Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Irvine: "Hamilton yarış kazanabilir ama şampiyonluk artık zor"

Michael Schumacher'in eski takım arkadaşı Eddie Irvine, Lewis Hamilton'ın şampiyon olmasına ihtimal vermiyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Hem Mercedes hem de Ferrari geçen yılın sonunda tempo açısından cesaret verici bir performans sergilediler.

Özellikle Mercedes'in James Allison'ın dönüşüyle nasıl bir araç ortaya koyacağı merak konusu.

Yeni W15'in direksiyonunda 2013'ten bu yana olduğu gibi Lewis Hamilton olacak ve sekizinci şampiyonluğunu kovalayacak.

Fakat Michael Schumacher'in eski takım arkadaşı Eddie Irvine, Hamilton'ın yaşının geçtiğini ve Britanyalı'nın olağanüstü bir yeteneğe sahip olmasına rağmen Verstappen ile boy ölçüşemeyeceğini söyledi.

Irvine, La Gazzetta Dello Sport'a verdiği demeçte, "Hamilton ve Mercedes için zafer dönemi sona erdi."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

"Fakat Lewis hâlâ çok iyi bir sürücü; hedeflerine odaklanmış durumda ve güzel sonuçlar elde edebilecek kapasitede."

"Onu Verstappen ile karşılaştırmak zor olsa da, F1 aracında hâlâ harika bir iş çıkarıyor. Yine de Max daha genç, biraz daha hızlı ve kendi yeteneğine olağanüstü bir inancı var."

"Eğer Toto Wolff'un takımı bir başka hızlı araç yaparsa, Lewis kesinlikle bir ya da daha fazla yarış kazanabilir, ki son iki sezonda bunu başaramadı."

"Tecrübesi sayesinde, sıralama turlarında ve yarışta her fırsatı nasıl kullanabileceğini biliyor."

"Fakat Hamilton'ın bir kez daha şampiyon olabileceğinden ve sekizinci şampiyonluk hayalini gerçekleştirebileceğinden şüpheliyim." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Zhou: "Mücadeleye hazırım"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Salih Yoluç, 2024'te IMSA'da yarışacak

Salih Yoluç, 2024'te IMSA'da yarışacak

TÜRK SPORCULAR

Salih Yoluç, 2024'te IMSA'da yarışacak Salih Yoluç, 2024'te IMSA'da yarışacak

2024 Dakar Rallisi: 6A etabının ardından Sainz liderliği aldı, Al-Rajhi ralliye veda etti!

2024 Dakar Rallisi: 6A etabının ardından Sainz liderliği aldı, Al-Rajhi ralliye veda etti!

Dakar
Dakar

2024 Dakar Rallisi: 6A etabının ardından Sainz liderliği aldı, Al-Rajhi ralliye veda etti! 2024 Dakar Rallisi: 6A etabının ardından Sainz liderliği aldı, Al-Rajhi ralliye veda etti!

Horner: "Red Bull'un 2026 F1 motoru üzerinde 500 kişi çalışıyor"

Horner: "Red Bull'un 2026 F1 motoru üzerinde 500 kişi çalışıyor"

Formula 1

Horner: "Red Bull'un 2026 F1 motoru üzerinde 500 kişi çalışıyor" Horner: "Red Bull'un 2026 F1 motoru üzerinde 500 kişi çalışıyor"

Son Haberler

Van Buren: "Leclerc'in tıpkı Verstappen gibi sabırlı olması gerek"

Van Buren: "Leclerc'in tıpkı Verstappen gibi sabırlı olması gerek"

F1 Formula 1

Van Buren: "Leclerc'in tıpkı Verstappen gibi sabırlı olması gerek" Van Buren: "Leclerc'in tıpkı Verstappen gibi sabırlı olması gerek"

M-Sport yeni 2024 WRC Ford Puma'yı tanıttı

M-Sport yeni 2024 WRC Ford Puma'yı tanıttı

WRC WRC

M-Sport yeni 2024 WRC Ford Puma'yı tanıttı M-Sport yeni 2024 WRC Ford Puma'yı tanıttı

Sargeant: "İnsanların Amerikalı pilotlardan beklentileri düşük"

Sargeant: "İnsanların Amerikalı pilotlardan beklentileri düşük"

F1 Formula 1

Sargeant: "İnsanların Amerikalı pilotlardan beklentileri düşük" Sargeant: "İnsanların Amerikalı pilotlardan beklentileri düşük"

Bradley: "Audi, 2026'da Stake'in pilot kadrosuyla devam etmeli"

Bradley: "Audi, 2026'da Stake'in pilot kadrosuyla devam etmeli"

F1 Formula 1

Bradley: "Audi, 2026'da Stake'in pilot kadrosuyla devam etmeli" Bradley: "Audi, 2026'da Stake'in pilot kadrosuyla devam etmeli"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol