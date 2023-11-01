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Formula 1 Brezilya GP
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Interlagos'ta soğuk hava etkili olacak

Interlagos'ta gerçekleştirilecek yarışta hava epey soğuk olacak.

Editör Ezel Tan
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Interlagos pist görünüm

Formula 1 bu hafta sonu Interlagos'a geri dönecek ve üçlü yarışı tamamlamış olacak.

Son iki yarış gayet iyi şartlarda geçmişti fakat bu hafta sonu sürücüler için daha zor şartlar olacak gibi görünüyor.

Hava tahminlerine göre Interlagos'ta cuma günü hava 30 derece olacak fakat gün içerisinde aralıklarla yağmur ihtimali bulunuyor.  Özellikle sıralama turlarının başlayacağı saatler için yağmur ihtimali %50'nin üzerine çıkacak.

Sonraki günlerde ise hava soğuyacak.

Cumartesi günü 24 derecelik bir hava bekleniyor fakat yağmur ihtimali %20 seviyelerinde olacak.

Pazar günü hava sıcaklığı 20 dereceye inerken, gün içerisinde yağmur ihtimali %5'ten öteye gitmeyecek.

Rüzgar da hafta sonu boyunca 23 ila 30 km/s arasında esecek.

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Ezel Tan
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