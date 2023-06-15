Ioverno, Montreal'de Ferrari'nin pit duvarında olacak

Laurent Mekies, halihazırda Ferrari'nin sportif direktörü olmaya devam ediyor. Red Bull tarafından AlphaTauri'nin bir sonraki takım patronu olarak açıklanan Fransız mühendis, henüz İtalyan ekip tarafından serbest bırakılmadı.

Fakat Montreal'de görevlerinden bazılarını devredecek. Bu görevlerin büyük bir kısmını şirket içerisinde saygı duyulan isimlerin başında gelen Diego Ioverno üstlenecek.

Ioverno, Ferrari'nin pit stoplarda kaydettiği ilerlemenin ardındaki isimdi. İtalyan marka, kış boyunca bu anlamda iyi bir ilerleme kaydetti ve lastik değişimlerinin hızı ve verimliliği konusunda Red Bull'a rakip oldu.

Diego Ioverno, torna al muretto dei box della Ferrari Photo by: Sutton Images

Şimdi Ferrari'deki görevleri değişecek ve bundan ötürü önümüzdeki birkaç haftalık dilimde, pit duvarında bazı değişiklikler yaşanması çok muhtemel.

Söylentilere göre Ferrari, Macaristan GP'si civarında Mekies'i serbest bırakabilir. Ferrari, Mekies'in görevlerinin bir kısmını Diego Ioverno'ya verecek. Bunlar sportif ve organizasyonel işlevleri kapsayacak. Ayrıca Ferrari'nin başka bir takımdan ekibine katacağı ikinci bir isme, FIA ile ilişkiler gibi siyasi ve kurumsal konuları yönetme görevi verecek.

Böylelikle Ferrari'de değişim rüzgarları esmeye devam etmiş olacak.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, nei test Pirelli a Barcellona Photo by: Pirelli