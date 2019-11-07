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Formula 1 / Son dakika

Irvine: "Vettel dört kez dünya şampiyonu değerinde değil"

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Irvine: "Vettel dört kez dünya şampiyonu değerinde değil"
Ekleyen:
, Editör
7 Kas 2019 14:05

Eski F1 pilotu Eddie Irvine, Ferrari sürücüsü Sebastian Vettel'e yüklendi.

Daha önce Ferrari'de yarışan ve 1999'da Mika Hakkinen'e karşı şampiyonluk savaşı veren Eddie Irvine, son dönemde yaptığı eleştiriler ve yorumlarla gündeme geliyor.

Irvine bu yılın başında Vettel'in abartılmış bir isim olduğunu söylemişti.

Bu yıl bitime iki yarış kala ilk dörde girme şansı azalan Alman pilotun "dört kez dünya şampiyonu değerinde bir sürücü olmadığını" söyledi.

Irvine, "Sezon başında da söyledim ve herkes çılgına döndü. Ama Vettel savunmasız bir pozisyonda."

"Leclerc'in onu yenmek için iyi bir şansa sahip olduğunu düşünüyordum çünkü Vettel'in dört kez dünya şampiyonu değerinde olduğunu düşünmüyorum."

"Bana sorarsanız çok iyi bir sürücü ama çok hata yapıyor ve gerçekten çok hızlı bir pilot olduğunu düşünmüyorum."

"Bu yıl bunu görüyoruz. Daniel Ricciardo'ya karşı mücadele ettiği yılda da bunu gördük. Şimdi Leclerc'le olan mücadelesinde tekrar görüyoruz."

"Vettel, Ferrari ile harika bir anlaşma yaptı. Aslına bakarsanız onu almalarına çok şaşırdım çünkü mahvolduğu bir dönemde onu aldılar."

"Ferrari'nin Leclerc'e odaklanması gerektiğini düşünüyorum fakat Vettel, bu sezon dört kez dünya şampiyonu olduğu için feda edilemedi. Bu yüzden de yarışlar kaybettiler."

"Mattia Binotto'yu gerçekten çok iyi tanıyorum. O benim eski mühendisim ve akıllı birisi. Çok sakin, ama bence üstesinden gelmesi gereken en zor şeylerden birisi bu. Çünkü Vettel'in Leclerc'in şampiyonluğu kazanma şansına zarar verebileceğini düşünüyorum. Oysa Bottas'ın aynı şeyi Hamilton'a yapabileceğini düşünmüyorum."

"Hamilton ile aynı seviyede gidebileceğini düşündüğüm tek kişi Leclerc. Vettel'in yarışlardaki yakın mücadelelerine bakarsanız, hep kaybeden oluyor. Hamilton her zaman tekerlek tekerleğe mücadelelerde onu yok ediyor. Leclerc'in Monza'da Hamilton'a yaptığı şeye bakarsanız, bana göre bu legal bir şey değildi. Ancak bunu o kadar mükemmel yaptı ki, ona ceza vermek bile zordu."

"Çok güzel yaptı. Bu yüzden Leclerc'in Hamilton'la tekerlek tekerleğe mücadele edişini görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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