanıttı.

Adam Cooper
Editör Adam Cooper
Güncelleme
Logo_StakeF1Team_RGB_pos (1)

Yeni isim ilk olarak geçen ay FIA katılımcı listesinde Stake F1 Team Kick Sauber olarak açıklanmıştı.

Kick Sauber şasi adı da dahil olmak üzere resmi ismi olmaya devam ediyor. Ancak İsviçreli takım resi olmayan yerlerde kısa versiyonu kullanacak.

Alfa Romeo ile olan sözleşmesinin 2026'da tam Audi markasının gelmesinden önce 2023'ten sonra uzatılmaması üzerine takım önümüzdeki iki sezon için yeni bir isim bulmak zorunda kaldı.

Ortak mülkiyete sahip olan Stake ve Kick, geçen sezon Avustralya, İspanya, Belçika ve Katar'da öncelikli olmak üzere araçta yer aldı. Spa'da özel bir Kick araç kaplaması kullanılmıştı.

Takım, yeni C44'ün 5 Şubat'ta Londra'da yüksek profilli bir lansmanını planlarken, Stake'in elçisi olan rap şarkıcısı Drake de bugün isim değişikliğiyle ilgili sosyal medya faaliyetlerine katıldı.

Takım temsilcisi Alessandro Alunni Bravi, bunun yeni kimlikle iddialı bir tanıtım programının sadece başlangıcı olduğunu söyledi.

Bravi, "Geçen sezon Stake'in F1'deki yolculuğunun başlangıcını temsil ediyordu. Markanın Stake F1 Team'in başındaki yeni rolü bu yoldaki doğal ve heyecan verici bir sonraki adımı temsil ediyor."

"Stake sadece kendi topluluğunu geliştirmek için F1'in büyüyen hayran kitlesinden başarılı bir şekilde faydalanmakla kalmadı, aynı zamanda sadece ekibimize değil F1'deki herkese fayda sağlayan tamamen yeni bir kitleyi de sporla tanıştırdı."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

"Aralarında Arjantinli futbol efsanesi Sergio Aguero ve Hint-Kanadalı rapçi Karan Aujla'nın da bulunduğu Stake'in bazı elçileriyle inanılmaz tanıtımlara katılma fırsatı bulduk."

"2024 yeni bir sayfa ve daha fazlasını, daha iyisini yapma ve daha da ileriye ulaşma şansı olacak. Bu yeni sezonda daha da heyecan verici bir etkinlik takvimi bekliyoruz." dedi.

Stake kurucu ortağı Edward Craven, "F1 takımımıza heyecan verici ve yepyeni bir kimlik kazandırma ve F1 sezonuna cesur bir takım ismi olan Stake F1 Team ile başlama fırsatından dolayı çok heyecanlıyız."

"Hız, yenilikçilik ve sınırları zorlamaya yönelik derin bir tutkuyla hareket eden ekibimizi 2024 ve sonrasında eşi benzeri görülmemiş zirvelere taşımak için artık ideal bir konumdayız."

"Önümüzdeki yıllar, pistte ve pist dışında heyecanı yeniden tanımlayacak akıllara durgunluk veren bazı etkinliklerin planlandığı heyecan verici bir yolculuk olacak. Stake F1 Takımı heyecan verici bir geleceğe doğru hızla ilerlerken kendinizi hazırlayın ve bizi izlemeye devam edin!" dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Jordan, Hamilton'ı mağlup eden Rosberg'in 'akıllıca' yaptığı seçimi övdü
Sonraki haber 2023 F1 teknik: AlphaTauri büyük planlarla ilerliyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Adam Cooper
Daha fazlası
Adam Cooper
Sauber, Audi'nin F1'e girişi öncesinde işe alımlara devam edecek

Sauber, Audi'nin F1'e girişi öncesinde işe alımlara devam edecek

Formula 1

Sauber, Audi'nin F1'e girişi öncesinde işe alımlara devam edecek Sauber, Audi'nin F1'e girişi öncesinde işe alımlara devam edecek

Alonso: "Aston Martin F1'de bir sonraki adımı atarken 'zorlu bir dönemle' karşı karşıya kalacak"

Alonso: "Aston Martin F1'de bir sonraki adımı atarken 'zorlu bir dönemle' karşı karşıya kalacak"

Formula 1

Alonso: "Aston Martin F1'de bir sonraki adımı atarken 'zorlu bir dönemle' karşı karşıya kalacak" Alonso: "Aston Martin F1'de bir sonraki adımı atarken 'zorlu bir dönemle' karşı karşıya kalacak"

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Prime
Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Sauber
Daha fazlası
Sauber
Zhou, F1'deki geleceğiyle ilgili çılgın söylentileri umursamıyor

Zhou, F1'deki geleceğiyle ilgili çılgın söylentileri umursamıyor

Formula 1
Bahreyn GP

Zhou, F1'deki geleceğiyle ilgili çılgın söylentileri umursamıyor Zhou, F1'deki geleceğiyle ilgili çılgın söylentileri umursamıyor

Key: "Gridin yakın olması Sauber'in iyimserliğini arttırıyor"

Key: "Gridin yakın olması Sauber'in iyimserliğini arttırıyor"

Formula 1

Key: "Gridin yakın olması Sauber'in iyimserliğini arttırıyor" Key: "Gridin yakın olması Sauber'in iyimserliğini arttırıyor"

Williams ve Sauber, 2024 F1 araçlarının lansman tarihlerini duyurdular

Williams ve Sauber, 2024 F1 araçlarının lansman tarihlerini duyurdular

Formula 1

Williams ve Sauber, 2024 F1 araçlarının lansman tarihlerini duyurdular Williams ve Sauber, 2024 F1 araçlarının lansman tarihlerini duyurdular

Son Haberler

L'Equipe gazetesine göre Verstappen yılın en iyi üçüncü sporcusu

L'Equipe gazetesine göre Verstappen yılın en iyi üçüncü sporcusu

F1 Formula 1

L'Equipe gazetesine göre Verstappen yılın en iyi üçüncü sporcusu L'Equipe gazetesine göre Verstappen yılın en iyi üçüncü sporcusu

Hakkinen: "Aston Martin'in en büyük sorunu istikrar"

Hakkinen: "Aston Martin'in en büyük sorunu istikrar"

F1 Formula 1

Hakkinen: "Aston Martin'in en büyük sorunu istikrar" Hakkinen: "Aston Martin'in en büyük sorunu istikrar"

Red Bull, Marshall'ın McLaren için "değerli bir isim" olacağına inanıyor

Red Bull, Marshall'ın McLaren için "değerli bir isim" olacağına inanıyor

F1 Formula 1

Red Bull, Marshall'ın McLaren için "değerli bir isim" olacağına inanıyor Red Bull, Marshall'ın McLaren için "değerli bir isim" olacağına inanıyor

McLaren, Sir Ron Dennis'i şövalyelik unvanından dolayı tebrik etti

McLaren, Sir Ron Dennis'i şövalyelik unvanından dolayı tebrik etti

F1 Formula 1

McLaren, Sir Ron Dennis'i şövalyelik unvanından dolayı tebrik etti McLaren, Sir Ron Dennis'i şövalyelik unvanından dolayı tebrik etti

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol