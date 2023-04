İptal edilen Çin GP'nin öne çıkan olayları

Çin, COVID-19 kısıtlamalarıyla boğuşmaya devam ederken, art arda dördüncü kez Formula 1 Çin Grand Prix'si iptal edildi.

2023 yarışının geçtiğimiz aralık ayında iptal edilmesinin ardından F1, Şangay yarışını değiştirmemeye karar verdi. Bunun üzerine 23 yarışlık takvimde Avustralya ile Azerbaycan arasında dört haftalık bir ara oluştu.

2004'teki ilk yarışından 2019'a kadar F1 takviminde düzenli olarak yer alan yarış, bu süreçte şampiyonanın en unutulmaz anlarından bazılarına sahne oldu.

Lewis Hamilton ve Mercedes yıkıcı bir ortaklık kurmadan önce, çok az kişi Michael Schumacher'in sonuncusu 2006 Çin GP'de gelen 91 yarışlık galibiyet rekorunun geçilebileceğini tahmin edebilirdi.

Karışık koşullarda Schumacher, hem Giancarlo Fisichella hem de şampiyonluk rakibi Fernando Alonso'yu mağlup ederek kazandı. Bu, Schumacher'in sonuncu F1 galibiyeti olarak tarihe geçti.

O sırada, Şangay sezonun 16. ayağına ev sahipliği yapıyordu. Schumacher, bu galibiyetin ardından son iki yarış kala Alonso ile aynı puana yükseldi. Ancak Alman pilot, Alonso'yu üst üste ikinci kez şampiyonluktan alıkoyamadı ve ardından spordaki ilk emekliliğine ayrıldı.

Schumacher emekli olurken, ertesi sezon çaylak Hamilton F1 dünyasını kasıp kavurdu. İngiliz sürücü, McLaren'de Alonso'nun yanında soğukkanlılığını korudu ve sondan bir önceki yarış olan Şangay yarışına 12 puanlık bir farkla (o dönemde kazanana 10 puan veriliyordu) girdi.

Ancak kaotik bir şekilde yağmurlu geçen yarışta Hamilton, daha fazla yağmur yağmasını umarak aşırı derecede aşınmış yağmur lastikleriyle kuruyan bir pistte kaldığında başı belaya girdi. Hamilton sonunda pes ederek pite yöneldi ancak parçalanmış lastikleriyle pite girişteki virajda yoldan çıktı ve kaçış alanına çıkarak yarışa acı bir şekilde veda etti.

Hamilton üzgündü çünkü şampiyonluğu mühürlemek için büyük bir şansın uçup gittiğini gördü ve Brezilya'daki unutulmaz sezon finali göz önüne alındığında, Şangay hatası son derece pahalıya mal oldu.

Red Bull'un hakimiyet süreceğinin işaretlerini verdiği 2023 sezonunun başında, Milton Keynes takımının ilk galibiyeti asırlar önceymiş gibi geliyor. Takımın F1'deki ilk galibiyetini 2009 Çin GP'sinde almasının üzerinden 14 yıl geçmiş.

Brawn GP ekibi, o sezon çift katmanlı difüzörüyle güçlü bir başlangıç yapmıştı ve Jenson Button'ın ilk iki yarışta galibiyete ulaşmıştı. Ancak o sene, sezonun üçüncü yarışı olarak düzenlenen Şangay yarışı, bir kez daha yağmurlu bir yarışa sahne oldu ve Brawn GP rakipleri bu sayede fırsat yakaladı.

Alonso'nun Renault'su ve takım arkadaşı Mark Webber'in önünde pole pozisyonunu kazanan Vettel, güvenlik aracının piste çıkmasının ardından rakiplerini mağlup etti. Vettel, Red Bull'un ilk galibiyetini takım arkadaşı Webber karşısında 11 saniye farkla aldı. Enerji içeceği şirketi hem F1'deki ilk zaferini, hem de ilk dublesini alırken o sene şampiyon olan Button ise 44 saniye geride kaldı.

Red Bull, o sene Brawn'ı şampiyonluktan edemedi ancak 2010'dan 2013'e kadar arka arkaya dört şampiyonluk galibiyet serisinin temelini attı.

