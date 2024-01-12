Irvine: "Hamilton yarış kazanabilir ama şampiyonluk artık zor"

Hem Mercedes hem de Ferrari geçen yılın sonunda tempo açısından cesaret verici bir performans sergilediler.

Özellikle Mercedes'in James Allison'ın dönüşüyle nasıl bir araç ortaya koyacağı merak konusu.

Yeni W15'in direksiyonunda 2013'ten bu yana olduğu gibi Lewis Hamilton olacak ve sekizinci şampiyonluğunu kovalayacak.

Fakat Michael Schumacher'in eski takım arkadaşı Eddie Irvine, Hamilton'ın yaşının geçtiğini ve Britanyalı'nın olağanüstü bir yeteneğe sahip olmasına rağmen Verstappen ile boy ölçüşemeyeceğini söyledi.

Irvine, La Gazzetta Dello Sport'a verdiği demeçte, "Hamilton ve Mercedes için zafer dönemi sona erdi."

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

"Fakat Lewis hâlâ çok iyi bir sürücü; hedeflerine odaklanmış durumda ve güzel sonuçlar elde edebilecek kapasitede."

"Onu Verstappen ile karşılaştırmak zor olsa da, F1 aracında hâlâ harika bir iş çıkarıyor. Yine de Max daha genç, biraz daha hızlı ve kendi yeteneğine olağanüstü bir inancı var."

"Eğer Toto Wolff'un takımı bir başka hızlı araç yaparsa, Lewis kesinlikle bir ya da daha fazla yarış kazanabilir, ki son iki sezonda bunu başaramadı."

"Tecrübesi sayesinde, sıralama turlarında ve yarışta her fırsatı nasıl kullanabileceğini biliyor."

"Fakat Hamilton'ın bir kez daha şampiyon olabileceğinden ve sekizinci şampiyonluk hayalini gerçekleştirebileceğinden şüpheliyim." dedi.