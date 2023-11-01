Interlagos'ta soğuk hava etkili olacak
Interlagos'ta gerçekleştirilecek yarışta hava epey soğuk olacak.
Formula 1 bu hafta sonu Interlagos'a geri dönecek ve üçlü yarışı tamamlamış olacak.
Son iki yarış gayet iyi şartlarda geçmişti fakat bu hafta sonu sürücüler için daha zor şartlar olacak gibi görünüyor.
Hava tahminlerine göre Interlagos'ta cuma günü hava 30 derece olacak fakat gün içerisinde aralıklarla yağmur ihtimali bulunuyor. Özellikle sıralama turlarının başlayacağı saatler için yağmur ihtimali %50'nin üzerine çıkacak.
Sonraki günlerde ise hava soğuyacak.
Cumartesi günü 24 derecelik bir hava bekleniyor fakat yağmur ihtimali %20 seviyelerinde olacak.
Pazar günü hava sıcaklığı 20 dereceye inerken, gün içerisinde yağmur ihtimali %5'ten öteye gitmeyecek.
Rüzgar da hafta sonu boyunca 23 ila 30 km/s arasında esecek.
Son Haberler
Andretti: “F1 takımları bir avuç köylü olduğumuzu düşünüyor”
Andretti: “F1 takımları bir avuç köylü olduğumuzu düşünüyor” Andretti: “F1 takımları bir avuç köylü olduğumuzu düşünüyor”
Magnussen ulaşım sorunları nedeniyle perşembe günü Brezilya'ya gelemedi
Magnussen ulaşım sorunları nedeniyle perşembe günü Brezilya'ya gelemedi Magnussen ulaşım sorunları nedeniyle perşembe günü Brezilya'ya gelemedi
WEC Bahreyn: Toyota, yağmurun etkilediği antrenman seansında zirvede
WEC Bahreyn: Toyota, yağmurun etkilediği antrenman seansında zirvede WEC Bahreyn: Toyota, yağmurun etkilediği antrenman seansında zirvede
Alonso: "Red Bull söylentilerini çıkaranlar takipçi kasmaya çalışıyor"
Alonso: "Red Bull söylentilerini çıkaranlar takipçi kasmaya çalışıyor" Alonso: "Red Bull söylentilerini çıkaranlar takipçi kasmaya çalışıyor"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar