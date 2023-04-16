İptal edilen Çin GP'nin öne çıkan olayları

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Çin, COVID-19 kısıtlamalarıyla boğuşmaya devam ederken, art arda dördüncü kez Formula 1 Çin Grand Prix'si iptal edildi.

2023 yarışının geçtiğimiz aralık ayında iptal edilmesinin ardından F1, Şangay yarışını değiştirmemeye karar verdi. Bunun üzerine 23 yarışlık takvimde Avustralya ile Azerbaycan arasında dört haftalık bir ara oluştu.

2004'teki ilk yarışından 2019'a kadar F1 takviminde düzenli olarak yer alan yarış, bu süreçte şampiyonanın en unutulmaz anlarından bazılarına sahne oldu.

2006: Schumacher'in son F1 zaferi

Fernando Alonso, Renault, Michael Schumacher, Ferrari and Giancarlo Fisichella, Renault Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lewis Hamilton ve Mercedes yıkıcı bir ortaklık kurmadan önce, çok az kişi Michael Schumacher'in sonuncusu 2006 Çin GP'de gelen 91 yarışlık galibiyet rekorunun geçilebileceğini tahmin edebilirdi.

Karışık koşullarda Schumacher, hem Giancarlo Fisichella hem de şampiyonluk rakibi Fernando Alonso'yu mağlup ederek kazandı. Bu, Schumacher'in sonuncu F1 galibiyeti olarak tarihe geçti.

O sırada, Şangay sezonun 16. ayağına ev sahipliği yapıyordu. Schumacher, bu galibiyetin ardından son iki yarış kala Alonso ile aynı puana yükseldi. Ancak Alman pilot, Alonso'yu üst üste ikinci kez şampiyonluktan alıkoyamadı ve ardından spordaki ilk emekliliğine ayrıldı.

2007: Hamilton'ın çaylak hatası

Lewis Hamilton, McLaren MP4-22 Mercedes Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Schumacher emekli olurken, ertesi sezon çaylak Hamilton F1 dünyasını kasıp kavurdu. İngiliz sürücü, McLaren'de Alonso'nun yanında soğukkanlılığını korudu ve sondan bir önceki yarış olan Şangay yarışına 12 puanlık bir farkla (o dönemde kazanana 10 puan veriliyordu) girdi.

Ancak kaotik bir şekilde yağmurlu geçen yarışta Hamilton, daha fazla yağmur yağmasını umarak aşırı derecede aşınmış yağmur lastikleriyle kuruyan bir pistte kaldığında başı belaya girdi. Hamilton sonunda pes ederek pite yöneldi ancak parçalanmış lastikleriyle pite girişteki virajda yoldan çıktı ve kaçış alanına çıkarak yarışa acı bir şekilde veda etti.

Hamilton üzgündü çünkü şampiyonluğu mühürlemek için büyük bir şansın uçup gittiğini gördü ve Brezilya'daki unutulmaz sezon finali göz önüne alındığında, Şangay hatası son derece pahalıya mal oldu.

2009: Red Bull'ların yükselişi

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB5 Photo by: Sutton Images

Red Bull'un hakimiyet süreceğinin işaretlerini verdiği 2023 sezonunun başında, Milton Keynes takımının ilk galibiyeti asırlar önceymiş gibi geliyor. Takımın F1'deki ilk galibiyetini 2009 Çin GP'sinde almasının üzerinden 14 yıl geçmiş.

Brawn GP ekibi, o sezon çift katmanlı difüzörüyle güçlü bir başlangıç yapmıştı ve Jenson Button'ın ilk iki yarışta galibiyete ulaşmıştı. Ancak o sene, sezonun üçüncü yarışı olarak düzenlenen Şangay yarışı, bir kez daha yağmurlu bir yarışa sahne oldu ve Brawn GP rakipleri bu sayede fırsat yakaladı.

