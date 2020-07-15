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Formula 1 / Son dakika

Irvine: "Ferrari, Vettel'in yarışmaması için ona para vermeliydi"

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Irvine: "Ferrari, Vettel'in yarışmaması için ona para vermeliydi"
Ekleyen:
, Editör
15 Tem 2020 13:26

Eski Scuderia Ferrari pilotu Eddie Irvine'a göre İtalyan takım, süre gelmeyecek olan bir ilişkiyi devam ettirmek yerine, 2020 sezonunda yarışmaması için Sebastian Vettel'e para vermeliydi.

Bu sezon ile beraber Vettel, Ferrari ile son sezonuna çıkıyor olacak ve İtalyan takım, 2021 yılında yoluna Carlos Sainz Jr. ve Charles Leclerc ikilisi ile devam edecek.

Her ne kadar Ferrari takım patronu Mattia Binotto, 2021 için önceliklerinin Vettel olduğunu söylemiş olsa da, COVID-19 pandemisi ve finansal etkilerinin İtalyan takımın seçimini büyük oranda etkilediğini söyledi. 

Irvine'a göre ise kararın verilmiş olması ile beraber Ferrari, Vettel ile ilişkisini 2020 sezonunda kesmeliydi.

İrlandalı deneyimli sürücü, konu hakkında şunları söyledi: "Ferrari'de olan baskı, başka hiçbir yerde yok. Çok zor bir durum, ancak şu anda daha da zor olduğunu düşünüyorum çünkü Ferrari, sene sonunda takımdan gönderileceğini bilen bir sürücüye takılı kalmış durumda."

"Pek fazla sadakat yok ve Leclerc onların bir numaralı umudu, bu yüzden çok karmaşık bir dinamiğe sahipler." 

"Dürüst olmam gerekirse bu sene Vettel'i takımdan kovardım, takımdan gitmesi için ona para verirdim ve daha genç birini alırdım, ya da herhangi birini."

"Bence Vettel'in orada olması çok yıkıcı bir durum, ancak tahminimce takımın, kendilerine göre sebepleri vardı."

"Belki de hiçbir şey yapmayan birine çok fazla para vermek istemediler, bilmiyorum."

Ferrari'de 1996 ve 1999 yılları arasında yarışmış olan Irvine, Steiermark Grand Prix'sinde olan sorunlar hakkında da açıklamalarda bulundu.

Yağmurlu havadaki sıralamalarda onuncu ve 14. sırayı elde eden İtalyan takım, yarışın ilk turunda Leclerc'in Vettel'e arkadan çarpması ile beraber hafta sonunu kapattı.

Monacolu sürücü, üçüncü viraja doğru gelinirken bir atakta bulundu, ancak kerbün üstüne çıkarak takım arkadaşına çarptı.

Temas sonrasında Vettel, arka kanadının kırılması ile beraber yarış dışı kalırken Leclerc ise yarışa devam etmeye çalıştı, ancak birkaç tur sonra SF1000 aracındaki taban hasarı sebebiyle o da yarışa veda etti. 

Irvine, kazada hatalı olan tarafın çoğunlukla Leclerc olduğunu, ancak Vettel'in de tamamen suçsuz olmadığını söyledi: "Vettel ile ilgili olan problemi defalarca söyledim, kendisi çok fazla hata yapıyor."

"Hafta sonunda, her ne kadar Leclerc'in hatası olmuş olsa da, kapıyı çok açık bıraktı."

"Leclerc'in içeri girmesine izin verdi ve daha sonrasında içeri girdiğinde, Vettel'in sağa dönmesi gerekti, çünkü solunda bir araç vardı. Ancak Leclerc'in içeri girmesi için büyük bir boşluk bırakmıştı."

"Kaza Leclerc'in hatasıydı, ancak Vettel'in kazada %5 oranında bir payı vardı."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Eddie Irvine , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Efe Kahya

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