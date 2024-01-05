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Ioverno: "Vasseur sinirlenince çok sert oluyor"

Ferrari'nin sportif direktörü Diego Ioverno, takım patronu Frederic Vasseur'ün tutumunu ve takıma olan katkısını övdü.

Editör Ezel Tan
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Frederic Vasseur, Scuderia Ferrari Team Principal and General Manager

Bir yıl önce Ferrari takımının başına geçen Frederic Vasseur, doğrudan, hatta sert olmasıyla tanınıyor ama aynı zamanda özel bir mizah anlayışına da sahip.

Tüm bu nitelikler, alt serilerde çalıştığı dönemden bu yana yaptığı gibi, takımlara liderlik etmesine yardımcı oluyor.

Formula 1'de önce Renault F1 sonra da Sauber'i yöneten Vasseur'ün şimdi hem imrenilecek hem de imrenilmeyecek bir işi var.

Ferrari'yi yönetmek, bir takım patronunun tarzında değişikliğe yol açabilir ancak onu uzun zamandır tanıyan ve son 12 ay boyunca izleyen insanlar Vasseur'ün hiç değişmediğini söylüyorlar.

Görünüşe bakılırsa Vasseur, başarısızlıkları sakince ele alıyor fakat aynı zamanda takımının başarılarına da aynı sakinlikle tepki veriyor.

Yeri geldiğinde sert, yeri geldiğinde yumuşak davranması, takımın da övgüsünü alıyor.

Şampiyonanın resmi internet sitesi takımın sportif direktörü Diego Ioverno'nun şu sözlerini aktarıyor: "Fred çok açık sözlü bir adam."

"Doğrudan konuya giriyor. Yarış işinden çok iyi anlıyor ve Formula 1'in ne olduğunu biliyor. Onunla çalışmak oldukça kolay."

"Neyi başarmaya çalıştığını anlamak zor değil. Genel olarak çok etkili bir yaklaşımı var ve onunla konuşurken tahmin etmek zorunda değilsiniz - size her şeyi doğrudan anlatıyor."

"Ayrıca çok komik de olabiliyor!"

"Doğum gününü kutladığımız sırada Carlos'a nasıl pasta fırlatmaya çalıştığını sosyal medyada ya da başka bir yerde gören var mı bilmiyorum. Nasıl eğleneceğini biliyor ama bence en iyisi onu sinirlendirmemek çünkü o vakit çok sert olabiliyor."

Vasseur zor kararlar almaktan korkmuyor, örneğin hesaplama hataları sonrası takımın strateji departmanında bir dizi değişiklik yaptı. Ravin Jain'i strateji başkanı olarak atadı ve Inaki Rueda'yı farklı bir göreve getirdi.

Aynı zamanda gereksiz yere herhangi bir personel değişikliği de yapmadı. Vasseur'ün diğer takımlardan birkaç mühendisi takıma çektiği fakat bu kişilerin daha sonra açıklanacağına dair iddialar var.

Bu isimler zorunlu bekleme sürecinin ardından Ferrari'ye katılacak.

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

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