Alonso'nun Renault'su ve takım arkadaşı Mark Webber'in önünde pole pozisyonunu kazanan Vettel, güvenlik aracının piste çıkmasının ardından rakiplerini mağlup etti. Vettel, Red Bull'un ilk galibiyetini takım arkadaşı Webber karşısında 11 saniye farkla aldı. Enerji içeceği şirketi hem F1'deki ilk zaferini, hem de ilk dublesini alırken o sene şampiyon olan Button ise 44 saniye geride kaldı.

Red Bull, o sene Brawn'ı şampiyonluktan edemedi ancak 2010'dan 2013'e kadar arka arkaya dört şampiyonluk galibiyet serisinin temelini attı.

Sébastien Buemi, Scuderia Toro Rosso STR5 crashed in the first practice session Photo by: Sutton Images

2010: Kopan ön tekerlekler

Şangay pistinin öne çıkan özelliklerinden birisi, 1.1 km'lik uzun düzlüğü. Arka düzlük, pistin F1'e girdiği dönemde F1'deki en uzun düzlüktü. Yüksek hızlı bu bölümde istenen son şey, mekanik bir sorun yaşanmasıydı ancak bu talihsizliği yaşayan isim, Toro Rosso pilotu Sebastien Buemi oldu.

Buemi'nin ön tekerlekleri, antrenman seansında ön süspansiyonlarda yaşanan sorunun ardından frenleme noktasında koptu.

Buemi her ne kadar kokpit içerisinde direksiyonunu çevirmeye çalışsa da çabaları boşunaydı. Toro Rosso pilotu hem yanındaki bariyerlere sürterek, hem de aracın yere oturması sayesinde yavaşladı ve büyük bir kaza geçirmeden durabildi.

2012: Gümüş Oklar'ın modern dönemdeki ilk zaferi

Podium: second place Jenson Button, McLaren, Race winner Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, Norbert Haug, Mercedes Sporting Director, third place Lewis Hamilton, McLaren Photo by: Sutton Images

Mercedes'in 2014'te hibrit dönemde başlayan üstünlüğü öncesinde takım, Brawn GP'nin satın alınmasından sonra hâlâ Ross Brawn tarafından yönetiliyordu.

1955'ten sonra kurulan yeni fabrika takımının ilk galibiyeti 2012 Çin'de geldi. Nico Rosberg, 111. F1 startında ilk yarış zaferini kazandı ve ilk galibiyetini kazanmak için bekleyen pilotlar içerisinde Button ile Fisichella arasında kendisine yer buldu.

Rosberg ve Mercedes, ilk kez pole pozisyonunu kazanırken Rosberg'in yanında, Hamilton'ın grid cezası alması nedeniyle takım arkadaşı Schumacher vardı.

Schumacher yarışa erken veda ederken, galibiyet için Rosberg ile daha hızlı olan üç pit stop stratejisine sahip Button mücadele ettiler. Rosberg'in yarışı iki pit stopla lider tamamlaması pek mümkün görünmüyordu ancak Button'un pit stopunda yaşanan sorun, galibiyetin Rosberg'e gitmesinde yardımcı oldu.

2016: Torpido Kvyat

Podium: winner Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team, second place Sebastian Vettel, Ferrari, third place Daniil Kvyat, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

2016 Çin GP'de Daniil Kvyat, daha sonra yerini alacak Max Verstappen'e karşı hâlâ Red Bull pilotuydu. Rus sürücü, startta Vettel'e karşı fırsatçı bir hamle yaptı ancak bu hamle nedeniyle Vettel, takım arkadaşı Kimi Raikkonen'in üzerine doğru açılmak zorunda kaldı.

Buna rağmen Vettel ve Kvyat yarışı kazanan Nico Rosberg'in arkasında podyuma çıkmayı başardılar. Podyum öncesindeki dinlenme odasında Vettel, yaşananları anlatırken Kvyat için "torpido" ifadesini kullanınca bu kelime Formula 1 dünyasında viral oldu.

O yarışa grid cezası nedeniyle geriden başlayan Hamilton, yarışı 7. sırada tamamlayabildi. Bu, o sene Rosberg'in şampiyonluk mücadelesinde sezon başında fark açmasına yardımcı olan şeylerden birisiydi.