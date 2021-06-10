Irvine: "Max en hızlısı, Lewis en iyisi"

2021 sezonu boyunca devam eden Verstappen-Hamilton mücadelesi oldukça heyecanlı geçmekte.

Irvine'a da 2021 sezonuyla ilgili düşünceleri soruldu. Betway ile yaptığı özel röportajda Irvine bu soruyu şöyle yanıtladı: "2021 sezonu şu ana kadar mükemmel geçti. Verstappen, kesinlikle griddeki en hızlı sürücü ama Lewis Hamilton'ın da hâlâ griddeki en iyi sürücü olduğunu söylemem gerek."

"İkisinin mücadele etmesini izlemek harika. Bence güzel bir sezon olacak."

"Verstappen'in sürüş stiline bakacak olursak, 6 senenin ardından sonunda her şeyi bir araya getirebildi. O her zaman çok hızlıydı ve onun F1'deki en dominant takım lideri olduğunu görebiliyorsunuz. Onun takımında bir sürü ikinci sürücü oldu ama hiçbiri ona yaklaşamadı."

"Biraz Michael Schumacher'in etkisine benziyor. Lewis, takım arkadaşları tarafından sıralama turlarında ve yarışlarda geçildi. Muhtemelen, en büyük yetenek olarak Max'ı göstermemiz gerek ama Lewis eksiksiz bir profesyonel ve onun çok az zayıf noktası var."

Irvine da 1999 senesinde McLaren pilotu Mika Hakkinen'le şampiyonluk mücadelesindeydi. İkili arasındaki şampiyonluk mücadelesi son yarışa gitmiş ve Hakkinen, Irvine'ın 2 puan önünde şampiyonluğu kazanmıştı.

Şampiyonluk mücadelesinin sürücüler üzerinde yarattığı baskılar hakkında konuşan Irvine, şunları söyledi: "Formula 1'de baskı fazlasıyla var. Fabrikada 500-600 kişi çalışıyor ve günün sonunda o sonuçları almakla sorumlu olan kişi sizsiniz. Bu yüzden bütün baskı sizin üzerinizde. Ayrıca iyi bir iş çıkarmak istiyorsunuz çünkü sporun içindeyseniz, bunu oldukça ciddiye alarak, en iyi seviyenizde performans göstermek istiyorsunuz."

"Bazı zamanlar, çoğu şey kontrolünüzün dışında gerçekleşiyor ama her zaman %100'ünüzü vermek zorundasınız. 1999 oldukça zorlayıcıydı çünkü şampiyonluk kazanmak için tek şansım o seneydi. [Şampiyonluğa] Yaklaştık ama başaramadık."

"Üç sene boyunca Williams sürerek, 3 sene boyunca şampiyonluk mücadelesi vermiş gibi değildi. Fazlasıyla baskı vardı ama bize bu yüzden para ödüyorlar."

Eddie Irvine, Ferrari F399 Fotoğraf: Ercole Colombo

Hamilton, şampiyonluk mücadelesinde "laf dalaşına" girmenin çocukça olduğunu söylese de ikili hem basın toplantılarında, hem de röportajlarında birbirlerini hedefleyen demeçler vermişlerdi.

Irvine ise işi kişiselleştirmekte ve akıl oyunları oynamakta bir sorun görmüyor.

"Kişisel boyuta inmekle benim hiçbir sorunum olmamıştı. Benim için hem profesyonel olaylar hem de kişisel olaylar, o mücadelenin içinde birlikte yer alıyordu."

"Aşkta ve savaşta her şey mübahtır. Formula 1'i bir savaş olarak görüyorum ve böyle şeylerde bir sorun görmüyordum. Ben, takımım ve kendim için ordaydım. Başkasının ne dediği umurumda değildi."

İkinci pilotlar, bu sezon önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor. Irvine'a, Schumacher'in yanında yarıştığı dönemlerde ikinci pilot olmanın nasıl bir his olduğu soruldu.

Irvine, bu soruyu şöyle cevapladı: "Schumacher'in takım arkadaşı olabilmek bir yönden iyiydi çünkü bence tarihin en iyi pilotu ile çalıştım. O, takım arkadaşlarını hep domine etti. Elbette yaşlandığında, ilk günlerindeki kadar hızlı değildi ama birini o kadar yüksek bir seviyede çalışırken görmek inanılmazdı. Yani bu açıdan, onunla çalışmak bir onurdu."

"Ancak elbette, Michael Schumacher gibi biriyle mücadele ettiğinizde, hiçbir zaman çok hızlı durmuyordunuz."

"Fakat ben oraya geldiğimde şanslıydım çünkü insanlar Schumacher'i çoktan özel biri olarak görmeye başlamışlardı."

"Schumacher'in kariyerinin başında onun takım arkadaşı olan pilotlar kovuldu çünkü kimse ilk dönemlerde Schumacher'in ne kadar iyi olduğunu anlamamıştı."

"Michael'dan bir şeyler öğrenmek zordu çünkü o sadece saf yetenekti. Onun bir yarış arabasından maksimumu çıkarma konusunda inanılmaz bir kabiliyeti vardı ve olay buydu."

Michael Schumacher, Eddie Irvine, Ferrari Fotoğraf: Sutton Images

Irvine'a ardından çalıştığı en iyi takım arkadaşı soruldu. Irvine, çalıştığı en iyi takım arkadaşının Schumacher olduğunu belirtti ve ekledi: "Michael demek zorundayım çünkü çok iyi işleyen bir ilişkimiz vardı. Onunla hiç sorun yaşamadım. O, her hafta sonu yapabildiğinin en iyisini yaptı ve ben de her hafta sonu yapabildiğimin en iyisini yaptım."

"Takım için bir şeyler yapmam gerektiğinde, takım için gerekli olan şeyleri yaptım ve bu kadardı. Oldukça basitti."

Son olarak Irvine, bu sezon şampiyonada önemli bir rol oynayacak ikinci pilotların ne yapmaları gerektiği hakkında konuştu ve şu ifadeleri kullandı: "Onların görevi yapabildiklerinin en iyisini yapabilmek. Bottas, daha önce Hamilton'ı yenebildi. Perez ise Red Bull'da yeni ama Verstappen ona oyunun bittiğini çoktan gösterdi."

"Onlar, ikinci sürücüler ama Hamilton ve Verstappen gibi pilotlara karşı bunun onlar için fazlasıyla negatif bir durum olduğunu düşünmüyorum."

"Bence şu an Formula 1'de kimse bu iki pilotla mücadele edip onları sürekli bir şekilde yenemez. Hamilton yaşlanıyor ve geçmişteki kadar hızlı değil ama dediğim gibi o hâlâ eksiksiz bir profesyonel."

"Bence insanlar, Verstappen'in karşısına herhangi birisi çıktığında, Verstappen'in o kişiyi saf hızıyla yeneceğini biliyor."

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes, 2. Max Verstappen, Red Bull Racing, Parc Ferme Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images