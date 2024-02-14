Ferrari SF-24 aracının lansmanı 13 Şubat Salı günü gerçekleştirildi.

Lansmanda aracın görünümü, performansı, takım patronunun ve pilotların 2024 beklentileri konuşulurken takımın sportif direktörü Ioverno yeni sezonun spor yönetmeliklerindeki değişikliklere de değindi.

Ioverno, "2024 spor yönetmeliğinde pek çok değişiklik olacak, ancak muhtemelen en ilginç olanı ya da en büyük etkiye sahip olanı 2024 için planlanan altı sprint hafta sonunda karşılaşacağımız farklı format olacak."

"Bir süreden beri F1 ve FIA ile hafta sonlarını taraftarlar için mümkün olduğunca cazip hale getirmek amacıyla olası bir değişikliği tartışıyoruz."

"2024'te göreceğimiz şey şu: 2023'te olduğu gibi yine serbest antrenman seansıyla başlayacağız, ancak hemen ardından sprint sıralaması olacak. Pazar günü için artık sıralama yapmamıza gerek kalmayacak, ancak Cumartesi sabahı sprint yarışı ile hafta sonunun sprint bölümüne Cuma öğleden sonra gireceğiz. Sprint sıralaması ve sprint yarışı birinci aşama kapalı park ile tamamlanacak. Bu kapalı park sprint yarışından sonra sona erecek; takımların ve pilotların Pazar günü yarışla sona erecek bir başka kapalı park döneminin başlayacağı ikinci gün öğleden sonra yapılacak sıralamaya hazırlanmak üzere araçlar üzerinde çalışmasına olanak tanıyacak."

"Taraftarlar için kesinlikle ilginç olacak ve takımlar için biraz farklı bir yaklaşım gerektirecek bir başka değişiklik de, gridin planlanan formasyon turu saatinden 40 dakika önce açılacak olması."

"Biz 50 dakikaya alışmıştık. DRS yarış başladıktan bir tur sonra ya da yarışın yeniden başlamasından bir tur sonra devreye girecek. Geçen yıl normal hafta sonunda iki turdu. Ayrıca ıslak zemin lastiklerinin dağılımını da gözden geçirdik. Dört set orta ve üç set aşırı ıslak lastikten beş ve ikiye geçeceğiz." dedi.

Ioverno, Ferrari için 2023 sezonunun ikinci yarısının olumlu geçtiğini ve 2024'te de takım olarak performansı maksimum düzeye çıkarmak istediklerini dile getirdi.

"Bize göre 2023 sezonunun ikinci bölümü olumlu geçti."

"Bununla birlikte, yarışlarımızı ve sezonumuzu analiz ederken, bazı şeylerin eksik olduğunu fark ettik. Elbette yeterince fırsatçı olamadık. Geride çok fazla puan bıraktık. Tüm takımın ana hedefi tabii ki mümkün olduğunca çok puan toplamak."

"Bu da ancak hızlı bir aracınız varsa gerçekleşir, ancak aracınız ne olursa olsun, uygulama devreye girer ve düzgün bir şekilde uygulamanız gerekir."

Ferrari SF-23 vs. SF24 Fotoğraf: Ferrari

"Pek çok dayanıklılık sorunumuz, bazı hatalarımız, iletişim sorunlarımız vardı ve bunlar kış boyunca hazırlıklarla, revize edilmiş prosedürlerle, hafta sonunu hazırlamak için farklı yöntemlerle ve seansların yürütülmesiyle ele almaya çalıştığımız konular."

"2024 şimdiye kadarki en uzun F1 sezonu olacak. Toplam 24 yarış olacak ve son yarış 8 Aralık'ta yapılacak. Dolayısıyla çalışanlarımız için çok zorlu ve stresli olacak."

"Zaten birkaç yıldan beri pistleri kişisel olarak değiştirmeye çalışıyoruz ve bunun karşılığını da aldık. Önümüzdeki sezonda da aynı şeyi yapacağız, çalışanlarımızın performansını en üst düzeye çıkarmaya çalışacağız, ancak aynı zamanda dinlenmeleri için biraz zaman tanıyarak bunu onlar için daha sürdürülebilir hale getirmeye çalışacağız."

"Organize ve hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu rotasyonun aynı zamanda farklı düzeyde bir hazırlık ve tüm ekip arasında bir bilgi alışverişi içerdiğini kabul etmeniz gerekiyor. Ancak bizce gelecek için de izlenecek yol budur."