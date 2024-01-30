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Irvine: "Leclerc, Sainz'dan daha iyi bir pilot"

F1 pilotu Eddie Irvine, Charles Leclerc'in kontratı yenilenirken Carlos Sainz'ın bekletilmesinin nedeninin Leclerc'in 'Sainz'dan daha iyi' olması olduğunu düşünüyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari

Her iki Ferrari sürücüsü de Ocak ayındaki sezon öncesi hazırlıklarına Ferrari anlaşmalarının son yılıyla yüzleşerek girdi. Ancak şu anda sadece Leclerc'in Aralık ayından sonra kalacağı garanti edilmiş durumda.

Ferrari geçtiğimiz hafta beş kez Grand Prix kazanan Leclerc'in 2024'ten sonra da yarışmaya devam edeceğini açıklamış ve Leclerc 'gelecek birkaç sezondan' bahsetmişti.

"En iyisinin henüz gelmediğine inanıyorum ve bu sezonun başlaması, daha fazla ilerleme kaydetmek ve her yarışta rekabetçi olmak için sabırsızlanıyorum. Hayalim Ferrari ile Dünya Şampiyonluğu'nu kazanmak olmaya devam ediyor."

Ancak Leclerc gülümserken, Sainz'in Ferrari basın bülteninde yer almaması dikkat çekti.

Çeşitli haberlere göre Sainz'in 'iki yıl' istemesine karşın Ferrari'nin sadece bir yıl teklif etmesi nedeniyle bir sonraki sözleşmenin süresi gecikti.

Bunun nedeni 2026 için seçenekleri açık tutmak istemeleri ve Alex Albon ve Ferrari'nin genç pilotu Oliver Bearman gibi isimlerin Sainz'in yerine geçebilecek potansiyel adaylar olması.

Irvine, Ferrari takım arkadaşları arasında Leclerc'in daha yetenekli olduğunu düşündüğü için bu duruma şaşırmıyor.

Eski Ferrari pilotu Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte, "Leclerc'in biraz daha yetenekli olduğu açık." 

"Sainz iyi yarışlar çıkardı, kazandı ve takım arkadaşına kıyasla rekabetçiydi, ancak Charles açıkça daha iyi."

"Geçen yıl başarılı olamamış olması benim fikrimi değiştirmiyor."

"Sezon sonunda, araç geliştiğinde, Monakolu pilot tüm hünerlerini gösterdi." dedi.

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