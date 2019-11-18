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Formula 1 / Son dakika

Irvine: "Hamilton, Senna ve Schumacher'den daha iyi"

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Irvine: "Hamilton, Senna ve Schumacher'den daha iyi"
18 Kas 2019 09:00

Eski Formula 1 pilotu Eddie Irvine, Lewis Hamilton'ın sporun efsaneleri Michael Schumacher ve Ayrton Senna'dan daha iyi olduğunu söyledi.

Lewis Hamilton bu sezon kariyerinin altıncı dünya şampiyonluğunu elde etti ve artık Michael Schumacher'le arasında sadece bir şampiyonluk kaldı.

1996-1999 yılları arasında Schumacher'in takım arkadaşlığını yapan Eddie Irvine, Hamilton'ın F1'in en iyi pilotu olduğunu söyledi.

Irvine, Hamilton'ın çok temiz bir sürücü olduğunu, oysa Schumacher'in Damon Hill ve Jacques Villeneuve'le karıştığı olaylardan ötürü pek çok hata yaptığını söyledi.

RTL'ye konuşan Irvine, "Lewis'e bakarsanız nadiren kaza yapıyor çünkü tamamen aracını sürmeye odaklanıyor. Lewis belki de uzun zamandır var olan en temiz sürücü."

"Schumacher'e kıyasla tekerlek tekerleğe mücadelelerde daha iyi, Senna'dan da daha iyi. Bana göre Hamilton şimdiye kadarki en iyi sürücü." dedi.

Ancak Irvine, F1 tarihinin en hızlı sürücüsünün ise Schumacher olduğunu söyledi.

"Ama saf hız açısından Michael eşsizdi. Çok fazla hata yaptı ama çok hızlıydı. Yarıştığımız dönemde bir kerbe çok sert çarparsanız mahvolurdunuz ya da en kötü olarak turunuz giderdi. Hata yapmak bugünden daha kolaydı ve cezası daha büyüktü."

"Saf hız olarak Michael eşsizdi. Onun takım arkadaşı olmak inanılmazdı. Bazen telemetri verilerini elime alırdım ve nasıl bu kadar hızlı olabildiğini merak ederdim."

"Hiç sorun yaşamadık, herkes aramızda sorun yaratmaya çalıştı çünkü basın bunu seviyordu. Ama hiçbir zaman sorun yaşamadık. Michael benden kesinlikle daha hızlıydı!" 

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