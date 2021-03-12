IONOS, Uralkali Haas F1 Takımının resmî ‘bulut’ partneri oluyor

Uralkali Haas F1 takımının sürücüleri Nikita Mazepin ve Mick Schumacher, Cuma günkü sezon öncesi testlerinde Haas VF-21’in örtüsünü resmî olarak kaldırdı ve IONOS takımı 2021’de destekleyen markalardan biri oldu.

Uralkali Haas F1 takım patronu Guenther Steiner konuyla ilgili şunları söyledi:

‘’IONOS alanında lider ve bizim kadar hızlılar. IONOS’u ‘Resmî Bulut Partnerimiz’ olarak aramızda görmekten çok memnunuz.’’

‘’Onları yanımızda görüp, partner portfolyomuzu geliştirmek harika.’’

IONOS CEO’su Achim Weiss da yeni partnerlikle ilgili, ‘’Formula 1 ve Uralkali Haas F1 Takımı bizim için harika bir seçenek.’’

‘’IONOS girişimcilerin dijital pole pozisyonunu almasını sağlayan bir teknoloji şirketi. Gene Haas’la ve böyle girişimci ruhu olan bir takımla partnerlik kurduğumuz için heyecanlıyız.’’

‘’Haas’la, adanmışlık, yaratıcılık, takım güveni ve sürekli en iyi performans için zorlama gibi ana değerleri paylaşıyoruz.’’ dedi.