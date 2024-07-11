Türkiye İş Bankası, bir F1 aracında logosu olan ilk Türk bankası olacak
Şubat ayında 15 yılı aşkın süredir ilk kez spor alanında yeni bir global sponsorluğa adım atarak, eski adı Scuderia AlphaTauri olan Visa Cash App Formula One takımının isim sponsoru olduğunu duyuran Visa, İş Bankası ile ülkemizde heyecan verici yeni bir iş ortaklığına imza attı.
İş Bankası, Visa iş birliği ile, İtalya’da gerçekleşecek olan yarışta Visa Cash App RB Formula One takım haklarını kullanacak.
İstanbul’da düzenlenen lansman etkinliğine katılan davetliler, Visa Cash App RB Formula One takım aracının gerçek boyutlu replikasını yakından inceleme fırsatı buldu.
İlk kez bir Türk bankası logosu bir yarış aracı üzerinde yer alıyor
İş birliği çerçevesinde Eylül ayında İtalya’da düzenlenecek yarışta Visa ve İş Bankası logoları Visa’nın katkısıyla Visa Cash App RB Formula One aracında ve sürücü tulumlarında yer alacak. Böylelikle İş Bankası, bir yarış aracı üzerinde logosu yer alan ilk Türk bankası olacak.
Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, “Visa’nın Visa Cash App RB Formula One takım hakları kullanımı için İş Bankası’yla iş birliği gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’deki faaliyetlerimizin 40. yılını kutladığımız yılda, paydaşlarımız için unutulmaz deneyimlere imza atıyor olmanın anlamı bizim için çok büyük. Visa olarak yaptığımız bu tür iş birlikleri aynı zamanda üyelerimizin marka değerinin güçlendirilmesine katkı sağlıyor. İş Bankası’nın 100. yılını kutladığı bu anlamlı yılda yaptığımız iş birliğinden mutluluk duyuyoruz” dedi.
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ise, “İtalya’da düzenlenecek yarış için Visa ile imza attığımız bu iş ortaklığı bize büyük heyecan veriyor. Dünya çapında milyonlarca kişinin yakından izlediği böyle bir organizasyonda ilk kez bir Türk bankasının logosunu bir yarış aracının üzerinde görecek olmanın mutluluğunu tüm paydaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. İş birliği, Bankamızın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu özel yılda, bizler için çok daha kıymetli. Hızın, yenilikçiliğin ve ileri teknolojinin en üst düzeyde temsil edildiği, heyecan dolu anlara sahne olacak yarışta Visa Cash App RB Formula One takımına ve pilotlara şimdiden başarılar diliyoruz” diye konuştu.
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